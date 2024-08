Les sanctions financières américaines visent à entraver les réseaux de produits de base russes

18:38 Il pourrait y avoir une augmentation de l'écoulement de pétrole russe à travers l'Ukraine

Selon la société de conseil basée à Kyiv, ExPro, la Russie aurait doublé ses livraisons de pétrole à travers l'Ukraine en juillet. Le volume de pétrole circulant par le pipeline "Amitié" vers les pays de l'UE a atteint 1,09 million de tonnes en juillet, comparé à 540 000 tonnes en juin, selon les données d'ExPro. Auparavant, la Hongrie et la Slovaquie se sont plaintes de limitations dans l'écoulement du pétrole à travers l'Ukraine. Les deux pays de l'UE ont averti de possibles pénuries de carburant à partir de septembre. Cependant, Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, a critiqué les deux nations pour avoir échoué à trouver des alternatives au pétrole russe, qui a été interdit après l'invasion de la Russie en Ukraine. À ce jour, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont des exceptions.

17:56 Les familles cherchent des soldats disparus à Kursk

De nombreux conscrits ont disparu ou ont été capturés pendant la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kursk, selon les rapports des médias. Au moins 81 soldats sont portés disparus, tandis que 38 autres ont été identifiés comme prisonniers dans des vidéos diffusées par l'armée ukrainienne, selon le service russe de la BBC. Les données proviennent d'appels en ligne faits par les proches des conscrits. Initialement, Vladimir Poutine, le leader du Kremlin, avait promis que seuls les soldats et les volontaires sous contrat participeraient à la zone de conflit. Du point de vue du Kremlin, défendre Kursk n'est pas considéré comme une implication dans l'opérations spéciale militaire. La Russie n'a pas encore révélé ses pertes à Kursk.

17:19 Les autorités suspectent des activités de drones sur les sites industriels de Brunsbuettel

L'armée allemande aide les enquêteurs de la police à investiguer des vols de drones suspects au-dessus de complexes industriels en Schleswig-Holstein. Le porte-parole du Commandement territorial a confirmé qu'ils fournissent des données radar à la demande de la police. Covestro et Holcim ont également accepté de contribuer à l'enquête. Covestro a rapporté des vols de drones. Les entreprises sont situées dans la zone industrielle ChemCoast Park à Brunsbuettel. Le parquet de Flensburg enquête sur d'éventuelles activités d'espionnage et de sabotage liées aux "vols de drones au-dessus des installations industrielles".

16:51 Les pertes civiles dans les attaques russes se poursuivent

Chaque jour apporte des morts civiles : huit personnes ont perdu la vie dans des attaques russes, selon les autorités ukrainiennes. Deux personnes ont été tuées dans la région de Sumy, frontalière de la Russie. Trois morts ont été signalés dans la région de Kharkiv. Trois morts ont été signalés dans les régions de Donetsk et de Kherson.

16:20 La base de l'OTAN à Geilenkirchen annonce la fin de l'alerte

Suite à une menace potentielle qui a élevé le niveau de sécurité au deuxième niveau le plus élevé, la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen a abaissé à nouveau ses mesures de sécurité. En substance, cela signifie un retour aux opérations normales. Le porte-parole n'a pas révélé la nature de la menace. Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé dans la terminologie de l'OTAN signifie un incident ou des preuves suggérant une attaque terroriste probable contre l'alliance. Par conséquent, autant d'employés que possible ont été envoyés chez eux.

16:01 Prisonnier allemand renvoyé pour faire face à des accusations de terrorisme

Le Bureau du procureur général enquête sur Rico Krieger, un citoyen allemand qui a été libéré de détention en Biélorussie dans le cadre d'un échange de prisonniers. L'enquête est basée sur des accusations d'explosion. Krieger a été condamné à mort en Biélorussie pour terrorisme et activités de mercenaire, mais a été pardonné et remis à l'Allemagne. Selon "Die Welt am Sonntag", Krieger a postulé pour rejoindre le "Kastus Kalinouski Regiment", une unité de volontaires biélorusses soutenant les forces armées ukrainiennes contre l'invasion russe. Il a ensuite été arrêté par le service de sécurité biélorusse. Krieger nie les allégations.

15:44 Modi encourage Zelenskyy à négocier avec Moscou

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à engager des négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre. During his visit to Kyiv, Modi offered to be a "friend" to facilitate peace efforts. "Les négociations sont la seule approche pratique pour résoudre cette question. Il est temps de s'asseoir et de discuter", a déclaré Modi. Les deux parties doivent se réunir pour trouver une issue à cette crise, sans exiger le retrait des troupes russes. Lire la suite ici.

15:22 Fracture dans le groupe Wagner à la suite du décès de Prigozhin

Un an après la mort du chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin, son armée privée Wagner est reportedly fracturing, selon une évaluation britannique. Le ministère de la Défense britannique a déclaré que depuis l'accident d'avion, plusieurs figures clés ont quitté le groupe. Le groupe, qui comptait autrefois une force de 50 000 personnes en 2023, est maintenant estimé à environ 5 000 personnes déployées en Biélorussie et en Afrique, selon le ministère. De nombreux anciens combattants de Wagner ont rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires contrôlées par le ministère de la Défense, selon les analyses d'experts militaires. Il y a un an jour pour jour, Prigozhin est mort dans le crash de son jet privé, deux mois après avoir fomenté une mutinerie contre la direction militaire de la Russie. Les neuf autres personnes à bord de l'avion sont également mortes. Lire la suite ici.

14:38 Les forces ukrainiennes poussent Moscou à réaffecter ses troupesL'avancée des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk a reportedly incité Moscou à redéployer ses troupes depuis le pays voisin qu'il avait envahi, selon les évaluations de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). L'armée russe a reportedly transféré certaines unités de la région ukrainienne du sud-est de Zaporizhzhia pour renforcer les défenses à Kursk, avec des publications sur les réseaux sociaux de soldats déployés corroborant cela. Cependant, la Russie semble essayer de maintenir l'axe principal de son attaque dans la région ukrainienne de l'est de Donetsk.

13:59 Érosion de la confiance dans l'aide allemande à l'UkraineLe différend budgétaire au sein du gouvernement allemand mine la confiance dans la fiabilité de l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'expert en sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour la coopération internationale. Il fait référence aux discussions sur la possibilité de limiter l'aide allemande et de soutenir l'Ukraine avec des prêts sans intérêt à partir des actifs russes gelés. "L'Allemagne s'est vraiment mise dans le pétrin, causant un important retour de bâton international", a déclaré Mölling sur le podcast "Die Lage" de Stern. Personne ne sait si ou quand ce plan fonctionnera, et le mécanisme pour fournir des fonds à l'Ukraine reste flou.

13:31 Modi étreint Zelensky lors de sa visite à KyivQuelques semaines seulement après son controversé câlin avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi a également salué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi a rendu visite à Zelensky à un mémorial pour les enfants ukrainiens tués dans la guerre, où il a déposé un ours en peluche. Bien que l'Inde, la plus peuplée du monde, maintienne la neutralité dans le conflit, elle évite les sanctions occidentales contre Moscou et prône une résolution basée sur le dialogue, mais n'a pas encore proposé de solutions concrètes.

13:03 Le principal lien de ferry vers la Crimée reste ferméUn jour après une attaque ukrainienne, le port russe de Kavkaz, essentiel pour approvisionner la Crimée, reste fermé à la circulation des ferries. Le ministère russe des transports a indiqué que les services de ferry reprendront une fois le nettoyage terminé. Kavkaz se trouve dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire et la mer d'Azov. La Crimée occupée par la Russie est visible depuis Kavkaz, en faisant un hub de transit crucial pour le carburant et les munitions vers la péninsule.

12:20 Un expert russe : "Poutine prendra finalement sa revanche"Le président russe Vladimir Poutine semble hésitant face aux gains militaires ukrainiens dans la région de Kursk, selon la politologue russe Ekaterina Schulmann. Elle note que c'est sa réaction habituelle aux mauvaises nouvelles. D'autres experts russes suggèrent que le Kremlin pèse actuellement ses options pour une contre-attaque, avec Poutine prenant son temps pour prendre une décision. "Poutine prendra finalement sa revanche", met en garde Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.

11:41 Le dépôt de carburant russe de Proletarsk continue de brûler

Le dépôt de carburant russe de Proletarsk, dans la région russe du sud de Rostov, continue de brûler. Selon le programme de surveillance des incendies de NASA, l'installation est toujours en flammes, et le canal Telegram Baza, proche des autorités d'enquête russes, signale que l'incendie fait toujours rage. Selon Baza, le dépôt a été touché à nouveau par un drone ukrainien pendant la nuit.

11:12 L'Ukraine cherche à accueillir symboliquement Modi

Alors que l'Inde, en tant que membre des BRICS, s'aligne étroitement sur la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit le Premier ministre indien Narendra Modi, Kyiv cherchant à médier une fin à la guerre. En raison de l'offensive de Kherson, les Ukrainiens sont "plus intéressés que jamais à des négociations de paix", selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

10:45 Le système de défense aérienne ukrainien actif dans plusieurs régions

L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 14 des 16 drones d'attaque russes lancés pendant la nuit. "Le système de défense aérienne était opérationnel dans les régions de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava et Sumy", indique l'armée de l'air.

10:16 L'Ukraine commente le naufrage du ferry à Kavkaz

La marine ukrainienne commente la destruction d'un ferry dans le port russe de Kavkaz. "Un autre objectif militaire indéniable a été éliminé", déclare le porte-parole de la marine Dmytro Pletentschuk à la télévision ukrainienne. Le ferry était destiné à approvisionner l'ennemi en carburant. Le ferry a coulé et le port est actuellement inopérant. Les autorités locales ont rapporté que l'attaque a eu lieu jeudi, le ferry prenant feu. Le port de Kavkaz sur la mer Noire approvisionne, entre autres, la Crimée, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014, en carburant.

09:44 L'ambassadeur russe : "Pas de zone tampon sur le sol russe"

L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, s'exprime sur l'offensive de Kherson et l'objectif de Kyiv de créer une zone tampon là-bas : "C'est impossible. Il n'y aura pas de zone tampon sur le sol russe", rapporte l'agence de presse TASS en citant ses propos. Dans le même temps, il prévient que Moscou ne consultera pas Washington pour expulser les forces ukrainiennes de la région de Kherson. Antonov accuse les États-Unis de "pousser la patience de la Russie jusqu'à ses limites" et d'essayer d'induire "des décisions émotionnelles et impulsives".

09:10 Internet suggère une mécontentement croissant envers Poutine en Russie

Selon les données recueillies par l'ONG russe Roskomsvoboda, les recherches sur Internet en Russie suggèrent une insatisfaction croissante envers le président Vladimir Poutine. Les recherches sur des termes tels que "Poutine" et "crise" ont augmenté ces derniers mois, tandis que les recherches sur des termes positifs tels que "Poutine" et "succès" ont diminué.

08:36 Modi à KyivLe Premier ministre indien Narendra Modi se rend actuellement en Ukraine, selon les médias indiens et ukrainiens. Il doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine considère l'Inde comme une voix influente dans la politique mondiale et espère son soutien. Cependant, Kyiv a des doutes sur la prétendue neutralité de l'Inde. En juillet, Modi s'est rendu à Moscou. Des photos de lui en train d'embrasser le président russe Vladimir Putin ont suscité des inquiétudes en Ukraine et dans de nombreux pays occidentaux.

08:05 L'alerte de Russie sur les attaques contre la centrale nucléaire "juste du bluff"Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Cependant, selon le journaliste de ntv Rainer Munz, le danger réel d'une catastrophe nucléaire en raison du conflit est considéré comme minimal.

07:33 La Chine et la Biélorussie renforcent leur collaborationLa Chine et la Biélorussie ont convenu de renforcer leur coopération dans des secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint suite à une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko. Ils cherchent à renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à faciliter le commerce pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus important en Asie.

07:05 L'armée ukrainienne critique la formation insuffisante des recruesLes commandants et les soldats ukrainiens se plaignent de la formation insuffisante des nouvelles recrues et de l'avantage de la Russie dans l'air et les munitions au front est. "Certains hésitent à tirer. Ils voient l'ennemi et se retiennent. C'est pourquoi nos soldats perdent la vie", déclare un commandant de la 47e brigade. "S'ils ne utilisent pas leurs armes, ils sont inutiles." Depuis mai, lorsque le gouvernement a mis en œuvre une loi controversée sur la mobilisation, des dizaines de milliers de recrues seraient recrutées chaque mois, avec la demande la plus élevée dans l'infanterie. Cependant, il y a des défis dans la formation, l'équipement et le paiement de ce grand nombre de nouveaux venus.

06:35 Moscou : les États-Unis vont donner à l'Ukraine un financement d'armes sans restrictionSelon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, la Russie pense que les États-Unis s'apprêtent à lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Anatoly Antonov, cité par l'agence de presse RIA, a déclaré que "l'administration actuelle agit comme si d'une main elle accordait de l'aide et de l'autre brandissait un couteau". Ils préparent le terrain pour lever toutes les restrictions existantes sans y réfléchir à deux fois. Antonov a mentionné qu'un dialogue sincère avec les États-Unis n'est possible que s'ils abandonnent leur "position hostile" envers la Russie. Il a également noté qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain est peu probable.

06:09 Harris : Trump a incité Poutine à envahir l'EuropeLa candidate démocrate Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'OTAN et s'est engagée à continuer d'aider l'Ukraine, qui est sous attaque de la Russie. "Je me tiendrai fermement aux côtés de l'Ukraine et des alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré lors de son discours à la Convention nationale démocrate de Chicago. Cependant, son adversaire républicain, Donald Trump, avait menacé de quitter l'OTAN et avait encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe, selon Harris.

05:38 Le patron de l'agence de réseau : "Prudence recommandée malgré les réservoirs de gaz pleins"Malgré les réservoirs de gaz bien remplis, Klaus Müller, président de l'agence fédérale de réseau, continue de recommander la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement fédéral reste en alerte maximale. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au Augsburger Allgemeinen. Il a également fait référence à l'avancée des troupes ukrainiennes sur le territoire russe, qui pourrait aggraver la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure de gaz elle-même qui est en jeu, mais la zone autour en est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller au journal. Cela comprend la station de gaz de Gazprom à Sudzha, qui est située près de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et est un point de distribution crucial pour le gaz exporté vers l'Europe.

04:40 Modi à Kyiv : "Les problèmes ne peuvent pas être résolus sur le champ de bataille"Le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra aujourd'hui en Ukraine pour la première fois. Une réunion est prévue avec le président Volodymyr Zelensky à Kyiv, selon le ministère indien des Affaires étrangères. L'Inde maintient une position neutre quant à l'invasion russe, évite d'imposer des sanctions occidentales à Moscou et est devenue l'un des principaux acheteurs de pétrole russe à bas prix. New Delhi continue d'appeler à une résolution par le dialogue. "L'Inde croit fermement que les problèmes ne peuvent pas être résolus sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi pour l'humanité", a déclaré Modi lors de sa visite en Pologne jeudi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a encouragé Modi à médier dans le conflit.

03:31 L'aide américaine : les États-Unis envoient 125 millions de dollars supplémentaires d'aide militaireSelon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire d'environ 125 millions de dollars à l'Ukraine. Ce dernier paquet d'aide comprend des roquettes de défense aérienne, des missiles pour les lanceurs multiples M142 HIMARS, des missiles Javelin, ainsi qu'une variété d'autres armes, d'équipements et de véhicules. Les officiels ont annoncé cela anonymement et la déclaration officielle est attendue aujourd'hui (vendredi), un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes seront prélevées sur les stocks du Pentagone, ce qui permettra une livraison rapide.

10:12 Ukraine sous le siège : 53 attaques près de Pokrovsk en une journée

L'armée ukrainienne a rapporté un total de 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine tout au long de jeudi. Capturer Pokrovsk reste la cible principale des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun commentaire n'a été émis par le gouvernement russe. Selon les données actuelles, les troupes russes ont intensifié leur assaut sur Pokrovsk ces derniers jours.

09:16 Chef du SPD : Sans livraison d'armes, l'Ukraine cesserait d'exister

Juste avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, la présidente du SPD, Saskia Esken, réaffirme son soutien militaire à l'Ukraine contre la Russie. La chancelière Olaf Scholz s'engage en faveur d'une paix juste et durable, déclare-t-elle aux journaux du groupe Funke. "Tant que Poutine ne renonce pas à ses objectifs de guerre contre l'Ukraine, la paix ne peut être atteinte par la diplomatie." Esken lie ses propos à sa critique de la dirigeante du parti BSW, Sahra Wagenknecht. "Si nous, comme Frau Wagenknecht et d'autres, cessions aujourd'hui de livrer des armes à l'Ukraine, le pays serait vaincu demain et rayé de la carte le jour suivant. Les conséquences seraient désastreuses pour la sécurité en Europe, qui ne conduiraient pas à moins d'armement et certainement pas à la paix."

21:56 L'Ukraine se prépare pour un hiver particulièrement rude

En raison des dommages infligés par les attaques russes à l'infrastructure énergétique et électrique de l'Ukraine, le pays s'attend à un hiver exceptionnellement sévère et sombre. "Nous sommes confrontés à ce qui pourrait être le hiver le plus rude de notre histoire", déclare le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, lors d'une conférence téléphonique. Cet hiver sera encore plus difficile que le précédent, car les dommages cumulés des attaques russes actuelles s'intensifient. L'armée russe utilise une variété d'armes dans des attaques combinées pour infliger autant de dommages que possible, déclare-t-il. En hiver doux, la consommation d'électricité est d'environ 18 gigawatts, tandis qu'en hiver froid, elle est d'environ 19 gigawatts. De plus, une réserve d'un gigawatt doit être créée, souligne Haluschtschenko. Les attaques russes ont décimé environ 9 gigawatts de capacité.

21:08 L'OTAN renforce la sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen



En raison d'une menace potentielle, l'OTAN a élevé son niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le personnel non essentiel a été renvoyé chez lui, confirme un porte-parole de la base. Cette décision découle d'informations d'origine militaire indiquant une menace potentielle. "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et il s'agit d'une mesure préventive pour nous assurer de pouvoir continuer nos opérations critiques", souligne le porte-parole. La police confirme sa présence sur les lieux. D'autres détails, notamment le nombre de forces déployées, ne sont pas communiqués.

20:07 L'Ukraine frappe un point de soutien à Kursk

L'armée ukrainienne rapporte une autre frappe contre les troupes russes dans la région de Kursk. En utilisant des bombes guidées précises américaines, ils ont attaqué un point de soutien russe dans l'après-midi, a expliqué le commandant des forces aériennes, Mykola Oleshchuk. "Un poste de commandement de drone, une unité de combat radio-électronique, de l'équipement, des armes et environ 40 soldats russes ont été ciblés", a déclaré Oleshchuk aux côtés d'une vidéo qu'il affirme montrer l'attaque.

19:43 Deuxième réunion tenue après le sommet de la paix en Suisse

Suite au sommet de la paix en Suisse en juin, la première réunion de suivi a eu lieu, selon l'Ukraine. Des représentants de plus de 40 nations et organisations ont participé à la session virtuelle. D'autres telles réunions de groupes de travail sont prévues, a-t-on appris.

