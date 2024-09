- Les sculptures sont déplacées dans un nouveau centre de stockage à Potsdam.

La Fondation du Patrimoine prussien (FPP) a dévoilé sa dernière installation de stockage, qui abrite un éventail de sculptures et de céramiques. Un représentant de la fondation a révélé à Potsdam que ces artefacts inestimables seront finalement transférés dans deux structures situées près de la gare centrale de Potsdam. Selon le représentant, ce processus de transition prendra plusieurs mois. Environ 5 100 sculptures et 6 000 pièces de céramique sont prévues pour être hébergées dans un espace d'environ 3 900 mètres carrés.

Le principal objectif du dépôt central est d'abriter des sculptures en mauvais état qui ne conviennent plus à une exposition en plein air. S'y ajoutant, de petits objets, y compris la plus petite sculpture en métal, qui ne sont pas en exposition permanente y seront également stockés. Le représentant a déclaré que le travail de restauration ne se fera pas dans le dépôt lui-même. Certaines sculptures ne seront peut-être pas restaurées à court terme et resteront en permanence en stockage.

La ministre de la Culture du Brandebourg, Manja Schüle (SPD), a déclaré : "Des matériaux durables, une structure de bâtiment rationnelle pour une régulation efficace du climat et des panneaux solaires sur le toit font du dépôt un bâtiment écologique et sûr, protégeant les reliques culturelles de facteurs néfastes tels que l'humidité ou la chaleur."

L'estimation de la valeur de ces artefacts est difficile. Le représentant a admis que la valeur est influencée par divers facteurs tels que la signification historique, la valeur d'ensemble ou la valeur artistique.

En plus des sculptures de Potsdam, des objets d'autres châteaux et jardins de la fondation - comme Berlin et Rheinsberg - seront également entreposés dans le dépôt. Le représentant a déclaré que déterminer leur valeur était une tâche complexe.

Le fait d'abriter les objets dans des stockage appropriés permettra des recherches scientifiques et des analyses de restauration futures, a déclaré la fondation. De plus, des allées spacieuses pour l'utilisation de véhicules de levage offrent de meilleures conditions pour le personnel, a déclaré la FPP, le coût total s'élevant à 12,4 millions d'euros.

La décision de la Fondation du Patrimoine prussien de transférer des artefacts historiques de l'installation actuelle au nouveau dépôt est motivée par l'état dégradé de certaines sculptures, qui les rend impropres à une exposition en plein air. L'histoire de la fondation met en évidence son engagement à préserver ces artefacts inestimables, en les protégeant des facteurs environnementaux tout en offrant de l'espace pour des recherches et des restaurations futures.

