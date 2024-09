- Les Rostock Seawolves prendront une position de premier plan à Hartwich.

Les Rostock Sharks ont accueilli le pivot Philipp Hartwich dans leur effectif. Le joueur de 28 ans remplace Darnell Brodie, dont le contrat temporaire n'a pas été renouvelé.

Hartwich a évolué en Bundesliga ces quatre dernières années pour des équipes comme Weißenfels, Göttingen et Würzburg. Mesurant 2,18 mètres, il a signé un contrat d'une saison avec les Sharks.

"Je suis ravi d'avoir l'opportunité de contribuer au projet ambitieux dirigé par l'entraîneur Przemyslaw Frasunkiewicz. J'ai été attiré par le club depuis leur accession en Bundesliga, et la ville est juste fantastique", a déclaré Hartwich. "Philipp a une bonne connaissance de la ligue, il est très expérimenté et apporte de la défense et de la solidité au poste de pivot", a déclaré Kevin Anstett, le nouveau manager sportif de Rostock.

Le premier match officiel des Sharks en Coupe BBL aura lieu contre l'équipe reléguée de Bundesliga la saison dernière, Hakro Merlins Crailsheim, le 14 septembre. Ils commenceront ensuite leur championnat contre Mitteldeutscher BC une semaine plus tard.

