- Les Saxonnes libres d'extrême droite se sont inscrits à la présidence

Le micro-parti d'extrême droite Libre Saxe aura maintenant l'un des deux adjoints du maire à Lunzenau (district de Mittelsachsen). Le conseiller municipal Anne Liebing a été élu comme 2e adjoint lors de la réunion constitutive du comité, selon un communiqué officiel de la ville. La gauche a accusé les Libres électeurs de collaborer avec l'extrême droite. Le 1er octobre, la députée d'État Kerstin Kötitz a parlé d'un exemple de "liens inquiétants".

Le président de l'État des Libres électeurs, Thomas Weidinger, a fermement pris ses distances avec les événements de la petite ville suite à une demande d'agence de presse. Bien que plusieurs groupes se fassent appeler Libres électeurs, tous n'appartiennent pas à son parti. C'est également le cas à Lunzenau. Pour l'association d'État, Weidinger a souligné : "Il n'y a pas de coopération avec Libre Saxe et il n'y en aura pas à l'avenir."

Aux élections municipales à Lunzenau, la CDU a obtenu le plus de voix (45,7 pour cent), suivie des Libres électeurs locaux (37,4) et de Libre Saxe (17,0). Cependant, le candidat de la CDU a perdu l'élection pour les deux adjoints du maire. Le poste de 1er adjoint est occupé par un représentant des Libres électeurs.

Libre Saxe : "C'est juste le début"

"Je dois reconnaître cela", a expliqué le maire Ronny Hofmann (CDU) et a fait référence à son devoir de neutralité. Les tâches des adjoints incluent le fait de le représenter en cas d'absence - par exemple, au conseil municipal ou lors de jubilés. Cependant, il assiste généralement à ces rendez-vous lui-même, a souligné Hofmann. Pour l'avenir, il compte sur un travail factuel au conseil municipal et ne voit pas actuellement de blocage général des Libres électeurs et de Libre Saxe.

Entre-temps, Libre Saxe a célébré l'élection de Liebings le 1er octobre. "C'est juste le début", peuvent-ils lire.

La gauche continue de s'inquiéter des collaborations, Kerstin Kötitz déclarant qu'il s'agit d'un exemple de "liens inquiétants" impliquant les Libres électeurs et les partis d'extrême droite comme Libre Saxe. Malgré la prise de distance par rapport à Libre Saxe par le président d'État des Libres électeurs, Thomas Weidinger, l'élection d'Anne Liebing comme 2e adjoint par les Libres électeurs à Lunzenau a suscité des préoccupations quant à l'augmentation éventuelle des influences extrémistes dans la politique locale.

