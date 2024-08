- Les résultats du club cycliste de Saxe sont réveillants

Le Club cycliste général allemand (ADFC) en Saxe tire une conclusion décevante concernant les projets cyclistes de la coalition saxonne des cinq dernières années. L'alliance de la CDU, des Verts et du SPD n'a réussi qu'à faire quelques petits pas, mais le tableau d'ensemble n'est pas satisfaisant, selon le club cycliste. "De plus en plus de personnes en Saxe souhaitent faire du vélo, mais le gouvernement de l'État ne fait pas assez pour garantir que ce soit sûr et pratique", a déclaré le président de l'ADFC, Janek Mücksch. Sur les 18 objectifs cyclistes déclarés dans l'accord de coalition, neuf n'ont pas été atteints et six seulement partiellement.

Selon l'ADFC, la Saxe est loin de atteindre ses objectifs de construction de pistes cyclables en dehors des villes. D'ici la fin de 2025, 538 kilomètres de pistes cyclables étaient prévus, mais seuls 135 avaient été construits d'ici la fin de 2023. "Nous avons besoin de plus de planificateurs qualifiés à l'Office d'État de la construction des routes et des transports", a expliqué Mücksch. La Saxe est également en retard en matière de tourisme cycliste. Le chef de l'ADFC a recommandé que le nouveau gouvernement saxon se concentre sur une piste cyclable de Dresde à Wrocław (Breslau). Il y a déjà de forts efforts de l'autre côté polonais, en particulier dans le comté de Görlitz.

L'ADFC critique le concept de sécurité routière approuvé par le cabinet mardi comme étant "35 pages de contenu vide". En 2021, 32 cyclistes ont perdu la vie sur les routes de Saxe. Selon un sondage du club cycliste, 75 % des Saxons se sentent insecurity à vélo. Cela n'est pas surprenant, car des pistes cyclables sûres font défaut depuis des décennies dans de nombreux endroits et les points chauds d'accidents ne sont pas systématiquement traités. Une autre critique concernait la confusion des tarifs lorsqu'on prend des bicyclettes dans les trains des différentes associations de transport. On a appelé à plus d'uniformité.

"La Saxe a besoin de trois choses pour permettre à chaque élève de se déplacer en toute sécurité sur la route à vélo et pour que les travailleurs puissent intégrer le vélo dans leur routine quotidienne : plus d'argent pour les pistes cyclables, plus de personnel pour la planification et plus de sécurité pour tous", a résumé Mücksch. Il a appelé à un financement d'un réseau cycliste moderne de dix euros par habitant par an, soit environ 40 millions d'euros. Actuellement, il n'y en a que 18 millions, s'est plaint le club. Il devrait y avoir une piste cyclable le long de chaque route d'État et fédérale de Saxe, et des installations de stationnement sûres aux gares. Les municipalités doivent avoir plus de pouvoirs de décision pour introduire des zones de 30 km/h.

Le ministre saxon des Transports, Martin Dulig (SPD), a admis mardi qu'il y avait des lacunes dans la mise en œuvre du concept cycliste de 2019. La vérité est qu'il faut maintenant huit ans pour planifier une piste cyclable. Les plus grands obstacles sont les problèmes de propriété et les investigations inutiles. Jusqu'à présent, aucun accord n'a été trouvé pour simplifier les processus de planification. Il y a également un manque de personnel pour la planification. Ce n'est pas le budget qui pose problème, mais la capacité de planification. "Nous sommes très en retard sur les attentes", a déclaré Dulig, regrettant également cela en tant que membre de l'ADFC.

