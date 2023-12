Les rivaux de Trump au sein du GOP doivent trouver un équilibre avec la décision du Colorado, alors que les caucus de l'Iowa approchent à grands pas.

Cependant, le gouverneur de Floride Ron DeSantis - qui a critiqué la décision du Colorado - a également utilisé la décision pour remettre en question le fait que M. Trump puisse gagner l'année prochaine, affirmant mercredi matin que la nomination de l'ancien président ferait de l'élection de 2024 une question de "toutes ces affaires juridiques".

Les réponses des rivaux de M. Trump montrent l'équilibre auquel ils sont confrontés à quelques semaines des premiers votes dans la course à l'investiture du GOP. La popularité continue de M. Trump auprès de la base du parti, en dépit de ses problèmes juridiques, signifie qu'ils doivent le défendre tout en faisant valoir qu'il est temps pour le parti de passer à autre chose.

M. DeSantis, qui faisait campagne à Urbandale, dans l'Iowa, a décrit la décision du Colorado comme un complot démocrate visant à "consolider le soutien à M. Trump dans les primaires", car le gouverneur de Floride a affirmé que le parti le considérait comme le républicain le plus facile à vaincre en novembre.

Il a ajouté que d'autres cours suprêmes d'État pourraient chercher de la même manière à écarter M. Trump des bulletins de vote de 2024. Nommer quelqu'un d'autre, a déclaré M. DeSantis, "nous donnerait notre meilleure chance de gagner".

"Toute l'élection générale sera marquée par ces questions juridiques, a-t-il ajouté. "C'est injuste. Mais la question est de savoir si cela va fonctionner. Et je pense qu'ils ont une stratégie qui, malheureusement, fonctionnera. Cela permettra à M. Biden, au démocrate ou à qui que ce soit d'autre de s'en tirer à bon compte. C'est leur plan. C'est ce qu'ils veulent.

L'argument de M. DeSantis concernant l'éligibilité est similaire à celui que de nombreux rivaux de M. Trump ont avancé après son inculpation dans une affaire de pots-de-vin à New York, une enquête sur l'ingérence électorale en Géorgie et des enquêtes fédérales sur les événements entourant l'insurrection du 6 janvier 2021 et sa manipulation présumée de documents classifiés.

"Voulons-nous que l'année 2024 soit consacrée à ce procès, à cette affaire, à cette affaire, à l'obligation d'investir des centaines de millions de dollars dans des affaires juridiques ? a déclaré M. DeSantis mercredi. "Ou voulons-nous que 2024 soit consacré à vos problèmes, à l'avenir du pays, avec un candidat qui sera capable de poursuivre cette affaire contre la gauche, comme j'ai pu le faire en Floride ?"

"C'est la voie de la victoire", a-t-il ajouté.

La Cour suprême du Colorado a statué mardi que M. Trump n'avait pas le droit, en vertu de la Constitution, de figurer sur le bulletin de vote des primaires de l'État l'année prochaine, car l'interdiction faite par le 14e amendement aux insurgés d'exercer une fonction publique s'applique à son comportement du 6 janvier.

Bien que la Cour suprême des États-Unis ait le dernier mot en la matière, la décision du Colorado, à première vue, représente un nouveau niveau de responsabilité pour M. Trump en ce qui concerne ses efforts visant à renverser l'élection présidentielle de 2020.

Toutefois, à l'instar des quatre inculpations pénales dont il a fait l'objet cette année, elle pourrait également donner un coup de pouce à sa tentative de retour à la Maison-Blanche. Ces inculpations ont dynamisé les partisans de M. Trump et conduit la base du parti à se rallier à lui.

La décision du Colorado intervient à moins de quatre semaines de la première compétition du calendrier des nominations du GOP : les caucus de l'Iowa, qui se tiendront le 15 janvier. Tout ralliement à l'ancien président, qui jouit d'une avance considérable dans les sondages nationaux et dans les premiers sondages des primaires des États, laisserait à ses rivaux républicains peu de temps pour changer la trajectoire de la course.

Leprésident Joe Biden a déclaré mercredi qu'il laisserait à la justice le soin de trancher la question de l'éligibilité de M. Trump à la fonction suprême.

"Mais il a certainement soutenu une insurrection. Cela ne fait aucun doute. Aucun. Zéro", a déclaré M. Biden aux journalistes après avoir débarqué d'Air Force One à Milwaukee. "Il semble doubler la mise sur tous les points".

Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies sous Trump, a déclaré qu'elle voulait battre son ancien patron "à la loyale", sans interventions telles que la décision du Colorado.

Elle a déclaré à une foule mardi soir à Agency, dans l'Iowa, que "la dernière chose que nous voulons, c'est que des juges nous disent qui peut ou ne peut pas figurer sur le bulletin de vote".

"Je veux que ce soit les électeurs qui décident. Nous allons gagner de la bonne manière", a-t-elle déclaré.

L'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie - l'un des critiques les plus virulents de M. Trump dans la course au parti GOP pour 2024, qui a défendu l'inculpation de l'ancien président par les procureurs fédéraux - a déclaré mardi que "les gens dans ce pays méritent d'être jugés avant que des droits ne leur soient retirés".

Même s'il a reconnu que ses commentaires pouvaient être "contre-intuitifs" compte tenu de ses critiques de longue date à l'égard de l'ancien président, M. Christie a déclaré à Bedford, dans le New Hampshire, qu'il serait "mauvais pour le pays" qu'un tribunal empêche M. Trump de participer au scrutin.

"Je ne pense pas que Donald Trump devrait être empêché d'être président des États-Unis par un tribunal. Je pense que ce sont les électeurs de ce pays qui devraient l'empêcher d'être président des États-Unis", a déclaré M. Christie.

Il a ajouté : "Je pense que cela provoquerait beaucoup de colère dans ce pays si les gens étaient privés de leur choix. Je préférerais qu'ils fassent le choix qu'il ne le mérite pas".

L'entrepreneur Vivek Ramaswamy, qui s'est aligné plus étroitement sur M. Trump que la plupart des autres candidats républicains pour 2024, a qualifié la décision du Colorado d'"attaque réelle contre la démocratie" et d'"ingérence électorale".

M. Ramaswamy s'est engagé à se retirer des primaires du GOP du Colorado si M. Trump n'est pas autorisé à figurer sur le bulletin de vote.

"La décision d'aujourd'hui est la dernière tactique d'ingérence électorale visant à réduire au silence les opposants politiques et à faire basculer l'élection en faveur de la marionnette que les démocrates présenteront cette fois-ci, en privant les Américains du droit de voter pour le candidat de leur choix", a-t-il écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le seul candidat du GOP à avoir soutenu la décision du Colorado est l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, dont la campagne repose sur son opposition à M. Trump. Toutefois, M. Hutchinson n'obtient qu'un seul chiffre dans les sondages et ne s'est pas qualifié pour les trois derniers débats des primaires du GOP, même s'il a affirmé mardi soir sur X qu'il avait prédit le scénario du Colorado lors du premier débat du parti.

"La conclusion factuelle selon laquelle il a soutenu l'insurrection hantera sa candidature", a déclaré M. Hutchinson.

Les journalistes de CNN Kit Maher, Kevin Liptak, Ebony Davis, Veronica Stracqualursi, Alison Main, Aaron Pellish et David Wright ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com