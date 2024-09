- Les secouristes impliqués dans un accident de voiture, affectant deux passants à pied.

Un véhicule d'urgence a heurté un autre véhicule et a percuté deux passants à Hamburg-Uhlenhorst. Selon un représentant des pompiers, six personnes ont subi des blessures légères. L'incident s'est produit samedi soir dernier à un carrefour près des Tours Mundsburg. L'ambulance transportait une mère vers son enfant à l'hôpital. La femme, le chauffeur de l'ambulance, les passagers de l'autre voiture et les deux piétons ont tous subi des blessures légères.

L'ambulance se rendait à l'hôpital pour une naissance, mais elle a été impliquée dans un accident. Par conséquent, les autorités médicales locales ont été alertées en raison des blessures légères subies par les personnes impliquées.

Lire aussi: