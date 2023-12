Les richesses de l'histoire : La collection privée d'un héritier des Rothschild

Nés dans un milieu surabondant de richesses, les Rothschild d'aujourd'hui ont une histoire forcément différente. Lord Jacob Rothschild, héritier de la branche anglaise de la famille, explique que son habitude de collectionner est motivée par le désir d'acquérir les choses rares qui "manquent".

Waddesdon Manor, le palais ancestral des Rothschild anglais situé dans la campagne du Buckinghamshire, est un château fortifié qui déborde d'extravagances dorées inspirées de Versailles, connues à la fin du XIXe siècle sous le nom de "goût Rothschild".

À l'intérieur, l'éventail complet et éclectique des objets amassés par les ancêtres de Jacob Rothschild - autrefois inégalés en tant que famille la plus riche du monde, et aujourd'hui détenteurs d'une fortune inconnue - apparaît clairement.

Les richesses de l'histoire : L'intérieur de la collection Rothschild

On y trouve un bureau fabriqué pour Marie-Antoinette, un bracelet en or à l'effigie de la reine Victoria (offert par la reine elle-même) et un assortiment de 25 000 antiquités et œuvres d'art, dont un automate à horloge représentant une partie de chasse à l'éléphant et un paravent peint représentant des singes vêtus de robes du XVIIIe siècle.

Sans oublier la volière d'oiseaux chanteurs asiatiques rares - dont certaines espèces portent le nom des ancêtres de Rothschild - qui constitue une collection vivante dans le parc du manoir.

Une telle richesse offre "une merveilleuse opportunité", déclare le banquier d'affaires de 83 ans aujourd'hui responsable de la collection - l'une des nombreuses déclarations frappantes qu'il fait lors d'une interview dans le fumoir cramoisi de Waddesdon. "Je vis dans une maison où se trouvent de grandes œuvres d'art. Il y a bien sûr des lacunes dans la collection. Il est très intéressant pour moi - et très amusant - de combler ces lacunes.

Situé au milieu d'un domaine de 4 000 acres, Waddesdon a été construit pour servir de lieu de retraite le temps d'un week-end, afin de satisfaire les deux passions de son propriétaire d'origine : faire la fête le week-end et collectionner des objets de valeur. Ces deux passions étaient liées, explique Jo Fells, responsable de la communication à Waddesdon. Après tout, dit-elle, il y a peu de choses que les riches victoriens aimaient plus - après avoir festoyé et bu - que les promenades rapides, la recherche d'œuvres d'art et l'écriture de lettres "pour dire à tout le monde à quel point ils s'étaient amusés".

Conçu par l'architecte français Gabriel-Hippolyte Destailleur pour le baron Ferdinand de Rothschild dans les années 1870, Waddesdon est en soi une compilation de styles architecturaux.

Réinvention néo-renaissance d'un château de conte de fées du XVIe siècle, le bâtiment a été agrandi en cours de construction pour y ajouter une aile consacrée à l'art et aux loisirs : "Destailleur a soumis au baron Ferdinand l'idée que la maison devait intégrer les meilleurs éléments des meilleurs châteaux de la Loire", explique M. Rothschild à propos du manoir, qui est depuis apparu dans des séries télévisées d'époque telles que "Downton Abbey" et "The Crown".

En se promenant dans les pièces peu éclairées de la maison, M. Rothschild explique que la collection était déjà constituée pendant son enfance : un ensemble diversifié, avec des points forts dans le mobilier français du XVIIIe siècle, la porcelaine ornée de la manufacture royale de Sèvres et les manuscrits médiévaux illustrés.

Au fil des ans, une grande partie de la collection a été donnée au British Museum ou au National Trust, une organisation caritative de conservation à qui le parent de Jacob, James de Rothschild, a légué le bâtiment à sa mort en 1957. Mais des milliers d'objets restent dans la collection personnelle de la famille.

Le bureau ayant appartenu à Marie-Antoinette, la dernière reine de France décadente et tristement célèbre, qui fut guillotinée pendant la Révolution française, est "l'un des grands trésors de la maison" et un "exemple parfait" de ce que voulaient ses ancêtres, déclare M. Rothschild.

"Le rêve d'une collection Rothschild du XIXe siècle aurait été... le bureau de la reine", dit Rothschild, fabriqué par "l'un des plus grands ébénistes français de l'époque".

Pour les non-initiés, toute "lacune" ou "trou" dans cette collection peut être difficile à identifier dans des pièces où il y a à peine un mur ou un coin de libre (un style chargé qui est souvent favorisé par ce type de manoir du 19e siècle). Mais Rothschild affirme qu'il cherche toujours à développer le caractère unique de la collection et à trouver des œuvres complémentaires.

Rothschild montre une peinture à l'huile représentant un garçon en train d'arranger délicatement un château de cartes. Il s'agit de l'une de ses propres acquisitions, un tableau de Jean-Baptiste-Siméon Chardin, peintre français du XVIIIe siècle célèbre pour ses natures mortes magistrales et ses portraits de scènes quotidiennes à la lumière tamisée. L'ancêtre de Rothschild, Henri, possédait 18 œuvres de Chardin, mais elles ont toutes été détruites lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le tableau de l'enfant a été offert à Rothschild par un marchand d'art et, apparemment, des "exemples opportunistes aléatoires" similaires se présentent souvent à la famille.

"Si vous regardez dans cette pièce, vous verrez une coupe en argent extrêmement intéressante de l'artiste hollandais du XVIIe siècle Van Vianen", explique Rothschild lors d'une visite de la maison. Soudain, un marchand m'a appelé pour me dire : "J'ai trouvé une photo du fils de l'artiste qui tient la coupe. Il jouait le rôle de vendeur de son père. Vous devriez l'acheter".

"Nous l'avons donc achetée", a-t-il déclaré à propos de la coupe, qui se trouve aujourd'hui à côté de la peinture de la même coupe dans la salle du trésor de Waddesdon.

D'autres objets sont parvenus à Rothschild par l'intermédiaire du gouvernement britannique, grâce à un comité qui empêche certains artefacts culturels de quitter le pays. Lorsque des interdictions temporaires d'exportation sont imposées sur des œuvres d'art considérées comme des trésors nationaux, dans l'espoir de trouver un acheteur basé au Royaume-Uni, Rothschild est connu pour intervenir.

Il existe également de nombreuses acquisitions plus soigneusement sélectionnées, en particulier dans la vaste collection d'art contemporain du manoir. Jacob Rothschild a ajouté des peintures (des portraits de lui-même, en particulier) de ses amis Lucian Freud et David Hockney. Il a également commandé un lustre en porcelaine brisée au designer allemand Ingo Maurer et deux sculptures géantes de type "chandelier" à l'artiste portugaise Joana Vasconcelos, construites à partir de bouteilles de vin Château Lafite Rothschild.

Le vin ne manque pas. Les caves de Waddesdon, qui contiennent une autre collection importante : 15 000 bouteilles de vins historiques des domaines familiaux, Château Lafite Rothschild et Château Mouton Rothschild. Datant de 1868, il s'agit de la plus grande collection de vins Rothschild au monde.

Il n'est peut-être pas surprenant qu'il y ait autant de collections Rothschild. Il s'agit non seulement d'une famille riche depuis plus de deux siècles, mais dont l'histoire commence avec un collectionneur : le patriarche Mayer Amschel Rothschild, qui a lancé l'expansion de la famille dans la finance, était, entre autres, un marchand de pièces de monnaie, de médailles et de bijoux.

Après des débuts modestes ("dans le ghetto, à Francfort, et ils vivaient dans une pièce, à 18", comme le dit Rothschild), la famille a fait plus que n'importe quelle autre pour amasser des collections d'œuvres d'art de grande valeur, publiques et privées, dans le monde entier.

Parmi les 25 000 œuvres d'art de Waddesdon, Jacob Rothschild apparaît un peu comme un collectionneur de collections, complétant ce qui lui a été légué et amassant d'innombrables nouveaux ajouts.

Il n'est même pas capable de deviner la valeur totale des objets. Y a-t-il cependant une pièce préférée dans le lot ?

"Il est évident que j'ai des œuvres d'art particulières que j'aime dans cet endroit", répond-il. "Mais je ne pense pas qu'il y ait un objet particulier... (auquel) je reviens encore et encore et encore.

"Je pense que j'apprécie le luxe de pouvoir voir l'éventail d'œuvres d'art que nous avons ici, de les apprécier toutes et d'apprendre d'elles de manières très différentes.

