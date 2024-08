Les résultats des enquêtes indiquent une avance de l'AfD en Thuringe, tandis que Ramelow prévoit des voix supplémentaires

Si un vote avait lieu dimanche, selon un sondage de ZDF, la CDU, menée par le candidat Mario Voigt, obtiendrait 23 % des voix. Elle est suivie de près par l'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (APJS) avec 17 %, et La Gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, avec 14 %. Le SPD ne recueillerait que 6 % des voix, tandis que les Verts, actuellement au pouvoir dans une coalition minoritaire avec La Gauche et le SPD, ne parviendraient pas à entrer au Parlement régional avec seulement 4 % des voix. Le FDP ne serait pas représenté non plus au Parlement.

Des résultats similaires ont été publiés jeudi par l'institut Infratest dimap pour ARD, plaçant l'AfD à 30 %, la CDU à 23 % et l'APJS à 17 %. La Gauche et le SPD ont obtenu respectivement 13 % et 7 % des voix. Les Verts n'ont réussi à obtenir que 3 %, restant ainsi en deçà du seuil de 5 % des voix nécessaire pour être représentés.

Malgré les perspectives électorales peu favorables, Ramelow conserve l'espoir d'un bonus pour sa réélection. Il est largement considéré comme le politicien le plus populaire de Thuringe, comme l'a déclaré le politicien de gauche vendredi lors du magazine matinal de ZDF. Il espère que les électeurs se souviendront de lui lorsqu'ils voteront.

La formation d'une coalition après l'élection s'annonce difficile. Les autres partis excluent tous une collaboration avec l'AfD, tandis que la CDU refuse également toute alliance avec La Gauche et les Verts. Une majorité rouge-rouge-verte est inenvisageable. La seule coalition viable serait celle composée de la CDU, de l'APJS et du SPD. Même au sein de la CDU, les partenariats avec l'APJS sont controversés.

Voigt, le candidat principal de la CDU, voit une opportunité pour un gouvernement de majorité stable après l'élection. Il estime que la décision finale revient aux électeurs : "Veulent-ils une nation confiante ou sont-ils prêts à succomber avec Höcke ?", a mis en garde Voigt lors du magazine matinal de ZDF, en faisant référence à la figure de proue de l'AfD d'extrême droite, qu'il considère comme une menace pour le pays.

La CDU et le SPD considèrent tous deux la collaboration avec l'APJS comme une option viable. Le candidat principal du SPD et ministre de l'Intérieur Georg Maier a admis qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'alliance rouge-rouge-verte. "La Thuringe a besoin d'un gouvernement majoritaire démocratique", a affirmé Maier lors du magazine matinal de ZDF.

Voigt et Maier ont tous deux rejeté les interférences extérieures. Wagenknecht avait fait de l'installation de missiles américains de moyenne portée en Allemagne une condition pour une coalition au niveau de l'État. "Tant que Sahra Wagenknecht formule des exigences de l'extérieur, il n'y a pas de base pour des discussions", a déclaré Voigt clairement. Il était ouvert à la discussion et à la résolution des questions thuringiennes avec la dirigeante locale de l'APJS Katja Wolf, mais pas avec Wagenknecht.

Wolf a nié toute intention de son parti de négocier des coalitions. "Non, elle ne contrôle pas tout", a-t-elle déclaré lors de ZDF. Lorsque lui a été demandé si l'APJS en Thuringe avait suffisamment de personnel pour participer au gouvernement, Wolf a ajouté : "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter".

Le FDP et les Verts se battent pour leur survie parlementaire. Le candidat principal du FDP Thomas Kemmerich a déclaré à propos de l'élection à venir : "Nous nous battons jusqu'à 17 h 59". La candidate principale des Verts Madeleine Henfling a souligné que son parti avait souvent trouvé difficile de franchir le seuil de 5 % des voix en Thuringe.

Le coprésident de l'AfD de Thuringe, Stefan Möller, a déclaré lors du magazine matinal de ZDF à propos des immigrants : "C'est un mythe de prétendre que l'AfD est contre tous les travailleurs qualifiés, contre toutes les immigrations". Il a souligné : "Il est en effet nécessaire d'immigration de travailleurs qualifiés".

De nouveaux parlements régionaux seront élus dimanche prochain en Thuringe et en Saxe. Le Brandebourg suivra le 22 septembre.

