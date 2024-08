- Les Scorpions sont contraints de mettre de côté leur série de concerts en Allemagne.

Des milliers de fans dévoués du célèbre groupe de rock mondial Scorpions, mené par le chanteur Klaus Meine (76 ans), ont été confrontés à une mauvaise nouvelle le 23 août (vendredi) : le groupe a été contraint d'annuler brutalement toute sa tournée allemande, comme l'indique son compte Instagram officiel. L'annonce cite "l'annulation de tous les concerts allemands à venir en septembre 2024" en raison d'une blessure subie par Matthias Jabs (68 ans).

Il a été révélé que "la blessure de Matthias Jabs [...] nécessite une intervention chirurgicale et une période de récupération". Les détails précis de la blessure ne sont pas mentionnés dans l'annonce. Cependant, le journal "Bild" avait rapporté précédemment que Jabs avait subi une chute dans les escaliers pendant ses vacances à Sylt le 22 août (jeudi) et s'était fracturé le talon et un doigt.

Sympathie pour les "amateurs de rock en Allemagne"

Les annulations de la tournée sont également mentionnées sur le site officiel du groupe. Initialement, les Scorpions étaient prévus pour se produire en République tchèque le 7 septembre, avant de revenir sur leur terre natale allemande. Les concerts concernés comprennent Nuremberg (11 septembre), Hambourg (13 septembre), Leipzig (15 septembre), Cologne (18 septembre) et Francfort (20 septembre).

La communication du groupe exprime ses sincères regrets, principalement à Matthias Jabs, en raison de l'incident qui a entraîné l'annulation de ses cinq concerts allemands initialement prévus en septembre. Ils appellent à "tous les amateurs de rock [...] à la compassion" et s'engagent à "annoncer toute nouvelle date dès qu'elle sera disponible". Selon l'annonce, plus de 40 000 personnes qui avaient acheté des billets pour les événements ont été touchées par la fin de la tournée.

La blessure malheureuse de Matthias Jabs nécessite une intervention chirurgicale et une période de récupération, ce qui entraîne l'annulation des concerts de la tournée allemande des Scorpions en septembre. De nombreux amateurs de rock en Allemagne sont affectés par ce retournement de situation inattendu et devront attendre les nouvelles dates prévues.

