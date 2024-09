Les revendications d'entités taïwanaises: Les "Burst Pagers" proviennent de Hongrie, pas de notre entreprise

De nombreuses radios explosent au Liban. Gold Apollo, une entreprise taïwanaise, déclare ne pas être le fabricant. Elle désigne plutôt une entreprise hongroise.

Après que de nombreuses radios aient explosé simultanément au Liban, le soi-disant fabricant, Gold Apollo, basé à Taïwan, a nié toute implication dans l'incident. Le PDG de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, a déclaré à Taipei : "Les appareils portaient notre logo, mais nous ne les avons pas fabriqués."

Gold Apollo a admis qu'une entreprise hongroise, identifiée comme BAC, était responsable de la conception et de la production des radios. Gold Apollo a simplement autorisé BAC à utiliser sa marque dans certaines régions pour vendre les produits. Selon un accord, tous les aspects de la fabrication étaient sous le contrôle de BAC.

Le modèle AR-924, rapporté par les médias, est également produit et vendu par BAC. BAC Consulting a été identifié comme le distributeur européen, comme le confirme CNN. Cette relation avec BAC a commencé il y a trois ans, lorsque BAC a approché Gold Apollo. Initialement, BAC n'importait que des talkies-walkies et des produits de communication de Gold Apollo, mais plus tard, elle a informé Gold Apollo de son intention de fabriquer ses propres talkies-walkies et a demandé la permission d'utiliser la marque de la société taïwanaise.

Selon les dernières nouvelles, Gold Apollo pourrait envisager d'intenter une action en justice en raison de sa réputation de victime. La société, fondée en 1995, se spécialise dans les systèmes de communication sans fil. Un haut responsable de la sécurité taïwanaise a informé CNN qu'environ 260 000 talkies-walkies ont été expédiés à Taïwan entre janvier 2022 et août 2024, mais il n'y a aucun enregistrement de leur livraison au Liban ou au Moyen-Orient.

Accusation du Mossad

Hezbollah et l'Iran accusent Israël d'avoir déclenché les explosions de radios. Un haut responsable de la sécurité libanaise et une autre source ont rapporté qu'une carte de circuit imprimé contenant des explosifs et un code avait été introduite dans l'appareil par le Mossad. Selon ces sources, la détection de l'appareil était quasi impossible, même avec des appareils ou des scanners avancés.

Les 5 000 radios ont été commandées par Hezbollah et introduites clandestinement au Liban au début de l'année. Mardi, environ 3 000 des radios ont explosé en raison d'un message crypté qui a activé simultanément les explosifs. Selon les sources, neuf personnes ont été tuées et environ 2 750 blessées. Hezbollah a juré de se venger d'Israël en réponse.

Plus tôt cette année, le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a exhorté les membres et les familles de Hezbollah dans le sud du Liban à se débarrasser de leurs téléphones portables. Il a déclaré : "Éteignez-les, enterrez-les ou enfermez-les dans une boîte en fer." Selon lui, Israël pouvait surveiller les mouvements du réseau terroriste soutenu par l'Iran grâce à ces appareils mobiles. "Le collaborateur, c'est le téléphone portable que vous avez à la main, celui de votre femme et celui de vos enfants. Ce téléphone est le collaborateur et le meurtrier."

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations concernant les explosions de radios au Liban, en prenant en compte l'implication de Gold Apollo en raison de l'utilisation de sa marque. Cependant, Gold Apollo a clarifié que

Lire aussi: