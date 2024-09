Manifs INTERNATIONALS Contre les Chefs de Sommet du G20 - Les sanctions dans le procès de Rondenbarg concernant les manifestations du G20

Dans les procédures judiciaires concernant les conflits chaotiques entre manifestants et forces de l'ordre lors de la périphérie de la réunion du G20, le tribunal régional de Hambourg a déclaré deux individus coupables et a infligé des amendes. Un homme de 29 ans et son complice de 35 ans ont été reconnus coupables de trouble à l'ordre public et de complicité, ainsi que d'autres infractions telles que tentative de coups et blessures graves, attaque contre des officiers de police et dommages aux biens. La juge Sonja Boddin a commenté la décision après un procès de sept mois qui a duré environ deux heures.

La paire a participé à une marche impliquant 150-200 manifestants anti-sommet qui ont lancé des pierres, des panneaux de signalisation, un abribus, un bâtiment d'entreprise et deux véhicules. La marche a finalement été arrêtée par la police qui est intervenue alors que les manifestants, tous vêtus de noir, avançaient depuis un site de protestation dans le Volkspark sur la rue Rondenbarg dans le district de Bahrenfeld.

De même que d'autres manifestants, les prévenus portaient des vêtements sombres et témoignaient de la solidarité avec les lanceurs de pierres et les individus violents au sein de la foule, même en facilitant leur mélange par la suite. La juge a expliqué : "Nous punissons l'apparence extérieure d'agressivité et l'incitation à des actes violents."

La juge évoque la force excessive de la police

Au-delà d'être partie du soi-disant "bloc noir" de manifestants anti-sommet, aucun chef d'accusation criminel concret ne pouvait être retenu contre les prévenus. Cependant, ils ont été impliqués en raison de leur participation à une assemblée destinée à aggraver la violence, selon la juge. "Un affrontement était inévitable. Il était prévu que des pierres soient également lancées contre les officiers de police."

Dans son examen, la juge a rejeté l'argument de la défense selon lequel les forces de police auraient initié la violence. "Je suis convaincue qu'il y a eu une force excessive de la police. Cela a commencé seulement après que tout était fini. Vous aviez déjà commis une infraction."

Le tribunal n'impose pas la peine complète demandée par l'accusation

Le prévenu de 29 ans a écopé d'une peine de 90 jours d'emprisonnement, suspendue pendant deux ans, avec une amende quotidienne de 15 €, tandis que le prévenu de 35 ans a écopé d'une peine de 90 jours d'emprisonnement, suspendue pendant deux ans, avec une amende quotidienne de 40 €. Ils ont également été tenus responsables des coûts substantiels du procès complexe, que la juge a noté serait douloureux.

Le tribunal a choisi de ne pas imposer la peine complète demandée par l'accusation : ils avaient demandé 150 jours d'emprisonnement pour chacun, entre autres choses, pour une grave violation de l'ordre public. Le tribunal a reconnu une infraction mineure de l'ordre public. De plus, avec une peine de 90 jours d'emprisonnement, il n'y aurait pas de casier judiciaire dans les certificats de conduite des condamnés. La défense avait demandé un acquittement.

Un appel peut être formé dans une semaine. Le prévenu de 29 ans a indiqué qu'il examinerait cette option de près.

Au début du procès de janvier, l'accusation a proposé de retirer l'affaire si les cinq prévenus initiaux se désolidarisaient de la violence et acceptaient une amende symbolique. Cette offre a été rejetée par les deux prévenus actuellement jugés.

Les prévenus ont été reconnus coupables par le tribunal de première instance pour avoir participé à une assemblée destinée à aggraver la violence, où des pierres ont été lancées contre des officiers de police. despite the prosecution's request for a harsher sentence, the Court of First Instance only imposed suspended sentences and daily fines on both individuals, citing a minor infraction of public order.

