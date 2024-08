- Les risques d'incendies de forêt augmentent.

Le département forestier de Hesse émet un avertissement concernant le risque accru d'incendies de forêt dans les forêts de Hesse. Le climat sec persistant et les températures élevées contribuent à ce risque accru.

D'après les données météorologiques, il y a un risque modéré d'incendie de forêt généralisé dans toute la Hesse, mais dans certaines régions du sud de la Hesse, la menace est encore plus élevée et temporaire. Bien que les précipitations importantes ne soient pas prévues, les orages à venir pourraient temporairement soulager la situation, selon les prévisions.

Compte tenu de la plupart des conditions humides enregistrées au printemps et jusqu'à présent cet été, le risque d'incendie de forêt en Hesse a été relativement faible cette année, selon le département. Cependant, ce risque est actuellement en train de augmenter, en particulier dans les zones de forêts mortes. Les randonneurs et les athlètes sont invités à exercer une plus grande prudence. Les feux ouverts ne doivent être allumés que dans les zones de barbecue désignées. Il est essentiel d'éviter que des étincelles ne volent et d'éteindre tout feu avant de quitter la zone de barbecue. Les incendies de forêt peuvent également être causées par des cigarettes jetées négligemment par les fenêtres des véhicules.

Selon les enregistrements de l'année dernière, un total de 52 incendies de forêt ont eu lieu en Hesse, couvrant une superficie d'environ 20,5 hectares. L'été exceptionnellement sec de 2022 s'est avéré être la saison des incendies de forêt la plus intense depuis 1976, avec 264 incendies de forêt sur une superficie endommagée d'environ 122 hectares.

