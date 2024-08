Les Scorpions abandonnent leurs concerts en Allemagne.

Mauvaises nouvelles pour les fans de Scorpions du monde entier ! Le célèbre groupe allemand de hard rock a malheureusement dû annuler ses cinq concerts prévus en septembre en raison de la blessure du guitariste soliste Matthias Jabs. Selon les rapports, Jabs a subi cette blessure pendant ses vacances à Sylt. Les Scorpions expriment leurs sincères excuses pour ce changement de programme abrupt.

Les fans ont été choqués lorsque le compte Instagram officiel du groupe a annoncé l'annulation de tous leurs concerts allemands prévus pour septembre 2024. La raison invoquée était une blessure de Matthias Jabs, nécessitant une intervention médicale et une réhabilitation subséquente. Les détails exacts de l'incident restent inconnus.

Cependant, le journal Bild avait rapporté précédemment que Jabs était tombé dans un escalier pendant ses vacances à Sylt, ce qui a entraîné une fracture du talon et un doigt fracturé. Les annulations ont également été mises à jour sur le site officiel du groupe. Les Scorpions étaient censés se produire en République tchèque le 7 septembre avant de revenir en Allemagne pour des concerts à Nuremberg, Hambourg, Leipzig, Cologne et Francfort.

Le communiqué du groupe a exprimé son profond regret, en particulier pour Matthias Jabs, et a demandé la compréhension de ses fans. Ils ont promis de partager toute nouvelle information concernant les dates de report éventuelles dès que possible. Avec plus de 40 000 billets déjà vendus pour ces concerts, de nombreux fans seront touchés par cette annulation soudaine.

Les Scorpions prêts pour un biopic

Malgré ce contretemps, les Scorpions occupent toujours une place importante dans le paysage musical allemand. Le guitariste Rudolf Schenker a fondé le précurseur du groupe, Nameless, à Hanovre en 1965. Le chanteur Klaus Meine a rejoint le groupe quatre ans plus tard, et le guitariste soliste Matthias Jabs est devenu membre du groupe en 1978.

Dans un tournant inspirant, Klaus Meine a eu l'idée de "Wind of Change" lors d'un concert à Moscou. Cette chanson figurait sur leur album "Crazy World" de 1990 et est devenue un tube mondial et un symbole durable de la chute de l'Union soviétique et de la fin de la guerre froide. Maintenant, ces légendes du rock vont être honorées par un biopic, qui, selon Deadline, portera le même nom que leur tube le plus réussi.

