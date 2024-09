- Les résultats des élections sont défavorables pour tous les démocrates

Selon la Ministre-Présidente de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig, les résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont "préoccupants". "C'est un mauvais résultat pour tous les démocrates lorsqu'un parti classé d'extrême droite est la force dominante en Thuringe", a déclaré la politicienne du SPD après les premières projections. En Saxe, however, il est clair que les citoyens ont soutenu la Ministre-Présidente pendant des temps difficiles.

Schwesig espère qu'une tendance similaire se produira lors de l'élection de l'État de Brandebourg, où le Ministre-Président populaire et réussi, Dietmar Woidke, se présente. "Malheureusement, cela n'a pas été possible en Thuringe en raison de la rivalité entre La Gauche et le BSW", a-t-elle souligné.

Le SPD, however, a atteint son "objectif minimal". "Mes respects aux candidats de l'élection en Thuringe et en Saxe qui ont dû lutter contre une forte tendance nationale", a déclaré Schwesig.

Projections initiales

En Thuringe, l'AfD est projetée à 31,2 à 33,1 pour cent (2019 : 23,4 pour cent), tandis que la CDU se situe à 24,3 à 24,5 pour cent (21,7). Le BSW entre avec 15,0 à 15,7 pour cent, laissant La Gauche, dirigée par le Ministre-Président Bodo Ramelow, loin derrière, avec une forte baisse à 11,7 à 12,4 pour cent (31,0). Les partis de la coalition gouvernementale de Berlin subissent de lourdes pertes : le SPD est à 6,6 à 6,8 pour cent, en dessous de leur pire résultat en Thuringe en 2019 (8,2). Les Verts et le FDP ne parviennent pas à se qualifier pour le parlement, avec les Verts à 3,8 à 4,0 pour cent (5,2) et le FDP n'ayant même pas de résultats propres.

En Saxe, la CDU est à 31,6 à 31,7 pour cent (2019 : 32,1 pour cent). L'AfD suit de près avec 30,4 à 31,4 pour cent (27,5). Le BSW entre avec 11,4 à 12,0 pour cent. Le SPD est à 7,8 à 8,2 pour cent (7,7). La Gauche atteint 4,0 à 4,3 pour cent, à peine la moitié de leurs votes il y a cinq ans (10,4). Les Verts sont également en danger avec 5,3 à 5,5 pour cent (8,6). Le FDP rate une fois de plus l'entrée au parlement. Les partis ayant moins de cinq pour cent peuvent toujours entrer au parlement de l'État de Saxe s'ils remportent deux mandats directs.

Schwesig a exprimé ses préoccupations concernant la projection de l'augmentation de l'AfD en Thuringe, qui est projetée pour devenir la force dominante, tandis que La Gauche, dirigée par le Ministre-Président Bodo Ramelow, fait face à une forte baisse de votes. En Saxe, l'AfD est également projetée pour gagner des votes, ce qui pourrait poser un défi à la CDU, malgré leurs projections légèrement inférieures.

Lire aussi: