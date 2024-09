Les saboteurs responsables des perturbations du Nord Stream devront être jugés dans le système judiciaire allemand, selon Scholz.

En 2022, des explosions ont touché les pipelines Nord Stream 1 et 2, entraînant des retards dans le processus d'enquête. Plus tard, il a été suggéré que l'un des potentiels coupables avait été appréhendé. Le chancelier Scholz a maintenant appelé à une enquête sans exception.

Le chancelier Olaf Scholz, membre du SPD du Parlement de Brandebourg à Prenzlau, a qualifié le sabotage des pipelines Nord Stream dans la mer Baltique d'"acte terroriste" et entend poursuivre les auteurs en Allemagne. "Quels que soient les impliqués, nous exigeons que toutes les autorités de sécurité et le Parquet général de la Fédération enquêtent", a déclaré Scholz, en insistant sur le fait qu'il n'y aura "pas de dissimulation". Il a ajouté qu'il cherchait à traduire les coupables en justice en Allemagne s'ils étaient appréhendés.

Scholz a également rejeté l'allégation selon laquelle le gouvernement fédéral avait renoncé au gaz naturel russe, affirmant que c'était en réalité la Russie qui avait coupé l'écoulement du gaz par le pipeline Nord Stream 1. Il a attribué la hausse des prix, les prix subventionnés et la recherche de sources de gaz alternatives à cet incident, qui a coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros" de dommages. Les explosions de pipelines ont eu lieu après que la Russie eut déjà cessé de livrer du gaz à l'Europe de l'Ouest via la mer Baltique. En août, le Parquet général de la Fédération a émis un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de l'incident de sabotage.

Selon les rapports d'août, l'un des suspects présumés du sabotage de Nord Stream pourrait avoir été arrêté en Allemagne. Selon les enquêtes conjointes de "Der Spiegel", ZDF et du diffuseur danois DR, le suspect nommé Wolodymyr Sch. se rendait fréquemment en Allemagne après les attaques de pipelines de la mer Baltique à l'automne 2022. Les rapports suggèrent que ces visites ont eu lieu à un moment où le Parquet général de la Fédération traitait déjà ce suspect dans le cadre de son enquête sur la haute trahison en raison du sabotage.

L'appel du chancelier à une enquête sans exception fait référence aux explosions sur les pipelines Nord Stream 1 et 2, qui ont été traitées par la Commission. Le Parquet général de la Fédération, faisant partie de la Commission, a émis un mandat d'arrêt contre un suspect dans le cadre de l'incident de sabotage de Nord Stream.

