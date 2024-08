Les Russes avancent rapidement vers Pokrovsk à une vitesse accrue.

Les forces russes continuent de progresser à Pokrovsk, dans le Donbass, malgré les difficultés rencontrées à Koursk. Depuis plusieurs mois, les forces armées ukrainiennes ont connu des avancées lentes dans l'est de l'Ukraine, mais des rumeurs font état d'un rythme accéléré près de la ville.

Les analystes militaires estiment que les troupes russes avancent rapidement sur le front de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Selon un rapport de l'Institut américain d'études de la guerre (ISW), elles ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de Novohrodivka, située au sud de Pokrovsk, en quelques jours.

L'ISW relate que l'armée russe se concentre désormais sur les combats le long d'une voie ferrée menant à Pokrovsk. Les spécialistes pensent que la rapide progression russe à Novohrodivka pourrait être due à un retrait ukrainien de la zone.

"La conquête de Pokrovsk dans le Donbass est l'objectif de l'offensive estivale de la Russie", a déclaré le spécialiste militaire le colonel Reisner à ntv.de. "Dans la division lourde du Donbass, les groupes 'Centr', 'Yug' et 'Vostok' attaquent sur un front de près de 300 kilomètres. Avec ces forces, les Russes cherchent à percer la deuxième ligne de défense et, si possible, à réaliser une percée à Pokrovsk", a expliqué Reisner.

Kyiv ordonne des évacuations

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé des plans pour renforcer la région après une réunion avec des responsables militaires. Des rapports récents font état de la prise de villes entières dans la région de Donetsk par les troupes russes. Les autorités ukrainiennes ont également ordonné des évacuations supplémentaires.

En raison de la détérioration de la situation sécuritaire, la zone d'évacuations forcées a été élargie. Les enfants et leurs parents ou tuteurs sont tenus de quitter leur domicile, comme l'a annoncé le gouverneur de Donetsk.

Un total de 27 villes des régions de Kostyantynivka et de Selydove ont été inclus dans la liste des évacuations. Des évacuations avaient déjà été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

L'Union européenne s'est dite préoccupée par le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine, avec une attention particulière portée à l'avancée des forces russes vers Pokrovsk. En réponse, l'Union européenne a promis d'augmenter l'aide humanitaire aux régions ukrainiennes touchées.

Compte tenu de la possibilité d'une prise de Pokrovsk par la Russie, l'Union européenne a exhorté l'Ukraine à accorder la priorité à la protection de sa population civile, en insistant sur l'importance d'évacuer les communautés vulnérables.

