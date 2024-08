- Les résultats du groupe DZ Bank ont diminué au cours du premier semestre.

Baisse des bénéfices de DZ Bank Group au premier semestre 2024 : les profits avant impôts ont chuté à 1,71 milliard d'euros, contre 1,93 milliard d'euros l'année précédente. Les bénéfices nets ont également baissé, passant de 1,4 milliard à 1,25 milliard d'euros, comme rapporté à Francfort.

Selon le PDG Cornelius Riese, "compte tenu de l'actuel contexte économique et géopolitique, ce n'est pas une partie de plaisir." Le groupe a réussi à maintenir sa trajectoire de croissance. Les revenus d'intérêts et les revenus de commissions ont augmenté, mais le résultat du trading a subi une forte baisse, passant dans le rouge. Cela est dû aux ajustements de la valorisation de nos obligations internes, entre autres. Les dépenses administratives ont légèrement diminué.

Le PDG de DZ Bank anticipe une volatilité sur les marchés

Le Central Institute of Volks- and Raiffeisenbanks s'est dit satisfait de chacune de ses filiales. Par exemple, Union Investment a rapporté de bonnes ventes auprès des clients particuliers et institutionnels. R+V Insurance a enregistré une croissance stable des primes dans tous les secteurs d'assurance. Les opérations bancaires propres de DZ Bank se sont également bien déroulées.

Riese prévoit une incertitude accrue sur le plan politique et financier mondial dans les mois à venir. "Dans ces circonstances, nous prévoyons de terminer l'année dans notre plage de bénéfices durables de 2,0 à 2,5 milliards d'euros pour 2024", a-t-il ajouté. Le groupe a terminé l'année précédente avec un profit avant impôts impressionnant de presque 3,2 milliards d'euros.

