Les rumeurs circulent que Daniela Katzenberger et Iris Klein se sont rendues ensemble nus

"Le 'Cat' dans 'Playboy' sans problème ? Ce n'est pas hors de question, surtout pour l'avenir." C'est ce qu'a récemment déclaré Daniela Katzenberger, maintenant âgée de 37 ans, en exprimant son désir de faire une séance photo nue pour célébrer ses 40 ans. Même avec sa mère, Iris Klein ? Le patron de 'Playboy' a une position claire sur cette question.

"À 40 ans, je veux être sur les pages de 'Playboy'. J'ai toujours décliné ces offres, mais à 40 ans, je suis prête à tout montrer." L'annonce audacieuse de Daniela Katzenberger a suscité un vif intérêt la semaine dernière, et ses raisons ont attiré l'attention de tous : "Quarante ans est un âge difficile pour les femmes. Beaucoup approchent de la ménopause et craignent que leur vie ne devienne misérable."

Il n'est pas rare que des femmes envisagent une apparition nue dans un magazine pour hommes, mais les chances de Daniela Katzenberger sont plutôt élevées.

Florian Boitin, directeur de 'Playboy Germany', partage ce sentiment dans une interview accordée à 't-online'. "Nous avons proposé une séance photo 'Playboy' à Frau Katzenberger au début de sa carrière à la télévision réalité", reveals Boitin. Cependant, la dernière discussion importante sur une collaboration potentielle a eu lieu il y a plusieurs années.

Une séance photo mère-fille non appréciée

Malgré cela, les propos de Boitin suggèrent qu'il n'est pas entirely opposed to the idea. "Frau Katzenberger est une femme captivante, admirée et rayonnante. Je suis toujours heureux de discuter avec Frau Katzenberger. Bien sûr, y compris des sujets comme les anniversaires importants ou une séance photo 'Playboy'", tells Boitin to 't-online'.

Cependant, Boitin semble moins enclin à présenter la mère de Katzenberger, Iris Klein. Lorsqu'on lui demande à ce sujet, Boitin répond : "Outre le fait que je ne suis pas sûr que ce soit l'un des rêves inassouvis des femmes, il ne devrait pas être l'objectif de simplement reproduire une - indéniablement réussie - histoire."

Boitin fait référence à un numéro de 'Playboy' de 2021, qui présentait 'Under Us' star Claudelle Deckert se déshabillant avec sa fille Romy. Boitin souligne que cette séance photo était "unique", indiquant qu'une répétition du concept mère-fille est peu probable. En substance, le 'cat' de Daniela Katzenberger peut certainement montrer ses charmes nus dans 'Playboy' - mais de préférence sans Maman.

