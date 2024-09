Les résultats non publiés indiquent une demande plus élevée pour les transitions d'identité de genre que prévu par les autorités fédérales

Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'autodétermination, il semble que plus de personnes que prévu par le gouvernement fédéral souhaitent modifier leur identifiant de genre. D'ici la fin août, environ 15 000 personnes en Allemagne ont déposé une telle demande, selon "Der Spiegel" vendredi. Initialement, la coalition soutenant la loi prévoyait environ 4 000 cas par an dans son projet de loi.

La loi sur l'autodétermination a été adoptée par le Bundesrat en mai, permettant aux adultes qui s'identifient comme transgenres, intersexes ou non binaires de changer leur identifiant de genre avec une simple déclaration auprès de l'office d'état civil local. La loi entrera en vigueur le 1er novembre 2024, mais les personnes concernées peuvent déjà s'inscrire auprès de leur office d'état civil local à partir du 1er août. Une période de suspension de trois mois s'appliquera avant que l'identifiant de genre ne puisse être officiellement mis à jour.

Pour cette analyse de données, "Der Spiegel" a obtenu des chiffres de 53 municipalités choisies principalement au hasard. Le jeu de données comprenait des communautés rurales, des petites et grandes villes des deux Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Les données ont ensuite été ajustées pour refléter la répartition de la population allemande.

Il y a en moyenne 1,8 demande de modification de genre pour 10 000 habitants en Allemagne, selon les données. Les zones urbaines plus importantes présentent des chiffres supérieurs à la moyenne, avec environ 2,5 demandes. Les petites villes et les banlieues présentent des taux similaires à la moyenne nationale, avec une moyenne de 1,8 demandes pour 10 000 habitants. Dans les zones rurales, on peut s'attendre à une moyenne de 0,9 demande pour 10 000 habitants. Aucun écart significatif entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne n'a été observé.

Les personnes qui choisissent de modifier leur genre doivent également choisir un nouveau prénom si leur prénom d'origine ne correspond pas à leur nouvelle identité. "Der Spiegel" rapporte que près de 97 % des personnes qui se sont inscrites jusqu'à présent ont l'intention de faire ce changement. Les mineurs représentent environ 5 % des demandes reçues jusqu'à présent.

Le gouvernement fédéral prévoyait initialement environ 4 000 cas de modification d'identifiant de genre par an après l'entrée en vigueur de la loi sur l'autodétermination. Cependant, le nombre

Lire aussi: