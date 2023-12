Les routes aériennes les plus fréquentées au monde en 2023

La société d'information sur les voyages OAG a publié sa liste annuelle des liaisons aériennes internationales les plus fréquentées au monde, et trois des dix premières liaisons concernent Singapour : Bangkok (huitième place), Jakarta (septième place) et Kuala Lumpur (tout en haut de la liste).

Ces données sont basées uniquement sur le nombre de sièges vendus sur les vols tout au long de l'année 2023. La liaison la plus fréquentée, entre la capitale de la Malaisie et Singapour, a totalisé 4,9 millions de sièges achetés. Le vol, qui dure un peu plus d'une heure, est populaire auprès des navetteurs qui préfèrent voyager entre les deux pays voisins par voie aérienne plutôt qu'en voiture.

Toutes les liaisons les plus fréquentées, sauf une, se situent en Asie et au Moyen-Orient, la seule exception étant le trajet New York-Londres, de l'autre côté de l'océan. L'OAG note que le trajet JFK-Heathrow est la seule route aérienne du top 10 dont la capacité totale a augmenté par rapport à 2019.

L'Asie domine également le classement des routes aériennes intérieures les plus fréquentées, avec le Japon en tête. Les vols reliant la plaque tournante de Tokyo à des destinations de vacances populaires comme Fukuoka (un centre gastronomique important et une porte d'entrée vers la Corée du Sud), Sapporo (adorée pour les sports d'hiver) et Okinawa (connue comme "l'Hawaï du Japon") se classent respectivement aux deuxième, troisième et septième rangs.

Par ailleurs, quelques-unes des liaisons les plus fréquentées relient des villes importantes de pays plus vastes, comme la Chine (Pékin et Shanghai) et l'Australie (Melbourne et Sydney).

L'OAG a également mis en évidence quelques routes qui ne figurent pas dans le top 10. La liaison aérienne intérieure la plus fréquentée aux États-Unis n'était pas New York-Los Angeles, mais Honolulu-Kahului à Hawaï, reliant les îles d'Oahu et de Maui. Au total, 3,6 millions de sièges ont été vendus sur cette liaison, mais on ne sait pas si les incendies dévastateurs de Maui ont contribué à la baisse du nombre de billets vendus à la fin de l'année 2023.

La liaison intra-Californie entre San Francisco et Los Angeles s'est classée au premier rang aux États-Unis en 2019, mais est tombée à la sixième place en 2023.

Les 10 routes aériennes internationales les plus fréquentées en 2023

1. Kuala Lumpur (KUL) vers Singapour (SIN)2. Le Caire (CAI) à Jeddah (JED)3. Hong Kong (HKG) à Taipei (TPE)4. Séoul Incheon (ICN) - Osaka Kansai (KIX)5. Séoul Incheon (ICN) - Tokyo Narita (NRT)6. Dubaï (DXB) - Riyad (RUH)7. Jakarta (CGK) - Singapour (SIN)8. New York Kennedy (JFK) - Londres Heathrow (LHR)9. Bangkok Suvarnabhumi (BKK) - Singapour (SIN)10. Bangkok Suvarnabhumi (BKK) - Séoul Incheon (ICN)

Les 10 routes aériennes intérieures les plus fréquentées en 2023

1. Jeju (CJU) - Séoul Gimpo (GMP)2. Sapporo New Chitose (CTS) - Tokyo Haneda (HND)3. Fukuoka (FUK) - Tokyo Haneda (HND)4. Hanoi (HAN) - Ho Chi Minh Ville (SGN)5. Melbourne (MEL) - Sydney (SYD)6. Pékin (PEK) - Shanghai Hongqiao (SHA)7. Tokyo Haneda (HND) - Okinawa Naha (OKA)8. Jeddah (JED) - Riyad (RUH)9. Mumbai (BOM) - Delhi (DEL)10. Jakarta (CGK) - Bali Denpasar (DPS)

Source: edition.cnn.com