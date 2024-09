Les Russes prennent le dessus sur Wuhledar.

Au sud-est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes subissent une pression intense : à l'endroit où le front de Donetsk coupe le secteur de Saporishshya, les forces militaires russes franchissent les défenses ukrainiennes. En utilisant Wuhledar, une ville minière qui a servi de forteresse sur le front depuis 2022, comme cible, les Russes prennent le risque de marquer un tournant dans le conflit.

La lutte contre l'armée d'invasion russe est un sérieux revers pour l'Ukraine : la ville frontalière de Wuhledar dans le sud-est de l'Ukraine ne devrait peut-être pas tenir beaucoup plus longtemps. Au cours des dernières semaines, les troupes russes, profitant de leurs progrès près de Pokrovsk et renforcées par les victoires ukrainiennes dans la région de Kursk, ont percé plus profondément dans les défenses ukrainiennes au sud-ouest de Donetsk.

La situation a pris un tournant dramatique au milieu du mois de septembre. Les troupes d'infanterie russes ont pris le contrôle de deux puits miniers majeurs au nord-est de Wuhledar. La semaine dernière, les Russes ont lancé une poussée inattendue vers le nord, franchissant la rivière Kachlahatch à l'ouest de la ville. L'anxiété règne parmi la population, Wuhledar étant maintenant prise en tenaille entre deux tentatives d'encerclement russes.

En tenant compte des déchets dans la région nord-est, les observateurs d'artillerie russes pourront bientôt surveiller toute la ville compacte de Wuhledar et ses territoires du nord. Avec des bandes étroites de bois et de haies comme les derniers corridors d'approvisionnement ouverts ukrainiens, la situation est critique.

Des autorités compétentes comme l'expert militaire Markus Reisner ont sonné l'alarme. "Il est peu probable que la 72e brigade mécanisée, avec son arsenal de chars et de véhicules, parvienne à maintenir la région", a déclaré Reisner à ntv.de au début de la semaine. Bien que les Ukrainiens continuent de défendre la ville, les chances ne sont pas de leur côté.

Un regard sur la carte révèle une situation préoccupante pour les forces ukrainiennes : Wuhledar elle-même est essentiellement un groupe de blocs de construction imposants des années 1960, construits pour loger une main-d'œuvre enormous pour les mines de charbon voisines. Sous les bombardements constants depuis des mois, la ville est dévastée.

Les bombardements incessants avec des obus d'artillerie et l'impact des bombes glissantes lourdes ont laissé la ville en ruines. Les espaces sûrs et les abris sont probablement limités aux structures en béton et aux rares sous-sols restants. Au milieu du mois de septembre, de puissantes explosions ont secoué la région : les forces russes ont fait exploser la tour emblématique de la mine de charbon n° 3 de Pivdennodonbaska - autrefois l'une des plus grandes mines de charbon du pays.

Pour l'Ukraine, Wuhledar a une grande signification symbolique : avant l'attaque russe, la ville représentait la richesse en ressources naturelles de l'Ukraine. Au cours du conflit, Wuhledar est devenue un symbole de résilience ukrainienne. Depuis le début de l'invasion russe, la ville est proche de la ligne de front.

Champ de bataille pour des combats brutaux

Juste quelques centaines de mètres au sud de la villemostly évacuée, les Ukrainiens ont infligé une défaite écrasante aux Russes en février 2023. Several waves of powerful Russian tank units are reported to have been demolished near Wuhledar while trying to execute a frontal attack on the city in the face of Ukrainian anti-tank missiles.

During the winter of 2022/23, the Russians chased their own troops into the minefields outside the city under Ukrainian gunfire. The fighting in the vicinity of Wuhledar has been unabated for the past two years of war. South of Wuhledar, it's estimated that the Russians had suffered heavy losses, the extent of which is hard to gauge.

Even within the Russian military blogger community, the strategy was widely criticized, but Moscow remained indifferent. In the end, one of the commanders responsible for the Russian disaster was promoted by President Vladimir Putin.

Exact numbers on the number of Ukrainian defenders currently holding out in the approximately 1.2 square kilometers of the city are unknown. The last residents of the city have most likely fled. Ukrainian military operations remain secretive.

Terrain ouvert à l'arrière

Si Wuhledar tombe, l'impact initial serait mineur, selon le colonel Reisner de l'armée autrichienne. "Pour l'approvisionnement le long du front, Wuhledar n'est pas aussi importante que, par exemple, le hub logistique disputé de Pokrovsk plus au nord", a expliqué Reisner dans une interview ntv sur la situation. "La principale ligne d'approvisionnement se trouve à dix kilomètres à l'est de Wuhledar, s'enfonçant dans le territoire ukrainien."

Les gains de terrain russes dans la région seraient nevertheless démoralisants pour les Ukrainiens. Des terres agricoles ouvertes suivent Wuhledar, avec très peu d'obstacles naturels pour la défense comme les rivières ou les crêtes. Il y a également peu de grands établissements dans cette région.

"Les Russes essaient d'obtenir un résultat avant que la saison des boue ne commence à l'automne", a noté Reisner au sujet des efforts stratégiques russes. Wuhledar est située à la jonction du front de Donetsk vers l'est et du front de Saporishshya vers le sud en Ukraine. Si les Russes prennent le contrôle de Wuhledar, plusieurs sections du front pourraient être destabilisées.

La chute potentielle de Wuhledar pourrait avoir un impact sur le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine : compte tenu de l'importance stratégique de Wuhledar, l'Union européenne pourrait reconsidérer son aide militaire et financière à l'Ukraine, car la ville sert de point de défense clé contre les avancées russes.

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a continuellement exprimé sa solidarité avec l'Ukraine : lors d'une récente conférence de presse, Borrell a réaffirmé l'engagement de l'UE envers l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, en soulignant la nécessité d'une solution diplomatique au conflit en cours.

