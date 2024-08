- Les saisons humides de l'été procurent une pause à la forêt.

Suite à une série d'années sèches, cet été a apporté des averses fréquentes, offrant une précieuse nourriture à la restauration de la nature. "La forêt a bénéficié d'une pause bien méritée après avoir subi les ravages de la sécheresse au cours des cinq dernières années", déclare Christian Raupach, représentant l'Association des Propriétaires Forestiers d'Hesse. Grâce aux pluies diluviennes, les niveaux de nappe phréatique ont été rétablis, permettant aux arbres de développer des systèmes racinaires complexes qui leur permettent d'absorber plus d'eau, ce qui renforce leur résilience contre les maladies et les ravageurs.

Selon Raupach, les arbres jeunes ont remarquablement prospéré cette saison, même en juin. Cependant, la tâche urgente consiste à entretenir la forêt, en taillant les orties et les ronces pour les empêcher de prendre le dessus.

Malheureusement, une grande partie des dommages causés lors de la précédente période sèche ne peut être réparée. "Les épicéas ont subi des dommages importants, bien que la progression destructive ait été stoppée, surtout dans les régions de Vogelsberg et de Wetterau", déclare Raupach. Malheureusement, les précipitations excessives ont également entraîné des obstacles tels que la difficulté d'utiliser des machines lourdes dans la forêt pour l'exploitation forestière, risquant d'endommager le sol au passage.

Selon les observations de l'Autorité Forestière d'Hesse, les arbres qui ont réussi à échapper aux dommages ont connu une croissance exponentielle, tandis que le sauvetage des arbres précédemment endommagés était peu probable. Dans certaines zones, les infestations de scolytes et les infections fongiques sont devenues problématiques en raison de leur reproduction rapide, affirme Thomas Ullrich de Hessen-Forst.

L'imagerie satellite a révélé que des milliers d'hectares de forêt ont été endommagés ces dernières années. Cependant, grâce aux précipitations de cette année, l'ampleur des dommages a Significativement réduit, ne laissant que quelques centaines d'hectares de forêt détruite. Le déficit laissé par les années sèches n'a pas encore été intégralement comblé, car des précipitations supérieures à la moyenne sont actuellement nécessaires en raison du changement climatique, indique Ullrich.

La région de l'Odenwald s'en est plutôt bien sortie, tandis que le Taunus et certaines parties de la Hesse centrale ont connu des résultats moins favorables, déclare Ullrich. Dans l'ensemble, il déclare : "On peut parler de soulagement." Du point de vue de la forêt, nous souhaiterions avoir encore cinq à six années sans sécheresse."

En ce qui concerne l'agriculture, la Hesse a été inondée de plus de pluie que nécessaire, causant des problèmes pendant les périodes de semis et de fenaison, explique le météorologue agricole Andreas Brömsen. L'Allemagne traverse actuellement la période de douze mois la plus pluvieuse depuis les débuts des enregistrements en 1881, selon le Service Météorologique Allemand (DWD).

En Hesse, le DWD a enregistré provisoirement une moyenne de 89 litres de pluie par mètre carré en juillet, bien supérieure à la moyenne à long terme de 73 litres de la période de référence internationale de 1961 à 1990. Le mois de juin exceptionnel a également vu 88 litres de pluie par mètre carré, dépassant la moyenne à long terme (80 litres). Le mois d'août devrait suivre cette tendance, déclare Brömsen.

Raupach mentionne que les régions de Vogelsberg et de Wetterau en Hesse ont connu moins de dommages sur les épicéas grâce aux pluies estivales. Despite les conditions améliorées, Ullrich souligne que la forêt en Hesse a encore besoin de précipitations supérieures à la moyenne en raison du changement climatique pour se remettre completely des années sèches passées.

Lire aussi: