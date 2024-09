Les résultats préliminaires indiquent: victoires de l'AfD en Thuringe, la CDU nécessite probablement des dialogues avec les gauchistes, les Verts et le FDP en dehors du parti.

En Thuringe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a remporté le plus de voix dans une élection régionale allemande pour la première fois. Dirigée par le candidat principal Björn Höcke, le parti a obtenu un solide 32,8 % au final. Malheureusement, en raison du refus de tous les partis démocratiques, l'AfD ne pourra pas former un gouvernement. L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), la deuxième force la plus importante, devrait chercher le soutien de la Gauche pour un gouvernement de coalition stable, avec un siège de moins qu'une majorité lorsqu'elle est jointe au Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et au Parti libéral-démocrate (FDP).

À 23h03, la Gauche a obtenu des mandats directs en Saxe, lui permettant d'entrer au Parlement, bien qu'elle n'ait pas atteint le seuil de 5 % basé sur les prévisions. En conséquence, la coalition gouvernementale de la CDU, des Verts et du SPD n'a plus la majorité.

Le chef du parti des Verts, Omid Nouripour, attribue les résultats des élections régionales de Saxe et de Thuringe principalement aux questions de migration et à la situation en Ukraine. "Clairement, la migration et la question de la paix en Ukraine ont joué un rôle important à l'approche de l'élection", a déclaré Nouripour à Phoenix TV. Bien que le gouvernement fédéral s'attaque à ces questions, "nous payons le prix parce que cette coalition livre, mais se sabote avec des disputes inutiles".

La coalition en Thuringe sous la présidence du ministre Ramelow prend fin, la coalition de gouvernement la plus probable étant une alliance sans précédent de la CDU, de la Gauche et du SPD. Selon les projections actuelles à 22h15, ce groupe est à un siège de la majorité au Parlement régional, ce qui le rend dépendant du soutien de la Gauche.

Le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, a manqué le mandat direct dans sa circonscription en Thuringe. Avec 37,4 % des premiers votes dans le district de Saale-Holzland II, Voigt a terminé derrière le candidat de l'AfD, Wiebke Muhsal, qui a obtenu 39,2 %. Lors de l'élection régionale de 2019, Voigt a réussi à être directement élu au Parlement régional.

Plus d'un tiers des jeunes électeurs en Thuringe ont voté pour l'AfD, un parti classé comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieure. Selon un sondage réalisé par infratest-dimap pour ARD, 38 % des 18-24 ans en Thuringe ont voté pour l'AfD. La Gauche et la CDU ont obtenu les deuxième et troisième places, avec 16 % et 13 % respectivement. Les Verts ont enregistré la pire performance auprès des jeunes électeurs, avec seulement 6 % de votes en leur faveur.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a obtenu le mandat direct dans sa circonscription de Görlitz II, avec 47,2 % des votes, devançant clairement le candidat de l'AfD, qui a obtenu 39,4 %. Intéressamment, le parti de Kretschmer a obtenu un résultat moins bon dans sa circonscription, avec seulement 34,2 % des votes, tandis que l'AfD a obtenu 37,3 %.

Les projections actuelles pour la Saxe d'ARD et ZDF indiquent que la CDU est clairement en tête de l'AfD. Selon Infratest Dimap (ARD) et le groupe de recherche Wahlen (ZDF), la CDU a une légère avance d'environ 1 % sur l'AfD, avec 31,5-31,8 % contre 30,4-30,8 %. Initialement, le groupe de recherche Wahlen avait montré une course serrée entre la CDU et l'AfD, l'AfD menaçant de dépasser l'avantage étroit de la CDU. Cependant, la projection d'ARD a constamment indiqué la nette avance de la CDU.

Le "souhait du cœur" de Ramelow pour la soirée - que l'AfD ne reçoive pas moins d'un tiers de tous les votes - semble hautement improbable, ce qui pourrait entraîner une majorité de blocage pour les décisions nécessitant une majorité des deux tiers.

Malgré les mauvais résultats aux élections régionales de Thuringe et de Saxe, le chancelier fédéral Olaf Scholz peut continuer à compter sur le soutien de son parti, le SPD, selon le président du SPD, Lars Klingbeil. Dans une interview avec ZDF, Klingbeil a déclaré : "Et je, en tant que président fédéral du parti, m'attends à ce que chacun travaille désormais encore plus dur qu'il ne l'a fait jusqu'à présent". Le parti doit collectivement lutter pour regagner des voix, a déclaré Klingbeil.

21h02 Le vice-président du FDP Kubicki : "La coalition du feu de signalisation a perdu son mandat"Après les résultats décevants des partis de la coalition du feu de signalisation aux élections de Saxe et de Thuringe, le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a suggéré des conséquences pour la coalition nationale. "Les résultats de l'élection montrent : la coalition du feu de signalisation a perdu son mandat", a écrit Kubicki sur "X". Si une partie substantielle des électeurs rejetent la coalition de cette manière, cela doit entraîner des conséquences. La perception publique est que "cette coalition nuit au pays", a mentionné Kubicki. Le FDP n'a pas atteint le seuil de 5 % dans les deux élections régionales et est actuellement projeté à un maigre 1 %.

20:37 Saxe : Le Parti de Gauche Semble Destiné à Gagner des Sièges Parlementaires Despite une Chute de 4%Malgré des pertes significatives, le Parti de Gauche est sur la bonne voie pour entrer au Parlement régional de Saxe. Bien qu'il n'ait pas atteint le seuil de 5% avec les seconds votes, il est projeté à 4,3% selon la dernière estimation de ZDF. Cependant, deux candidats directs du Parti de Gauche dans les districts de Leipzig ont une confortable avance sur leurs concurrents. Obtenir deux mandats directs pourrait garantir au Parti de Gauche quelques sièges dans le nouveau Parlement régional. Ces potentiels vainqueurs pourraient également obtenir les premières places sur la liste de leur parti, ce qui pourrait priver la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts de la majorité. Le ministre-président Kretschmer aurait alors besoin du BSW pour une majorité de gouvernement.

20:28 Gagnant Projeté en Thuringe : Le Taux de Vote de l'AfD Continue de CroîtreSelon la dernière projection des résultats électoraux en Thuringe de ZDF, le taux de vote de l'AfD continue de augmenter, atteignant 33,4%. La CDU est à 23,8%, le SWB à 15,5%, le Parti de Gauche à 11,9%, le SPD à 6,0% et les Verts à 3,4%. Le FDP ne parvient pas à dépasser 1,2%.

20:17 Gagnant Projeté en Saxe : L'Avance de la CDU sur l'AfD S'amenuiseSelon la dernière projection des résultats électoraux en Saxe de ZDF, la CDU en Saxe n'a qu'une avance de 0,1 point de pourcentage sur l'AfD. Les chrétiens-démocrates sont à 31,5%, avec l'AfD extrémiste de droite juste derrière à 31,4%. En Thuringe, l'AfD a largement devancé la CDU, selon les projections. Les Verts en Saxe sont actuellement à 5,1% et font face à une incertitude quant à leurs sièges parlementaires. Le Parti de Gauche, avec une projection de 4,3%, a peu de chances d'entrer au Parlement. Le SPD, à 7,6%, est sûr d'être dans le Parlement régional.

19:56 Thuringe : Le Siège Parlementaire Direct de Höcke est IncertainL'entrée directe de Björn Höcke, chef de faction de l'AfD, au Parlement régional de Thuringe est incertaine. Avec 68 des 74 circonscriptions électorales comptées, Christian Tischner de la CDU a une avance de 42,3% des votes sur les 40,4% de Höcke. Si Tischner remporte une majorité dans la circonscription électorale de Greiz II, Höcke ne pourra pas obtenir un mandat direct et devra compter sur un siège via la liste régionale, où il est en tête de liste. Cependant, si de nombreux candidats directs de l'AfD sont élus, personne d'autre du parti n'entrera au Parlement via la liste régionale.

19:50 Höcke sur le Succès de l'AfD : "La Stratégie du Mur a Échoué"En Thuringe, l'AfD est sur le point d'entrer au Parlement régional en tant que force principale. "La stratégie du mur a échoué", conclut le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke. Dans une interview avec ntv, il qualifie le résultat électoral d'"historique" et discute de la formation du gouvernement à venir.

19:42 Ramelow sur le Déclin du Parti de Gauche : "Nous avons été Cannibalisés"Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, attribue le "cannibalisme" de son Parti de Gauche à deux causes : "D'abord, une CDU qui a constamment assimilé l'AfD et le Parti de Gauche, a toujours poussé l'exclusionnisme dans notre direction, malgré le fait d'avoir façonné le land avec nous pendant cinq ans", a déclaré le chef de gouvernement sur ntv. Comme autre facteur pour le déclin du Parti de Gauche, Ramelow a nommé "un BSW qui a annoncé qu'il gagnerait 17% des votes pour l'AfD, et qui, en réalité, a maintenant pris nos votes". Cependant, Ramelow pourrait encore se réjouir de la forte participation électorale.

19:26 Nouripour sur le Succès de l'AfD : "Mes Pensées sont avec ceux qui ont peur"L'AfD remporte plus de 30% dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe, laissant les partis de la coalition du trafic loin derrière. Le chef du parti vert, Omid Nouripour, considère le résultat électoral de l'AfD comme un "point de Turning" et un appel à défendre ensemble la démocratie.

19:13 Dernière Projection pour la Saxe : la Victoire de la CDU Se RapprocheLa dernière projection de ZDF révèle l'AfD et la CDU en Saxe au coude à coude : les chrétiens-démocrates ne mènent qu'avec 31,7%, presque à égalité avec les 31,4% des votes de l'AfD. Le BSW est à 11,4%, le SPD à 7,8%. Les Verts seraient plus solidement dans le Parlement régional avec 5,5%, tandis que le Parti de Gauche ne parviendrait pas à dépasser le seuil de 5% avec 4,3%.

7:08 Wagenknecht Propose une Alliance avec la CDU et le SPD en ThuringeLa chef du Parti de Gauche en Thuringe, Sahra Wagenknecht, vise une coalition avec la CDU et éventuellement aussi le SPD. Wagenknecht a déclaré : "Nous espérons vraiment pouvoir former un gouvernement décent avec la CDU - probablement aussi avec le SPD". Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les habitants de Thuringe cherchent un gouvernement majoritaire stable qui aborde des problèmes pressants tels que "les importantes pénuries d'enseignants". En outre, ils souhaitent un gouvernement régional qui "parle" dans la politique fédérale, en promouvant la paix, la diplomatie et en s'opposant au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht a exclu toute coalition avec l'AfD en Thuringe.

7:02 Nouvelle prévision pour la Thuringe : l'AfD met en avant son succès

Selon une projection de ZDF pour les résultats des élections en Thuringe, l'AfD montre un succès encore plus important que prévu. Selon cette estimation, le parti d'extrême droite obtient 33,1% des voix dans le land. La CDU est à 24,3%, l'alliance de Wagenknecht est à 15%, tandis que la gauche, qui a actuellement Bodo Ramelow comme ministre-président, perd presque 8 points de pourcentage et se retrouve à 11,7%. Le SPD est à 6,6%, et les Verts sont à 4% des voix.

6:56 Goring-Eckardt : le succès de l'AfD en Allemagne décevant

Les politiques du parti des Verts en Allemagne sont choqués par le succès de l'AfD en Thuringe, encore plus que leur défaite lors des élections régionales. La vice-présidente du Bundestag Katrin Goring-Eckardt considère le succès des extrémistes de droite comme une "déception" pour l'Allemagne. Le chef de parti Omid Nouripour estime que l'échec de son parti est "minimal", étant donné que l'AfD est devenue la force la plus importante dans un parlement régional.

6:48 Kretschmer en Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"

Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme une base solide pour la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a-t-il déclaré lors de la fête électorale de son parti. "Derrière nous se trouvent cinq années difficiles", a-t-il dit, reconnaissant que les gens en Saxe avaient fait confiance à la CDU plutôt que de voter par protestation. "Nous savons à quel point les gens sont déçus par ce qui se passe à Berlin."

6:39 Résultats préliminaires pour la Saxe : l'avantage de la CDU sur l'AfD se réduit

Selon les projections préliminaires de ZDF, l'avantage de la CDU sur l'AfD lors de l'élection régionale en Saxe s'est réduit : la CDU ne conserve qu'une légère avance, avec 31,9% des voix, comparé aux 31,3% de l'AfD. La gauche, qui a actuellement Bodo Ramelow comme ministre-président, perd presque 8 points de pourcentage et se retrouve à 11,6%. Le SPD est à 7,8%, tandis que les Verts parviennent tout juste à entrer au parlement régional avec 5,2% des voix, et la gauche rate l'entrée avec 4,5%.

6:33 Weidel appelle à la représentation de l'AfD dans les gouvernements de Thuringe et de Saxe

La chef de parti fédéral de l'AfD, Alice Weidel, plaide pour la participation de son parti au gouvernement en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, en suivant les pratiques de ce pays, le parti le plus fort - qui est l'AfD - devrait initier des pourparlers exploratoires", dit Weidel sur ARD, en référence à la Thuringe. "Le voter veut que l'AfD soit impliquée dans le gouvernement. Nous représentons 30% des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable n'est même pas possible."

6:30 Kuhnert reconnaît les résultats modestes du SPD aux élections de Thuringe et de Saxe

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, a reconnu les résultats modestes de son parti aux élections de Thuringe et de Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Le SPD fait face à des défis depuis des années. "Il y avait un vrai risque d'être expulsé des parlements régionaux", a dit Kuhnert. "Le combat en vaut la peine, nous sommes nécessaires." Il a souligné qu'il fallait beaucoup changer, notamment en expliquant plus et en écoutant les électeurs. Interrogé sur le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons expliquer notre politique collectivement."

6:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme "victoire historique"

Le chef du groupe parlementaire de l'AfD, Björn Höcke, considère le résultat de Thuringe comme "historique". L'AfD est maintenant le parti populaire le plus populaire dans le land, et il croit que le changement ne viendra qu'avec l'AfD.

6:21 Chrupalla sur la Thuringe : "Coude à coude avec la CDU"

Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, se réjouit des résultats de son parti, affirmant que la volonté des électeurs a apporté un changement politique dans les deux États fédéraux. L'AfD est maintenant ouverte aux négociations avec tous les partis. "En Saxe, nous sommes coude à coude avec la CDU", a-t-il déclaré, mettant en évidence que l'AfD veut gouverner dans l'intérêt de la Saxe.

18:17 Secrétaire général de la CDU : pas de partenariat avec l'AfD

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a déclaré qu'il n'y aurait pas de partenariat avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. Il a insisté fermement sur ce point en parlant à ARD. La CDU vise à former des gouvernements depuis le cœur du parlement, exprimant la confiance qu'elle réussira à le faire. Selon lui, la CDU, en tant que dernier vestige d'un parti populaire, est le "rempart". Il a ajouté que les partis de la coalition du trafic ont subi un revers.

18:13 Prédictions pour la Saxe : la CDU légèrement devant l'AfD, BSW à 12 %, les Verts en difficultéLes premières prévisions pour l'élection régionale de Saxe montrent la CDU en tête avec 31,5 % des voix, devançant légèrement l'AfD à 30 %. Le BSW est la troisième force avec 12 %, tandis que le SPD conserve sa place au parlement régional avec 8,5 %. Les Verts peinent à atteindre les 5,5 %. La gauche est hors du jeu avec 4 %, et le FDP ne parvient pas à obtenir de siège au nouveau parlement.

18:10 Prédictions pour la Thuringe : majorité de l'AfD, BSW à deux chiffres en SaxeLes premières prévisions pour l'élection régionale de Thuringe placent l'AfD en tête avec une majorité écrasante de 30,5 %, suivie de près par la CDU à 24,5 %. La gauche arrive troisième avec 12,5 %, et le SPD parvient à se qualifier pour le parlement régional avec 7 %. Le BSW obtient également un siège au parlement régional avec 16 %. Les Verts et le FDP restent sous les 5 %.

18:01 L'AfD en tête en Thuringe, le BSW brille en SaxeLes premiers résultats après l'élection régionale de Thuringe prédisent l'AfD en tête, une tendance attendue par de nombreux observateurs. Le SPD parvient à franchir le seuil des 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à atteindre cet objectif. En Saxe, le BSW obtient un résultat à deux chiffres sans avoir été anticipé. La CDU devance de peu l'AfD dans ces résultats. La gauche et le FDP ne sont pas censés obtenir de siège au parlement régional, selon les projections, tandis que les Verts restent.

17:18 Le siège de Höcke menacé au parlement régionalLe chef de faction de l'AfD, Björn Höcke, pourrait ne pas être réélu au parlement régional de Thuringe. Ses collègues de parti bien placés pourraient représenter une menace pour lui. Plusieurs de ses collègues de l'AfD ont de bonnes chances de gagner des mandats directs. Cependant, Höcke se trouve dans une position difficile avec un concurrent solide, Christian Tischner de la CDU, dans sa circonscription, Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD obtient plus de mandats directs que sa part attribuée, personne ne pourra entrer au parlement via la liste d'État, pas même Höcke, qui occupe actuellement la première place. Dans ce cas, l'AfD pourrait essayer de convaincre un candidat direct réussi de renoncer à son siège, permettant à Höcke de conserver son mandat.

16:48 La fête électorale de l'AfD en Thuringe risque d'être ignorée par les médias traditionnelsIl est fort probable que la fête électorale de l'AfD en Thuringe ne reçoive pas de couverture médiatique. Le parti, classé comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieure, a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal a interdit cette action, poussant la partie d'État à interdire tous les médias. Un porte-parole du parti a invoqué des problèmes d'organisation, notant qu'il n'y avait pas assez de place dans le lieu pour tous les représentants des médias cherchant une accréditation.

16:29 Presque un quart des électeurs éligibles ont voté par correspondance en SaxePour l'élection qualifiée de "déterminante" par le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, près d'un quart des électeurs éligibles ont déjà voté par correspondance. Le commissaire électoral de l'État prévoit 24,6 % de votes par correspondance. La participation pendant le vote de l'après-midi a été légèrement plus élevée qu'en 2019.

15:52 Höcke vote dans une Lada, Ramelow avec sa femmeLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté à midi. Il s'est rendu à son bureau de vote à Bornhagen, district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Entre-temps, le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État, Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, 68 ans, exerce la fonction de chef de l'État depuis 2014, à la tête d'une coalition minoritaire plus récemment.

15:40 Plus forte participation qu'il y a cinq ansEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14h, soit une amélioration de plus de deux points par rapport à l'élection il y a cinq ans. Avec les votes par correspondance encore à compter, le commissaire électoral de l'État prévoit une forte participation. En Saxe, la participation a également été légèrement plus élevée qu'en 2019. Le commissaire prévoit significativement plus de votes par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États ferment à 18h.

13:50 Taux de participation à midi en Thuringe similaire à celui de 2019Le taux de participation en Thuringe est resté stable par rapport aux élections parlementaires de 2019 jusqu'à midi. Selon le surveillant d'État, environ 32 % des électeurs potentiels avaient voté dans les bureaux de vote à midi. Les votes par courrier ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. En même temps, lors des élections parlementaires de 2019, le taux de participation était de 31,2 %. Les élections d'État ont suscité plus d'intérêt que les élections européennes et locales organisées plus tôt cette année, avec un taux de participation de 24,3 % à la même heure.

13:29 Attente d'une forte participation en SaxeUne forte participation est attendue pour les élections d'État en Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs potentiels avaient voté selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. À ce stade des élections parlementaires de 2019, le pourcentage était de 26,2 %. Les votes par courrier ne sont pas encore inclus dans les enregistrements provisoires. On estime qu'environ 24,6 % des électeurs potentiels optent pour le vote par courrier cette fois-ci, contre 16,9 % en 2019. Les élections d'État se sont déroulées sans problème le matin, sans incidents signalés.

13:11 Lucke prédit un impact significatif si le SPD ne revient pas au parlement de ThuringeLes résultats des élections d'État en Saxe et en Thuringe sont encore inconnus. Albrecht von Lucke, un scientifique politique, déclare à ntv que si le SPD n'entre pas au parlement d'État, cela aurait un impact important, presque comme un tremblement de terre. Lucke discute des élections et de leurs résultats potentiels.

12:44 Bureau de vote de Gera enquête sur des menacesLa police de Gera enquête sur une menace proférée contre un bureau de vote. Un homme portant un t-shirt de l'AfD est venu voter le matin et a été prié de retirer son t-shirt, car la publicité pour les partis était interdite à l'intérieur du bureau de vote. Il s'est exécuté mais s'est énervé en sortant et a menacé de revenir. La police a pris une déposition et l'a mis en garde. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis "Höcke est un nazi" près des bureaux de vote comme vandalisme.

12:15 Correctiv conseille de ne pas signer les bulletins de vote pour protéger contre la fraudeLe réseau de recherche Correctiv a mis en garde contre une fausse croyance selon laquelle la signature sur les bulletins de vote peut garantir contre la fraude. Le bureau du commissaire aux élections federales a confirmé à Correctiv que les électeurs ne doivent pas signer les bulletins de vote en raison du risque pour le secret du vote - une omission qui rend le bulletin de vote entier nul.

11:51 Voigt anticipe des "relations de majorité solides"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a voté. Voigt a exprimé sa gratitude envers les électeurs de Thuringe qu'il espère participer à déterminer l'avenir de l'État et a accueilli la perspective de "relations de majorité solides" pour un rajeunissement de l'État.

11:25 Sonneberg enregistre une augmentation des attaques d'extrême droiteDepuis que Sonneberg est dirigée par un politique de l'AfD, les critiques et les personnes engagées ont rapporté un nombre croissant de rapports, de nombreuses personnes ayant choisi d'arrêter leur travail en raison de menaces. De plus, la fréquence des attaques d'extrême droite asupposément augmenté de cinq fois en un an. Les experts corrigent l'augmentation avec le chef de district de l'AfD.

10:57 Kretschmer s'adresse au bureau de vote de DresdeLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère cette élection d'État comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, Kretschmer a remercié de nombreuses personnes qui ont voté différemment par le passé mais ont maintenant opté pour "la force principale au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. Kretschmer voit cet esprit commun comme essentiel à la formation du gouvernement pour servir la région. La sécurité et la stabilité sont devenues prioritaires pour la CDU, car le parti fait face à une forte concurrence de l'AfD dans les sondages.

09:59 "Élection historiquement insensitive" : Historien critique le choix de la journée de vote en Saxe et en ThuringeL'historien Peter Oliver Loew critique le choix de la tenue des élections d'État en Saxe et en Thuringe le 1er septembre, marquant le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939 par l'Allemagne. Loew, directeur de l'Institut germano-polonais, a exprimé son mécontentement à Redaktionsnetz Deutschland (RND), déclarant : "Quiconque a jugé bon d'organiser des élections le 1er septembre manque clairement de sensibilité historique." En référence à l'AfD, classée comme "droitement extrême" par l'agence de renseignement intérieure dans les deux États, Loew exprime des préoccupations quant aux associations négatives potentielles si le parti, avec des liens contestables avec l'époque nazie, remporte des victoires à Dresde et Erfurt.

09:30 "Élection critique" : données de vote pour les élections d'État de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs potentiels en Saxe ont la possibilité aujourd'hui de choisir leurs leaders politiques préférés pour le futur parlement de Dresde. Le CDU, au pouvoir depuis 1990, risque de perdre sa première place pour la première fois. Le ministre-président actuel de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie cette élection de "cr

08:46 Données électorales pour la ThuringeAujourd'hui, jour de décision en Allemagne centrale : la population vote pour déterminer qui dirigera l'État fédéral de près de 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. Le parti AfD, mené par le candidat principal Björn Höcke, émergera-t-il comme la force la plus puissante en Thuringe ?

08:24 Menace potentielle pour la démocratie de l'expansion de l'AfDLes sondages suggèrent que l'AfD est susceptible de renforcer son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Ce développement représente un danger pour les institutions démocratiques, selon un groupe de recherche. Ils estiment que notre appréciation de l'État de droit n'est peut-être pas aussi prononcée que nous le croyons.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

Les élections pour les nouveaux parlements régionaux ont lieu aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD conserve une avance significative en Thuringe. En Saxe, le CDU mené par Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues aux alentours de 18h00, après la fermeture des bureaux de vote. Ces élections dans les deux États allemands de l'Est font office de baromètre pour le statut actuel de la coalition du trafic d'atterrissage à Berlin.

Actuellement, le gouvernement de Thuringe, composé d'une coalition rouge-rouge-verte sous la présidence du ministre-président Bodo Ramelow (Parti de gauche), manque de la majorité nécessaire dans les sondages. Après l'élection, une coalition gouvernementale possible pourrait inclure le CDU, l'Alliance pour le progrès et le renouvellement (APB) mené par Sahra Wagenknecht, et le SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conservera sa majorité. Kretschmer laisse ouvert la possibilité de former une alliance avec l'APB. Le Parti de gauche pourrait être sur le point de perdre ses sièges parlementaires en Saxe, tandis que les Verts et le FDP pourraient subir le même sort en Thuringe.

