Les résultats récents indiquent que l'expansion de l'emploi aux États-Unis a été nettement inférieure à ce qui était initialement suggéré.

Le nombre initial d'emplois pour mars de cette année, tel que suggéré par la revue annuelle préliminaire des données de main-d'œuvre du Bureau of Labor Statistics, semble être erroné. Il y avait apparemment 818 000 postes de moins que rapporté initialement.

En divisant cette différence sur l'année précédente, remontant à avril 2023, il semble plausible qu'environ 68 167 emplois de moins aient été créés chaque mois en moyenne.

Le Bureau of Labor Statistics révisé régulièrement ses données à partir de l'enquête mensuelle des salaires des entreprises et ajuste par la suite le niveau d'emploi de mars pour correspondre aux chiffres recueillis par le programme Quarterly Census of Employment and Wages.

Les données préliminaires de cette année, publiées mercredi, ont connu un retard inhabituel de plus d'une demi-heure. Bien que les chiffres actuellement publiés restent provisoires, ils servent deindicateur important de l'état général et de l'activité sur le marché du travail aux États-Unis. La croissance de l'emploi a ralenti plus que prévu récemment, aggravant une situation déjà difficile pour la Federal Reserve et ses réflexions sur les ajustements des taux d'intérêt.

Cette situation est toujours en cours et sera sujette à des mises à jour supplémentaires.

La révision par le Bureau of Labor Statistics des données d'emploi de mars pourrait potentiellement avoir un impact sur la perspective commerciale globale pour l'année. La différence dans les chiffres d'emploi met en évidence l'importance des données économiques précises pour une prise de décision éclairée dans divers secteurs commerciaux.

Lire aussi: