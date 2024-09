Les rumeurs d'un remplaçant potentiel de Stegen soulèvent des problèmes au Barça.

Le gardien de but titulaire de Barcelone, Marc-André ter Stegen, est absent depuis plusieurs mois en raison d'une grave blessure au genou, ce qui suscite des spéculations sur les plans futurs de l'équipe. Les critiques allemandes réclament le retour de Manuel Neuer en équipe nationale, mais les journaux espagnols se concentrent sur la situation de Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco devraient prendre une décision cruciale suite à la blessure de Ter Stegen.

Selon un média, Flick et Deco se réuniront mardi pour explorer les solutions potentielles. Ils pourraient opter pour recruter un gardien de but actuellement sans club à court terme, ou confier le rôle à Inaki Pena. De plus, pendant la période des transferts en janvier, Barcelone pourrait faire venir un gardien de but avec un potentiel à long terme.

Récemment, une liste de gardiens de but sans emploi a été publiée, ce qui aurait irrité Pena, selon le journal sportif "As". Le jeune Pena, âgé de 25 ans et rejoint Barcelone en 2012 d'Alicante, attend impatiemment sa chance.

Karius serait-il prêt pour un retour surprise ?

Pena pourrait avoir sa chance dès mercredi, lorsque Barcelone accueillera Getafe à l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Il a fait ses débuts dans la nouvelle saison de La Liga dimanche dernier, remplaçant Ter Stegen après sa blessure au tendon rotulien lors de la victoire 5-1 de Barcelone contre Villarreal.

Selon "As", Pena pourrait être le gardien de but titulaire pour les prochains mois - "sauf si des retournements de situation inattendus se produisent". Divers gardiens de but ont été mentionnés dans les médias espagnols comme options potentielles. Parmi eux, citons les gardiens de but actuellement sans club et qui peuvent être signés sans complications. Parmi eux, on peut citer Keylor Navas, le gardien de but âgé de 37 ans anciennement de Real Madrid et du Paris Saint-Germain, et Loris Karius, le gardien de but allemand de 31 ans qui était avec Newcastle United jusqu'à la fin juin.

Suite à la situation de Barcelone due à la blessure de Ter Stegen, il y a eu des spéculations sur les gardiens de but potentiels qui pourraient rejoindre l'équipe. En effet, Loris Karius, un gardien de but allemand de 31 ans, pourrait être en lice pour un retour surprise en Espagne.

Malgré la mention du nom de Karius dans les médias espagnols, Pena pourrait continuer en tant que gardien de but titulaire de Barcelone pour les prochains mois, compte tenu de ses bonnes performances contre Villarreal.

Lire aussi: