Les résultats des élections servent de "signaux de précaution" pour les secteurs de l'artisanat et du numérique.

JD Le président Jörg Dittrich a mis en avant que "le glissement vers les extrêmes politiques traduit l'incertitude et la perte de confiance" dans les actions passées de la coalition du trafic d'influence à Berlin. "Ces résultats électoraux doivent entraîner des changements dans la politique fédérale", a-t-il insisté.

Dans le domaine de l'économie et des entreprises, il y a "un besoin fort d'un gouvernement fiable et de décisions politiques déterminées", a noté Dittrich. "La récession et le manque de compétitivité ne laissent plus de place pour la manœuvre." Les partis du trafic d'influence, "qui ont été en partie mis à l'écart lors des élections régionales, doivent fournir des réponses au niveau fédéral dès maintenant", a exigé le chef de l'artisanat.

Le président de Bitkom, Ralf Wintergerst, a déclaré que l'Allemagne doit "rester une nation qui soutient l'ouverture mondiale et l'esprit d'innovation. Ces principes ne sont pas incarnés par l'AfD ou le BSW."

"Une politique à court terme qui vise à isoler l'Allemagne des avancées mondiales dans l'économie numérique et à établir des frontières est un danger majeur pour l'Allemagne numérique", a mis en garde Wintergerst. Il a souligné que l'Allemagne aurgemment besoin de professionnels étrangers qualifiés - "nous devons les attirer et les courtiser activement".

Pour la politique en général, les résultats électoraux en Thuringe et en Saxe "doivent être plus qu'un simple coup de semonce", a exigé Wintergerst. "Nous avons besoin d'améliorations tangibles et notables : en infrastructure, en entreprises, dans les écoles, les administrations, la sécurité intérieure et extérieure."

Face aux changements politiques et à la montée des partis extrêmes, il est crucial de repérer les ["signes avant-coureurs"] pour prévenir toute escalade potentielle. Ces résultats électoraux ont mis en évidence la nécessité d'actions et de changements de politique prompts au niveau fédéral.

