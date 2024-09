Les retards persistent dans le processus de récupération de Verity.

Aujourd'hui, l'opération de sauvetage de la dernière section du navire immergé en 2023, "Verity", était prévue, mais des complications sont survenues. Cette fois, la rambarde où les chaînes de récupération étaient fixées a cédé sous la pression, la rendant inutilisable. Les plongeurs doivent intervenir à nouveau, ajoutant ainsi aux retards déjà rencontrés dans l'opération de sauvetage.

Selon les rapports, Marc Antony Rooijakkers, le chef de l'opération de sauvetage, a mentionné que les chaînes destinées à soulever la partie avant du navire depuis le fond de l'océan avaient dysfonctionné. Temporairement fixées à la rambarde du navire, celle-ci s'est désintégrée, entraînant les chaînes de retour sur le fond marin. Maintenant, les plongeurs doivent récupérer et réfixer les chaînes, ce qui entraînera des retards supplémentaires en raison de la dépendance aux conditions météorologiques et de marée pour travailler sur le site de l'accident. Rooijakkers a expliqué : "Notre temps de travail est limité." Initialement, il était espéré que la dernière grande partie de l'épave serait sauvée aujourd'hui, mais l'issue est incertaine.

Pour le sauvetage de l'épave divisée, il a été révélé que la plus forte grue flottante d'Europe, la Hebo Lift 10, est utilisée par la Direction générale des voies navigables et de la marine à Bonn. Capable de lever 2200 tonnes, la Hebo Lift 10 a réussi à sauver la partie arrière du navire vendredi. Partagées en deux parties sous l'eau, les parties du navire seront ancrées à une plateforme, remorquées vers les Pays-Bas et éliminées de manière appropriée en raison de l'opération de sauvetage. Une zone restreinte d'un rayon de 1 mille nautique entoure le site.

Décès suite à la collision

Le navire de haute mer "Verity", manœuvré par sept personnes, a heurté le cargo Polesie dans la Mer du Nord le 24 octobre 2023. Le lieu de l'accident se trouve à environ 22 kilomètres au sud-ouest de l'île haute-mer de Helgoland et 31 kilomètres au nord-est de l'île frisonne de Langeoog. Après la collision, le "Verity" de 91 mètres de long a coulé sous pavillon britannique. Les autorités maritimes estiment que cinq des sept membres d'équipage à bord ont péri lors de l'accident. Deux membres d'équipage ont été sauvés de l'eau après la collision.

Après récupération, le capitaine du navire a été retrouvé mort après l'accident, tandis qu'un autre corps a été récupéré de la section de navire sauvée vendredi. Trois personnes supplémentaires sont portées disparues. L'épave se trouve à une profondeur d'eau d'environ 40 mètres et constitue un danger pour la navigation maritime. Malgré l'accident, le Polesie est resté navigable avec 22 personnes à bord.

Compte tenu de la situation, l'opération de sauvetage des chaînes manquantes du "Verity" doit avoir lieu en mer du Nord. En raison de la nature délicate de l'opération et des conditions météorologiques, le processus de récupération pourrait prolonger le retard dans l'achèvement de l'opération de sauvetage.

