Les secouristes sont confrontés à des projectiles russes.

12:42 Bilan des victimes monte à 13 à Saporizhzhia après l'attaque de bombes glissantes russesLe bilan des victimes à Saporizhzhia a atteint 13 suite à une attaque de bombes glissantes russes. Parmi les blessés figure un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. Les forces russes ont attaqué Saporizhzhia avec 13 bombes glissantes pendant les premières heures du matin. Tous les blessés ont été secourus et soignés.

11:50 Zelenskyy se souvient de la massacre de Babyn Yar, un symbole glaçant de l'horreurLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se remémore aujourd'hui la massacre de Babyn Yar, un événement horrible au cours duquel plus de 33 000 Juifs ont été massacrés par la Wehrmacht allemande dans une ravine de Kyiv il y a 83 ans. Zelenskyy, qui est lui-même d'origine juive, explique sur le service internet X que Babyn Yar est un "symbole glaçant" des crimes épouvantables qui sont commis lorsque le monde choisit de rester silencieux ou indifférent face au mal. Babyn Yar sert de rappel sinistre des horreurs que les gouvernements sont capables de commettre lorsque leurs dirigeants ont recours à l'intimidation et à la violence.

11:16 Le bilan de l'attaque contre l'hôpital de Sumy passe à dixLe bilan de l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy a augmenté à dix. L'hôpital a été touché par des bombes russes à deux reprises samedi, la deuxième attaque ayant eu lieu alors que les secouristes récupéraient les blessés et les morts et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont lancé 31 attaques dans la région frontalière pendant la nuit dernière et ce matin.

10:42 Des explosions signalées près de bases militaires russesAprès des blogueurs militaires, les médias russes rapportent maintenant des incidents d explosions près de bases militaires russes. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltiysk, dans la région de Krasnodar, d'où la Russie lance des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. Dans la ville de Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, un grand dépôt de munitions a été touché, entraînant un grand incendie et des détonations. Le côté ukrainien affirme que des missiles balistiques d'Iran et des lanceurs étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

09:57 Des combats signalés dans toute l'Ukraine, principalement dans la région de DonbassDepuis hier, le quartier général des forces armées ukrainiennes a documenté jusqu'à 165 incidents, plus d'un quart d'entre eux ayant eu lieu autour de la ville très disputée de Pokrovsk dans la région de Donbass. Selon le rapport, les troupes russes ont mené 73 frappes aériennes sur des positions et des centres de population, en utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également tiré sept missiles. En outre, les envahisseurs ont mené plus de 4 700 attaques, y compris 179 attaques de missiles avec des lanceurs multiples, et ont utilisé plus de 1 700 drones kamikazes. Les forces aériennes, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie ukrainiennes, ont mené six attaques sur des zones concentrant du personnel, des armes et du matériel militaire, selon le quartier général.

09:17 Un juge tué dans une attaque de drone sur un véhicule civil dans la région de KharkivUn juge de la Cour suprême qui aidait les habitants d'un village de la région de Kharkiv avec de l'aide humanitaire a été tué dans une attaque de drone sur un véhicule civil. Le média Ukrinform rapporte, citant le bureau du procureur régional, qu'un drone en vue subjective hostile a frappé le 4x4 que le juge Leonid Loboyko conduisait sur le chemin du village pour livrer de l'aide. Il a été tué sur le coup. Trois femmes qui se trouvaient également dans la voiture ont été blessées. L'Ukraine enquête sur l'incident en tant que crime de guerre et meurtre.

08:55 Des dommages importants à Saporizhzhia suite aux frappes aériennes russesLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles dans la ville industrielle de Saporizhzhia dans le sud de l'Ukraine suite à de nouvelles frappes aériennes russes massives. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Il est possible que des personnes soient encore coincées sous les décombres. Il y a eu plus de dix frappes aériennes, et plusieurs incendies se sont déclarés.

08:27 La Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernièreLa Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens la nuit dernière. Le ministère de la Défense a rapporté que les 125 drones avaient été interceptés et détruits par la défense aérienne russe. Les gouverneurs de plusieurs régions ont rapporté des dommages suite aux attaques mais pas de victimes. Selon les rapports, 67 drones ont été abattus au-dessus de la région de Volgograd dans le sud de la Russie, 17 chacun au-dessus des régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 au-dessus de la région de Rostov.

07:22 Des blogueurs militaires : des drones ukrainiens attaquent des stocks d'armes russesDes blogueurs militaires sur la plateforme X affirment que des drones ukrainiens ont attaqué un stock d'armes russes à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales rapportent des incendies près d'un grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de NASA rapporte également des incendies dans la partie nord du dépôt. Ni le Kremlin ni le quartier général des forces armées ukrainiennes n'ont commenté l'incident pour l'instant.

Klingbeil appelle à l'obligation de soutenir l'Ukraine

Porte-parole de Zelensky sur la distribution d'armes : les Russes seront les premiers informés

Selon le porte-parole du président ukrainien, il n'y a pas encore de décision finale concernant l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Serhiy Nykyforov explique lors de l'émission d'actualités ukrainienne 24/7 qu'il n'y a "pas de décision finale et claire" sur cette question. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a eu des discussions avec toutes les parties dont la décision dépend de cette question - l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et, bien sûr, les États-Unis. Le porte-parole de Zelensky ajoute : "Nous devons comprendre que les Russes seront les premiers à apprendre l'autorisation d'entrer profondément sur le territoire russe. Ils découvriront d'abord, puis il y aura une annonce officielle."

La Suisse soutient la proposition de paix de la Chine, Kyiv déçu

Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La position suisse sur de telles initiatives a changé, explique le ministère à Berne. De Kyiv, on dit que la position suisse est une déception. L'Ukraine prépare actuellement un deuxième sommet de la paix en novembre. En juin, des dizaines d'États sans la Russie et la Chine ont participé à une première réunion en Suisse.

La Lituanie envoie un paquet d'aide militaire à Kyiv

La Lituanie envoie un paquet d'aide militaire contenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques à l'Ukraine. L'aide est attendue cette semaine, a annoncé le gouvernement lituanien. Selon Vilnius, la Lituanie a déjà livré des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et autre matériel depuis le début de cette année.

Trois morts dans des attaques dans la région de Kharkiv

Trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'attaques aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, ont rapporté les autorités locales. L'attaque a visé des infrastructures civiles et a touché des établissements éducatifs et commerciaux alors que les gens étaient dans les rues, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

La Corée du Nord qualifie l'aide militaire américaine à l'Ukraine de "jeu avec le feu"

La Corée du Nord, accusée de fournir illégalement des armes à la Russie, qualifie l'aide militaire américaine d'une valeur de huit milliards de dollars pour l'Ukraine d'"erreur incroyable" et d'un jeu avec le feu contre la superpuissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé la nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. Elle est destinée à soutenir Kyiv dans l'autodéfense et comprend des armes à plus longue portée, destinées à améliorer la capacité du pays à attaquer la Russie à distance sécurisée.

Attaque sur Sumy : le bilan s'alourdit à dix

Après une attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy, le bilan est passé à dix morts. Initialement, une personne a été tuée lors de la première attaque contre la clinique, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. L'hôpital a ensuite été bombardé à nouveau pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

Zelenskyy : Trump promet de soutenir l'Ukraine

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, si Donald Trump remporte les élections en novembre, il soutiendra l'Ukraine. Zelenskyy a partagé cette information lors d'une interview avec la chaîne Fox News après une rencontre avec un républicain américain. "Je ne sais pas quels seront les résultats post-électoraux et qui sera le prochain président", dit Zelenskyy. "Mais j'ai reçu des assurances explicites de Donald Trump, indiquant son intention de soutenir l'Ukraine."

Lavrov : l'Occident devrait abandonner son désir de conquérir une nation nucléaire avant la victoire

During his speech at the United Nations General Assembly in New York, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov warns the West against desiring to subdue a nuclear power, namely Russia, without achieving a complete victory first. Lavrov deems such endeavors as "self-destructive." Not long ago, Kremlin leader Vladimir Putin had reiterated the threat to employ nuclear weapons. According to Putin, any conventional attack on Russia backed by a nuclear power would be construed as an attack jointly orchestrated by those nations.

Le président du Conseil, représentant l'Ukraine, a fermement condamné l'attaque russe contre l'hôpital de Sumy, déclarant qu'il s'agissait d'une violation claire du droit international. During his address at the UN General Assembly, the President of the Council highlighted the role of the Council in promoting peace and stability in the region, emphasizing the need for diplomacy and de-escalation of tensions.

