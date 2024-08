- Les Scorpions annulent la performance à cause de la blessure du guitariste.

Les Scorpions sont contraints d'annuler plusieurs dates de leur tournée en Allemagne suite à un accident impliquant leur guitariste, Matthias Jabs (68). L'organisateur de concerts Wizard Promotions a annoncé cette triste nouvelle, indiquant que la blessure de Jabs nécessite une intervention chirurgicale suivie d'une réhabilitation.

Ces annulations concernent les concerts durant la tournée mondiale "Love at First Bite" à Nuremberg (11.9.), Hambourg (13.9.), Leipzig (15.9.), Cologne (18.9.) et Francfort (20.9.).

Cette situation est un coup dur pour le groupe, comme l'a souligné un communiqué officiel. "Nous regrettons sincèrement cette décision et présentons nos excuses aux plus de 40 000 détenteurs de billets et aux promoteurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les promoteurs de la tournée pour fournir de nouvelles informations dans les plus brefs délais."

La tournée tire son nom de l'album "Love at First Bite", qui célèbre son 40ème anniversaire. Cet album a propulsé le groupe vers la renommée mondiale.

Le chanteur principal des Scorpions, Sting, a exprimé sa sympathie envers Matthias Jabs lors d'un appel téléphonique émouvant, lui offrant des mots de soutien et d'encouragement.

Malgré l'absence de Sting lors des concerts allemands, le groupe est déterminé à faire appel à un invité spécial pour se produire lors de ces concerts annulés, dans le but d'offrir aux fans une expérience inoubliable malgré les circonstances.

