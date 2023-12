Les sculptures de Choi Xooang testent les limites de la forme humaine

Il n'est donc pas surprenant que ce Sud-Coréen né à Séoul déclare : "Si quelqu'un se sent mal à l'aise physiquement ou mentalement en regardant mon travail, je dirais que ça a marché".

La finesse des détails et le style souvent grotesque des œuvres de Choi lui ont permis de se démarquer sur la scène artistique contemporaine sud-coréenne, de plus en plus diversifiée. En mai, il fera une percée internationale en présentant une exposition à la Doosan Gallery de New York, où il effectue actuellement une résidence de six mois.

"Son travail est empreint d'une grande finesse d'exécution et d'un rendu exquis", explique Miki Wick Kim, auteur de l'ouvrage "Korean Contemporary Art" paru en 2012. "Et bien sûr, une bonne œuvre d'art incarne tant de choses différentes qui se rejoignent - elle ne peut pas être simplement une surface tangiblement magnifique, elle doit avoir un contexte et une pertinence."

Des racines politiques

Choi, qui a étudié la sculpture à l'université nationale de Séoul et a organisé sa première exposition en 2002, a souvent lié la pertinence de son travail à l'histoire politique de son pays.

La Corée du Sud a changé radicalement depuis qu'elle est devenue une démocratie en 1987, mais le spectre d'un régime autocratique semble imprégner l'œuvre de Choi.

"Je n'essaie pas de dire quelque chose directement [avec mon art], comme si j'étais le porte-drapeau du grand public", explique-t-il. "C'est plutôt comme si je travaillais à poser des questions à la société et au public qui vit dans cette situation obscure.

L'une de ses œuvres politiques les plus frappantes, "The One", représente un couple au crâne rasé dont la peau du dos est cousue ensemble.

Les gens ont tendance à penser positivement aux couples, on dit que la société doit être "une", un peu comme de la propagande", explique Choi.

"Si l'on insiste sur ce point, en disant que nous devons devenir un, n'est-ce pas malheureux ? J'ai montré que le fait d'être cousu ensemble fait mal".

Le réseau d'écoles d'art de la Corée du Sud a contribué à l'essor de la scène artistique contemporaine dans le pays et un patchwork de styles - tels que les installations lumineuses de Choi Jeongmoon, les œuvres photographiques de Jung Lee et les sculptures de Choi - s'y mêlent tous.

Choi s'inspire également d'autres forces artistiques, partageant son studio de Séoul avec le célèbre pianiste Minsoo Sohn, un ami depuis le lycée.

"Je vivais dans la chambre 408 et lui dans la 508, au-dessus de moi", dit Choi à propos de Sohn.

"Il jouait du piano quand je travaillais, alors j'ai des souvenirs de dessins en l'écoutant. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est la même chose".

Interprétation erronée

Ses sculptures, qui prennent généralement entre deux et cinq mois à réaliser, ont souvent été comparées à des films d'horreur, avec leur peau recousue, leurs têtes d'animaux et leurs expressions douloureuses.

Mais Choi insiste sur le fait qu'il n'est pas influencé par ces films.

Il affirme que l'une de ses œuvres les plus connues, "The Wing", n'a pas été conçue pour choquer, malgré ses mains coupées qui forment un ensemble d'ailes.

"Je me suis efforcé de transmettre l'expression des mains : Donner du pouvoir, se soutenir l'une l'autre, plutôt que d'essayer de donner l'impression de mains de cadavres coupées", explique-t-il.

Les erreurs d'interprétation mises à part, le plus gros problème de Choi réside dans les accusations passées selon lesquelles il aurait exploité des personnes atteintes du syndrome d'Asperger pour sa série "Islet of Asperger", qui a été exposée pour la première fois à Séoul en 2010.

"Quelqu'un m'a dit qu'il me poursuivrait en justice pour cela... [que j'avais] insulté ces personnes en les présentant de manière grotesque.

J'ai emprunté le nom "Asperger" parce que c'est un mot qui a deux significations : avoir des problèmes de communication, mais aussi être très spécial", ajoute-t-il.

Ces derniers temps, Choi semble recevoir plus d'éloges que de condamnations, et Kim pense que son exposition à New York ne fera que renforcer cette tendance, ainsi que l'appréciation internationale croissante de l'art coréen.

"Il y a tellement d'artistes contemporains coréens extraordinaires", dit-elle. "L'art coréen est sous-représenté au niveau international, mais il s'améliore de plus en plus.

Source: edition.cnn.com