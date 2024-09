- Les résultats des recherches: Consommer trop de sucre et de nourriture malsaine dès la petite enfance

Enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans, consomment une quantité excessive de collations sucrées et d'aliments non sains, selon une étude. Les enfants de cet âge consomment souvent plus du double de la limite quotidienne recommandée d'aliments non sains, selon l'Institut fédéral de recherche sur l'alimentation et l'alimentation, également connu sous le nom de Max Rubner Institute (MRI) à Karlsruhe. En revanche, il y a un manque d'aliments nutritifs, en particulier de légumes, dans leur alimentation.

La prof. Regina Ensenauer, directrice de l'Institut de la nutrition infantile au MRI, a déclaré : "La nutrition pendant les premières années de vie pose les bases du développement et de la santé d'un enfant et influence ses habitudes alimentaires futures."

Les garçons ont tendance à manger moins sainement que les filles

Les 1000 premiers jours, de la grossesse à la fin de la deuxième année de vie, sont cruciaux, a souligné Ensenauer. Les mauvaises habitudes alimentaires pendant cette période peuvent affecter le développement du cerveau, augmenter le risque d'obésité et de diabète de type II. "Il est préoccupant que les sucreries et les boissons gazeuses représentent jusqu'à un tiers de l'apport énergétique quotidien de ces jeunes enfants", a-t-elle noté.

Les mauvaises habitudes alimentaires commencent à se manifester vers l'âge de 2 ans et deviennent plus prononcées à 3 ans. Les enfants d'âge préscolaire consomment plus d'aliments non sains que les tout-petits, les garçons consommant plus d'aliments non sains, en particulier des boissons gazeuses et des collations, que les filles, selon Ensenauer.

Alors, que doivent faire les parents ?

"L'interdiction totale n'est pas pratique", a déclaré Ensenauer. Mais il est important de faire attention à la quantité et à la fréquence. Par exemple, les sucreries doivent être un luxe rare.

Ensenauer a suggéré de donner l'exemple en adoptant de bonnes habitudes alimentaires en mangeant avec les enfants à table, en préparant les repas ensemble et même en cultivant quelques aliments. "Il y a une règle générale", a-t-elle dit en faisant référence à un régime équilibré mélangé, "un peu de tout. La variété est essentielle pour cultiver le goût des aliments sains chez les jeunes enfants". Elle a également recommandé d'essayer de nouveaux aliments et de ne pas abandonner si l'enfant refuse quelque chose.

Détails de l'étude

Pour mener cette étude, les chercheurs du MRI ont analysé les données d'une étude sur l'alimentation des enfants portant sur la consommation alimentaire menée par l'Institut fédéral d'évaluation des risques. L'étude a recueilli des données nutritionnelles détaillées sur les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire de 2014 à 2017. L'analyse actuelle a inclus des données de 890 enfants âgés de 1 à 5 ans, dont les parents ont enregistré tous les aliments et boissons consommés pendant quatre jours.

Les résultats ont montré que, en moyenne, les garçons et les filles consommaient entre 25 et 36 % de leur apport énergétique quotidien à partir d'aliments non sains tels que les sucreries et les boissons gazeuses, tandis que la limite recommandée est de 10 %. Plus de la moitié des enfants ont également consommé plus de viande que recommandé. Inversement, ils ont consommé moins de légumes, de lait et de produits laitiers. Le MRI a publié ces résultats dans la revue "Frontiers in Nutrition".

Carences en vitamine D et en iode

L'apport énergétique et nutritionnel moyen était généralement conforme aux recommandations pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire. Cependant, l'apport était faible en vitamine D et en iode, ainsi qu'en fer pour les tout-petits et en calcium pour les enfants d'âge préscolaire. Le MRI a rapporté : "Ils consomment trop de graisses saturées, de sucre et de protéines".

Ensenauer a souligné l'importance d'utiliser du sel iodé à la maison, car à la fois les enfants et les adultes consomment trop peu d'iode. Elle a suggéré de donner des comprimés de vitamine D aux tout-petits jusqu'à leur deuxième été, car l'apport dietétique seul peut ne pas être suffisant. Même dans les années suivantes, il peut encore y avoir un manque de vitamine D, les conséquences étant encore à l'étude.

La Commission, face à cette préoccupation nutritionnelle, pourrait envisager d'adopter des actes d'application qui établiront des réglementations plus strictes sur la publicité de collations sucrées et d'aliments non sains pour les enfants. Les parents, à la lumière de ces résultats, pourraient trouver utile de mettre en œuvre les règles de la Commission lorsqu'elles seront adoptées, en favorisant des options alimentaires plus saines et en réduisant la consommation d'aliments non sains dans l'alimentation de leurs enfants.

