Les résultats montrent qu'il est urgent de trouver des solutions

Les Championnats de boxe à Paris pourraient être très spectaculaires, mais le débat sur le genre et, dans une plus grande mesure, un différend politique dans les sports obscurcit le tournoi. Pour l'avenir, des solutions doivent être trouvées. Comme celles-ci ne sont pas encore disponibles, la boxeuse Imane Khelif doit subir des insultes et de la haine avant sa finale.

Dans sa danse de victoire dans le ring, Imane Khelif rappelait Rumpelstiltskin. Alternativement, elle tirait ses genoux en haut à la vitesse de l'éclair, une pirouette, puis une autre. Le travail avait été fait plus tôt par ses poings, maintenant ses jambes étaient appelées pour la célébration. Mais les 12 000 spectateurs du Stade Roland Garros semblaient lui prêter une énergie supplémentaire.

Avec une victoire claire de 5-0 aux points, Khelif a battu la Thaïlandaise Janjaem Suwannapheng en demi-finale olympique des 66 kg. Vendredi soir, elle affrontera Yang Liu de Chine pour l'or. Et cela, malgré son genre qui est discuté depuis des jours, ayant à subir des insultes et de la haine - parce qu'elle s'est retrouvée prise dans la ligne de feu d'un spectacle politique indigne. Bien sûr, elle n'est pas à blâmer.

D'autres en sont responsables, des fonctionnaires, surtout ceux de la fédération internationale de boxe IBA, qui a perdu son éligibilité olympique en raison d'une série de scandales. Le Comité international olympique a renvoyé l'IBA, mais l'organisation, influencée par la Russie, continue d'avoir un impact. Cela peut être vu à Paris avec une conférence de presse chaotique et absurde.

La scène de boxe à Paris est divisée

À ce sujet, le président connecté Umar Kremlev a répété sa revendication selon laquelle Khelif et Lin Yutang sont "masculins". Sans preuve, mais avec beaucoup de bruit. Le CIO, qui organise les compétitions à Paris comme il l'a fait à Tokyo, a réagi calmement, presque satisfait : au moins maintenant le monde de la boxe doit avoir réalisé qui l'a dirigé pendant des années. Un retour dans les bras de la famille olympique a été exclu depuis longtemps pour l'IBA.

Mais cela signifie également : si la boxe doit rester olympique, une nouvelle organisation mondiale est nécessaire, un "partenaire fiable", comme le demande le président du CIO Thomas Bach. Sans cela, l'avenir olympique du sport traditionnel est incertain, mais le CIO ne veut pas abandonner l'espoir. À Los Angeles, la boxe doit rester une partie du programme, mais quelque chose doit se passer.

Une organisation rivale a été fondée en 2023, World Boxing a déjà 37 associations nationales, y compris la Fédération allemande de boxe (DBV). Quelques autres devraient suivre, puis World Boxing pourrait recevoir la reconnaissance du CIO et ainsi beaucoup d'argent, qui pourrait ensuite être distribué aux associations membres.

Cependant, à Paris, la scène est toujours divisée, l'affaire de Khelif a contribué à cela, et cela est

