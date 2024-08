- Les risques potentiels des élections dans l'Est pour la sécurité des feux de signalisation

Il était inattendu que la coalition du feu de signalisation rencontre de telles difficultés significatives pendant l'été tardif et l'automne, avec des tensions qui ont atteint un niveau dépassant les disputes précédentes. Le chancelier SPD a été contraint d'intervenir dans le différend budgétaire pendant ses vacances, la lettre du ministre des Finances sur l'aide à l'Ukraine a provoqué les partenaires de la coalition, et finalement, la dirigeante des Verts a qualifié la coalition de "coalition de transition".

Néanmoins, la coalition a réussi à se regrouper et à montrer sa capacité à agir rapidement sur les questions pressantes sans débats interminables et négociations prolongées. Jeudi, en réponse à l'attaque présumée islamiste à Solingen, le gouvernement a présenté un paquet de sécurité composé d'interdictions de couteaux plus strictes et de réduction des ressources pour certains demandeurs d'asile. Par la suite, vendredi, la déportation tant attendue des éléments criminels en Afghanistan, maintenant sous le contrôle des talibans, a été mise en œuvre.

Le SPD se rapproche dangereusement du seuil de cinq pour cent. Les résultats récents des sondages du parti, malgré les décisions sur la migration et la sécurité, ont été alarmants. Leurs pires résultats jamais enregistrés en Thuringe et en Saxe en 2019 étaient de 8,2 et 7,7 pour cent. Dans les sondages actuels, ils sont même en dessous de ces chiffres et risquent de passer sous le seuil de cinq pour cent.

Les Verts aussi risquent de perdre leur siège dans les deux parlements régionaux. Entre-temps, le FDP, qui a peine réussi à entrer au parlement régional de Thuringe en 2019, est souvent relégué à la catégorie "Autres partis" en raison de son incapacité à dépasser le seuil de trois pour cent.

Récemment, ce n'est pas seulement l'AfD, mais aussi l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) qui a obtenu plus de soutien que les trois partis de la coalition du feu de signalisation combinés dans certains sondages.

Le chancelier Scholz a jusqu'à présent été épargné par les défaites électorales passées. Lorsque le SPD a enregistré son pire résultat électoral en dehors des dernières 130 ans lors des élections européennes en mai, il a déambulé dans la maison Willy Brandt, a pris des selfies avec ses collègues et a choisi de ne pas commenter les résultats électoraux avec un simple "Non". Le lendemain, il a simplement déclaré qu'il était maintenant de la responsabilité de la coalition de tenir ses promesses et de "se préparer à un soutien public encore plus fort".

Si le SPD sous-performe ou perd même l'un des parlements régionaux cette fois-ci, le chancelier Scholz ne pourra peut-être pas balayer les résultats électoraux aussi facilement. Bien que la dissolution prématurée de la coalition du feu de signalisation un an avant l'élection prévue reste rare, la coalition devra définir ses objectifs et les communiquer efficacement au public avant l'élection fédérale de 2025 le 28 septembre.

La coalition a encore plusieurs initiatives en suspens, notamment la mise en œuvre de l'initiative de croissance, du paquet pensions, de la sécurité de base pour les enfants, du respect de l'accord salarial et d'une loi pour promouvoir la démocratie. De plus, les crises internationales en Ukraine, au Moyen-Orient et la mise en œuvre des décisions sur la migration et la sécurité doivent être abordées.

Le groupe de travail coordonné par Scholz, impliquant le gouvernement fédéral, les États et la plus grande force d'opposition (Union), doit se réunir pour la première fois prochain mardi.

L'AfD, qui attend avec impatience ces élections, voit une opportunité de secouer le système politique allemand dans l'Est. Une victoire dans les élections à venir en Saxe, en Thuringe et au Brandenburg pourrait marquer la première fois que l'AfD remporte une élection régionale depuis sa création en 2013. Le parti considère les États allemands de l'Est comme une pierre angulaire stratégique en vue de l'élection fédérale de 2025.

Compte tenu de la surveillance de l'AfD par l'agence de renseignement intérieur en tant que cas suspect de droit extrémiste, il est considéré comme hautement improbable que l'AfD obtienne une majorité ou tout partenaire de coalition potentiel pour le gouvernement fédéral. Cependant, le parti maintient une vision à long terme ambitieuse, ciblant l'année électorale "super" de 2029.

D'ici là, des élections auront à nouveau lieu en Brandebourg, en Saxe et en Thuringe, et la prochaine élection fédérale approche. L'AfD estime que si l'insatisfaction au sein de la population et l'acceptation de leur parti ont suffisamment augmenté d'ici là, leur heure viendra.

En tant que potentiellement jeu-changer, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) pourrait connaître la plus forte augmentation d'un nouveau parti lors des élections régionales. Avec des chiffres de sondage à deux chiffres, le parti pourrait même obtenir un siège au gouvernement.

À la fois la CDU et le SPD sont ouverts à la formation d'une alliance avec le parti de Wagenknecht. L'alliance de Wagenknecht interprétera les résultats électoraux comme un signal positif pour l'élection fédérale de 2025. Pour l'instant, le BSW est en polling entre huit et neuf pour cent au niveau national, tandis que l'ancien parti de Wagenknecht, Die Linke, lutterait pour passer le seuil de cinq pour cent dans les sondages.

Dans la CDU, des discussions prolongées et détaillées sur les potentialités de construction de coalitions sont attendues. Le chef de la parti fédéral, Friedrich Merz, a catégoriquement refusé de collaborer avec l'AfD et Die Linke, utilisant le terme "feuwall" comme terme clé. Après les élections européennes, il a initialement exprimé des réserves quant à un partenariat avec le BSW, les qualifiant d'"extrémistes dans certains domaines à droite, tout en étant extrémistes à gauche dans d'autres". Seulement après la pression des chefs des États allemands de l'Est, il a concédé, déléguant la décision aux partis régionaux.

Les semaines cruciales pour la question du candidat à la chancellerie, que Merz et le chef de la CSU, Markus Söder, cherchent à régler à la fin de l'été, commencent. Dans la CDU, il y a un consensus général selon lequel la candidature à la chancellerie appartient à Merz, à condition qu'il la veuille.

Cependant, les choses pourraient devenir intéressantes si le CDU rencontre des défis imprévus - compte tenu de la participation active de Merz aux campagnes électorales lui-même. Ou si certains individus au sein des associations d'État commencent à éroder le "feuilletage" de l'AfD. L'ancien chef du CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a connu de telles conséquences, perdant son poste en raison de telles discussions. On suppose largement que le chef de la CSU, Söder, perçu comme le meilleur candidat à la chancellerie, profitera de tout chaos qui pourrait survenir.

Bien que la coalition ait rencontré des défis importants en Allemagne de l'Est, entraînant des tensions accrues et des interventions du chancelier SPD et du chef des Verts, ils ont réussi à introduire un paquet de sécurité en réponse à l'attaque de Solingen et à procéder à l'expulsion d'éléments criminels. Toutefois, le paysage politique en Allemagne de l'Est reste volatil, le SPD, les Verts et le FDP étant tous menacés de perdre des sièges lors des élections à venir.

Lire aussi: