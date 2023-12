Les risques de chaos électoral aux États-Unis s'aggravent après l'interdiction faite à Trump de voter dans un autre État.

La décision de la secrétaire d'État du Maine - qui fait suite à une décision similaire de la Cour suprême du Colorado au début du mois - a aggravé une crise croissante pour la campagne de M. Trump et a renforcé les raisons pour lesquelles la Cour suprême des États-Unis s'est saisie de la question, qui découle de l'"interdiction de l'insurrection" prévue par le 14e amendement. Elle a déjà exacerbé les ravages causés par l'élection et pourrait creuser des fossés nationaux encore plus profonds.

L'incertitude croissante doit être résolue de toute urgence, alors que l'Iowa s'apprête à donner le coup d'envoi de la course à l'investiture républicaine le 15 janvier et que d'autres échéances électorales clés se profilent à l'horizon. La secrétaire d'État démocrate du Maine, Shenna Bellows, a suspendu sa décision dans l'attente d'un éventuel recours devant un tribunal de l'État, recours que l'équipe de M. Trump a déclaré avoir l'intention d'introduire.

Cette décision est intervenue le jour même où la rivale de M. Trump dans le New Hampshire, Nikki Haley, a tenté d'empêcher que sa gaffe sur l'esclavage ne devienne un frein à son élan.

L'idée qu'un candidat à la présidence ne puisse pas affirmer clairement en 2023 que l'esclavage des êtres humains est ce qui a déchiré le pays il y a plus de 160 ans est en soi stupéfiante.

Mais le drame qui entoure l'ancien gouverneur de Caroline du Sud moins de trois semaines avant le début du scrutin a également pour effet de relâcher l'attention portée à M. Trump, qui a provoqué bien d'autres scandales et outrages au cours de sa carrière politique qui défie la gravité, dont beaucoup sont liés au négationnisme de l'élection de 2020 qui est à l'origine de son exposition juridique tourbillonnante.

La décision du Maine n'a fait qu'aggraver l'enchevêtrement juridique et politique sans précédent qui entoure la campagne de 2024, et qui découle du refus de Trump d'accepter la défaite et de son défi historique à la légendaire passation de pouvoir aux États-Unis. Après tout, deux États ont maintenant conclu qu'un ancien président s'est engagé dans une insurrection contre le gouvernement américain - un état de fait inédit à tout autre moment de l'histoire.

Toutefois, la controverse soulève également de nouvelles questions : les efforts visant à faire payer M. Trump pour le 6 janvier sont-ils justifiés par la nécessité de protéger la démocratie américaine contre un défi particulièrement pernicieux ou pourraient-ils se retourner politiquement contre le président Joe Biden et les démocrates à l'automne prochain ? Les multiples accusations criminelles dont fait l'objet M. Trump ont eu tendance à accroître sa popularité auprès des électeurs de base, même si sa conduite antidémocratique sauvage en 2020 pourrait constituer un handicap majeur lors des élections générales.

La démocratie est sacrée

Mme Bellows a écrit dans sa décision que les circonstances étaient si extraordinaires que la Constitution ne lui laissait pas d'autre choix que de disqualifier le candidat républicain.

"Je ne suis pas arrivée à cette conclusion à la légère", a déclaré Mme Bellows. "La démocratie est sacrée [...]. Je n'oublie pas qu'aucun secrétaire d'État n'a jamais privé un candidat à l'élection présidentielle de l'accès au scrutin sur la base de l'article 3 du quatorzième amendement. Je n'oublie pas non plus qu'aucun candidat à la présidence ne s'est jamais livré à l'insurrection".

L'équipe de M. Trump a réagi, l'ancien président exigeant que le pays protège le privilège américain fondamental qu'il a tenté de détruire il y a trois ans, à savoir le droit des électeurs de choisir leur président.

"Nous assistons, en temps réel, à une tentative de vol d'une élection et à la privation du droit de vote des électeurs américains", a déclaré la campagne de M. Trump dans un communiqué. "Les démocrates des États bleus suspendent de manière inconsidérée et anticonstitutionnelle les droits civiques des électeurs américains en tentant de retirer sommairement le nom du président Trump du bulletin de vote.

L'affirmation est riche en ironie, puisque Trump nie toujours le résultat de l'élection de 2020, qui a été suivie par sa tentative de priver les électeurs de leur droit de vote, y compris dans les États clés qui ont voté pour Biden. Les fausses allégations de fraude électorale de Trump ont été rejetées par de nombreux tribunaux et dénigrées par son administration. Mais cela ne l'a pas empêché de les placer au centre de sa campagne 2024, qui est devenue un moyen d'accuser M. Biden de la même transgression que celle commise par M. Trump, à savoir l'ingérence dans les élections.

Les nouvelles dramatiques du Maine sont apparues quelques heures après qu'un rapport exclusif de CNN a révélé de nouveaux détails sur l'étendue de l'ingérence électorale de l'ex-président au début de 2021. Des enregistrements ont montré que le conseiller de Trump, Kenneth Chesebro, a déclaré que le camp Trump avait été "paniqué" par le fait que de faux bulletins de vote étaient bloqués dans le courrier quelques jours avant que le Congrès ne doive certifier le résultat de l'élection. Des dispositions ont rapidement été prises pour les envoyer à Washington le 5 janvier afin d'étayer un projet visant à déclarer M. Trump président légitime, auquel le vice-président de l'époque, Mike Pence, a refusé de participer.

Les nouveaux éléments de preuve ont encore affaibli la dernière défense juridique de M. Trump, de plus en plus farfelue, selon laquelle ses efforts frénétiques pour rester à la Maison-Blanche représentaient en fait un usage approprié du pouvoir présidentiel pour protéger les électeurs à la suite d'une élection frauduleuse.

Mme Haley se bat pour stabiliser sa campagne

Les répercussions de plus en plus importantes du comportement de M. Trump en 2020 se sont manifestées jeudi, parallèlement à une autre controverse extraordinaire : le fait que Mme Haley n'ait pas cité l'esclavage comme cause de la guerre civile aux États-Unis.

Le faux pas de Mme Haley - et les efforts quelque peu maladroits qu'elle a déployés pour y remédier - a ravivé les critiques peu flatteuses qui l'ont poursuivie tout au long de sa carrière, notamment l'impression que, sur des questions telles que la race et la guerre de Sécession, elle a souvent tergiversé sur les vérités de l'histoire pour son propre profit politique.

La controverse rappelle également l'attention portée à une campagne présidentielle, puisqu'elle a eu lieu lors de son premier événement de retour sur la piste de la campagne après sa pause de Noël et qu'elle permet à ses rivaux d'affirmer qu'elle n'est pas prête pour la plus grande scène politique. Si ses commentaires ne sont pas très importants dans les primaires de l'État rouge profond, ils pourraient compliquer ses efforts pour gagner des électeurs indépendants qui peuvent participer aux primaires du GOP dans le New Hampshire et dont elle a besoin pour réduire l'avance de M. Trump dans les sondages. L'État du Granite est fier d'avoir envoyé des régiments combattre la Confédération pendant la guerre de Sécession.

Les rivaux de Mme Haley ont tenté de tirer parti de son malaise. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui s'est retrouvé au début de l'année au cœur d'une controverse sur l'enseignement de l'esclavage dans les écoles de son État, a déclaré qu'elle "n'est pas une candidate prête pour les heures de grande écoute".

"Dès qu'elle est confrontée à un examen approfondi, elle a tendance à céder", a-t-il déclaré.

L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a profité de ses problèmes pour renforcer son refus de se retirer de la course. "Je vais vous faciliter la tâche. Si quelqu'un me demandait quelle était la cause de la guerre de Sécession ... C'est facile, c'est l'esclavage", a déclaré M. Christie jeudi dans le New Hampshire. "J'ai été très juste avec Nikki, mais laissez-moi vous dire qu'elle est intelligente", a-t-il ajouté. "Elle n'a pas dit ce qu'elle a dit hier soir et aujourd'hui à ce sujet parce qu'elle est stupide. Elle ne l'est pas. Elle est intelligente et elle sait ce qu'il en est."

Ce que le marasme juridique de Trump et les problèmes de Haley ont en commun

Les problèmes de Mme Haley et le marasme juridique de M. Trump sont révélateurs du Parti républicain moderne.

Le refus de Mme Haley de parler ouvertement des implications historiques évidentes de l'esclavage est apparu comme une tentative d'apaiser les électeurs conservateurs purs et durs d'un parti qui a beaucoup évolué vers la droite ces dernières années. Elle s'est montrée tout aussi réticente à affronter ouvertement M. Trump sur sa tentative de renverser la démocratie américaine en 2020, apparemment pour éviter de s'aliéner les électeurs qui ont cru aux mensonges de l'ex-président sur l'élection.

Si l'inconfort de Mme Haley est loin d'être terminé, l'ombre juridique de M. Trump s'assombrit également, bien que sa campagne prenne des mesures pour contester les disqualifications de ses bulletins de vote.

Le parti républicain du Colorado a déjà contesté la décision de la Cour suprême de l'État de l'exclure du scrutin en vertu du 14e amendement.

Dans le Maine, la campagne de M. Trump a déclaré qu'elle déposerait rapidement un recours devant un tribunal d'État pour empêcher la décision "atroce" d'entrer en vigueur.

Mais Mme Bellows a fait valoir qu'elle avait le pouvoir de disqualifier M. Trump en raison de sa conduite.

"Le serment que j'ai prêté de respecter la Constitution passe avant tout, et mon devoir, en vertu des lois électorales du Maine, est de veiller à ce que les candidats qui figurent sur le bulletin de vote des primaires soient qualifiés pour le poste qu'ils briguent", a-t-elle déclaré. Mme Bellows a écrit que les candidats ont présenté des preuves irréfutables que l'insurrection du 6 janvier "s'est produite à la demande" de M. Trump, et que la Constitution américaine "ne tolère pas que l'on s'attaque aux fondements de notre gouvernement".

Avant le Colorado, plusieurs autres États, comme le Michigan et le Minnesota, ont rejeté des tentatives similaires. Le fait que différents États aient désormais une vision divergente de la Constitution et de l'éligibilité de M. Trump signifie qu'il incombe presque à la Cour suprême des États-Unis d'intervenir, même si le fait de s'immiscer dans ce tsunami politique pourrait exposer davantage une institution qui a été malmenée politiquement ces dernières années à d'autres tensions.

Les juges seront saisis de deux questions essentielles. Tout d'abord, il s'agit de savoir si l'interdiction constitutionnelle faite aux insurgés d'occuper un poste s'applique également au président. Deuxièmement, les juges seront contraints de se prononcer sur la question de savoir si un État peut simplement décider qu'un candidat s'est engagé dans une insurrection sans lui offrir les garanties d'une procédure régulière.

