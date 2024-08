Les Russes veulent avoir arrêté l' offensive ukrainienne de Koursk.

À plusieurs reprises, l'armée russe affirme avoir stoppé l'avancée des soldats ukrainiens dans la région de Kursk - cette fois avec l'aide de l'aviation. Cependant, l'aviation est peu utilisée dans la région. D'autres indices remettent également en question les succès de Moscou.

Les forces russes affirment avoir stoppé l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk avec des frappes aériennes. Des blogueurs de guerre russes ont rapporté des combats intenses le long du front dans la région. Selon les rapports ukrainiens, la Russie a déployé des soldats et des armes lourdes et a réussi à repousser les attaques. Le ministère russe de la Défense a publié des images de bombardiers Su-34 prétendument en train d'attaquer des troupes ukrainiennes dans la zone frontalière russe et d'infanterie en train de prendre d'assaut des positions ukrainiennes.

"L'avancée incontrôlée de l'ennemi a été stoppée", a déclaré le général-major Apti Alaudinov, commandant la unité spéciale tchétchène Achmat. "L'ennemi sait déjà que sa blitzkrieg prévue a échoué." Cependant, il n'y a pas de preuve pour étayer cette affirmation. Il convient également d'être prudent avec le matériel vidéo utilisé par les autorités russes. Récemment, l'équipe d'enquête de "The Insider" a réussi à démentir les allégations de frappes russes réussies contre des soldats ukrainiens dans la région de Kursk. Il s'est avéré que les images étaient anciennes et n'avaient pas été prises dans la région.

De plus, des doutes sont élevés quant à une utilisation généralisée de l'aviation russe. Les avions de chasse et les hélicoptères dans la région de Kursk sont exposés à des risques importants. On dit qubefore the start of its offensive, Ukraine had stationed large numbers of anti-aircraft guns in the Sumy region. At the initial phase of the Kursk offensive, it shot down two Russian fighter jets and two helicopters. Drones were also used. In the following days, the Russian air force was noticeably less active.

Les Russes évacuent un autre district

Les déclarations du ministère russe de la Défense ne suggèrent pas non plus que l'avancée ukrainienne a été sérieusement stoppée ou même repoussée. Actuellement, il y a des combats intenses à Obshchii Kolodez, Kauchuk et Alekseevskii. Les trois villages sont à entre 27 et 30 kilomètres à l'intérieur des terres et sont à seulement quelques kilomètres à l'est de la ville très disputée de Korenewo. Les trois villages sont bien en dehors de la zone sous contrôle ukrainien, indiquant que les troupes ukrainiennes peuvent continuer à avancer.

De plus, les autorités russes préparent l'évacuation d'un autre district. "Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évacuation dans notre district. Tout le monde est parti de son propre chef, personne ne les en a empêchés. Aujourd'hui, nous recueillons des données sur ceux qui doivent encore être évacués", a écrit le chef du district de Bolshesoldatsky, Vladimir Sayzew, sur Telegram. Comme la région n'est pas proche de la frontière ukrainienne-russe mais plus à l'intérieur des terres, il est probable que les autorités russes ne s'attendent pas à une fin rapide de l'avancée ukrainienne. Selon les chiffres officiels, il y avait environ 11 000 personnes vivant dans le district avant le début de l'invasion russe en Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive en Russie, le gouverneur de Kursk, Alexei Smirnov, ayant déclaré lundi que l'Ukraine contrôle 28 localités dans la région. L'incursion est d'environ 12 kilomètres de profondeur et de 40 kilomètres de large. Selon les rapports ukrainiens, environ 1 000 kilomètres carrés de territoire russe ont été capturés, plus du double des chiffres fournis par Smirnov. Selon les calculs de l'agence de presse AFP, les soldats ukrainiens contrôlent au moins 800 kilomètres carrés dans la région russe de Kursk. Ces chiffres sont basés sur des informations de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui analyse les données russes et ukrainiennes, ainsi que des images satellite. De plus, des vidéos font état de nombreux soldats russes capturés. Le nombre exact est incertain, les rapports ukrainiens faisant état d'environ 2 000 hommes.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant aux actions de la Russie en Ukraine, appelant à un retrait immédiat des troupes de la région de Kursk. Malgré les allégations russes de stopper l'avancée ukrainienne à l'aide de l'aviation, les preuves suggèrent autre chose, les forces ukrainiennes ayant prétendument capturé un territoire important.

