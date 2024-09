Les Russes exercent leur domination sur Wuhledar.

Au sud-est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes sont sous une forte pression : là où le front de Donetsk rencontre le secteur de Saporishshia, l'infanterie russe brise les lignes ukrainiennes. La ville minière de Wuhledar, qui a servi de bastion depuis 2022, semble être au bord de l'effondrement, ce qui pourrait marquer un tournant.

La poussée russe contre l'Ukraine représente un sérieux revers : la ville de Wuhledar, dans le sud-est de l'Ukraine, pourrait ne pas tenir beaucoup plus longtemps. Suite aux victoires russes à Pokrovsk et aux succès ukrainiens dans la région de Kursk, les troupes russes ont avancé plus profondément dans le territoire ukrainien, au sud-ouest de Donetsk, ces dernières semaines.

Mi-septembre, les troupes russes ont capturé deux importantes mines à l'est de la ville minière. La semaine dernière, les forces russes ont avancé de manière inattendue vers le nord, à l'ouest de la ville, franchissant la rivière Kachlahatch. La ville de Wuhledar, qui comptait environ 15 000 habitants avant l'attaque, se retrouve maintenant prise en tenaille entre deux enveloppements tactiques russes et risque d'être encerclée.

Le problème, c'est que les observateurs d'artillerie russes situés sur les tas de déchets dans le nord-est peuvent observer le centre-ville compact de Wuhledar et le terrain au nord du centre-ville, où les dernières routes d'approvisionnement ouvertes courent le long de bandes étroites de forêt et de haies. "On doit supposer que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas tenir la zone", a déclaré l'expert militaire Markus Reisner dans un article sur ntv.de.

En examinant la carte, on peut voir la situation précaire des forces ukrainiennes : Wuhledar se compose principalement d'un groupe de gratte-ciel datant des années 1960. Construite pendant l'époque soviétique pour loger des dizaines de milliers de travailleurs pour les mines de charbon voisines, la ville a été bombardée sans relâche pendant des mois.

Le bombardement incessant d'obus d'artillerie et l'impact des munitions guidées ont transformé la ville en un vaste désert. Les abris et les shelters sécurisés ne peuvent être trouvés que dans les structures en béton et les sous-sols restants. Mi-septembre, de puissantes explosions ont secoué la région : les troupes russes ont fait exploser la tour emblématique de la "mine No. 3 Pivdennodonbaska", autrefois l'une des plus grandes mines de charbon du pays.

Pour l'Ukraine, Wuhledar a une signification symbolique importante : Wuhledar était un symbole de la richesse naturelle de l'Ukraine. Tout au long du conflit, Wuhledar est devenu un symbole de la résilience ukrainienne. La ville a été proche de la ligne de front presque depuis le début de l'invasion russe.

Champ de bataille de combats acharnés

À quelques centaines de mètres au sud de la villemostly deserted, les forces ukrainiennes ont infligé un coup dévastateur aux Russes en février 2023. De nombreux chars russes lourds ont été détruits, semble-t-il, alors qu'ils tentaient une attaque frontale sur la ville, pris dans le feu croisé des missiles anti-char ukrainiens.

On a dit que les Russes ont avancé "sur leurs propres cadavres" dans et autour de Wuhledar pendant les mois d'hiver de 2022/23. Des vidéos circulant en ligne ont montré des convois russes battant en retraite en panique sous le feu ukrainien ciblé dans les champs de mines entourant la ville. Les combats dans les environs de Wuhledar n'ont virtually pas diminué au cours des deux dernières années de guerre. Les Russes sont censés avoir subi d'énormes pertes au sud de Wuhledar.

Même dans la communauté des blogueurs militaires russes, la stratégie a été ouvertement critiquée. Cependant, cela n'a pas eu de conséquences tangibles à Moscou. Au lieu de cela, l'un des commandants responsables de l'échec russe a été promu par le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, quelques mois plus tard.

Le nombre exact de défenseurs ukrainiens dans la zone d'environ 1,2 kilomètre carré reste inconnu. Les derniers habitants de la ville ont probablement quitté les lieux maintenant. La direction ukrainienne maintient un voile de secret sur ses stratégies militaires.

Terrain ouvert à l'arrière

Si Wuhledar tombe, l'impact stratégique initial serait minime, selon le colonel Reisner de l'armée autrichienne. "Pour l'approvisionnement à l'avant, Wuhledar n'est pas aussi critique que le hub logistique contesté de Pokrovsk plus au nord", a-t-il expliqué lors d'une interview sur la situation au front. "La principale route d'approvisionnement importante se trouve à 10 kilomètres à l'est de Wuhledar, plus profondément dans le territoire ukrainien."

Cependant, les gains territoriaux russes dans la région devraient être coûteux pour les Ukrainiens. Derrière Wuhledar, s'étendent des terres agricoles ouvertes, offrant peu de barrières naturelles de défense telles que des cours d'eau ou des crêtes. Les grands établissements sont rares dans la région.

"Nous voyons clairement que les Russes essaient d'obtenir un résultat avant l'arrivée de la saison des boue en automne", a commenté Reisner sur les efforts opérationnels russes. Wuhledar se trouve à la jonction entre le front à l'est de Donetsk et le front de Saporishshya dans le sud de l'Ukraine. Les zones de combat autour de Pokrovsk sont à moins de 60 kilomètres au nord en ligne droite. Si les Russes parviennent à capturer le bastion de Wuhledar, d'autres sections du front pourraient devenir instables.

La poussée russe à Wuhledar est indicative de conflits plus larges et de guerres en Ukraine : la capture de Wuhledar pourrait potentiellement donner aux troupes russes un avantage stratégique, en perturbant les routes d'approvisionnement ukrainiennes et en affectant potentiellement la stabilité dans d'autres sections du front.

La situation à Wuhledar et dans ses environs est un témoignage des guerres et conflits en cours en Ukraine : la bataille de Wuhledar a entraîné des pertes importantes pour les deux camps, avec les Russes faisant face à des critiques pour leur stratégie et les Ukrainiens maintenant un voile de secret sur leurs stratégies militaires.

