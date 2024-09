Les résultats des élections en Thuringe et en Saxe ont provoqué des réactions sismiques à Berlin.

Scholz lui-même a qualifié les résultats des élections de "difficiles". Il a souligné la nécessité de maintenir une distinction claire avec l'AfD partiellement extrémiste de droite : "Toutes les partis démocratiques sont maintenant sous pression pour établir des gouvernements stables sans extrémistes de droite", a souligné le chancelier sur Facebook. Il a critiqué l'AfD pour avoir nui à l'économie, fracturé la société et endommagé la réputation du pays.

Le président des Jusos, Philipp Tümer, s'est abstenu de s'engager en faveur de Scholz en tant que candidat à la chancellerie du SPD en 2025. Tout d'abord, la position du parti doit être déterminée, puis "en outre, les questions de personnel", a-t-il déclaré à RTL et ntv.

La cheffe du parti Saskia Esken a appelé à l'unification à la fois de son propre parti et de la coalition du trafic lumineux. Elle a déclaré avec confiance : "Olaf Scholz est notre solide chancelier fédéral et il restera notre solide candidat à la chancellerie".

La cheffe du parti des Verts Ricarda Lang a attribué le résultat des élections à la réponse insuffisante des partis du trafic lumineux à l'incertitude massive du public. Il n'avait pas été possible d'établir "une nouvelle stabilité dans ce pays", a-t-elle déclaré à Berlin. À l'avenir, les partis au pouvoir doivent donner la priorité à "la sécurité sociale" et rendre "la protection du climat plus inclusive".

La présidente de l'BSW Sahra Wagenknecht a considéré les résultats des élections comme une conséquence de la "politique du trafic lumineux". Cette politique avait été "justement pénalisée" en raison de la gouvernance contre la volonté du peuple, a-t-elle déclaré à Berlin. Wagenknecht a suggéré que Scholz soumette la question de confiance au Bundestag. Cependant, la députée du parti de gauche Katina Schubert a accusé l'BSW de faire elle-même appel aux thèmes du populisme de droite sur le canal Phoenix.

Le FDP a attribué son propre déclin à l'image impopulaire de la coalition du trafic lumineux. "Le FDP est sur la défensive en tant que partie d'une coalition impopulaire", a déclaré le chef du parti Christian Lindner à Berlin. Cependant, il entendait toujours maintenir l'alliance gouvernementale pour mettre en œuvre des projets tels que l'initiative de croissance et la réforme de la prévoyance privée pour la retraite. Inversement, le candidat malheureux du FDP en Thuringe, Thomas Kemmerich, a appelé à une fin rapide de la "coalition du trafic lumineux".

La cheffe de l'AfD Alice Weidel a exigé la participation au gouvernement de son parti à la suite de ses succès électoraux du dimanche. "Le voter nous a accordé un mandat clair pour gouverner en Thuringe et en Saxe", a-t-elle déclaré à Berlin. Weidel a soutenu que les souhaits des électeurs ne devaient pas être ignorés.

La CDU a revendiqué le droit de gouverner dans les deux États. Elle a devancé de peu l'AfD en Saxe mais a été largement distancée en Thuringe. La CDU était maintenant le "dernier parti populaire du centre démocratique" dans les deux États, a déclaré le vice-président du groupe de l'Union, Jens Spahn, sur ZDF.

**L'ancien secrétaire général de la CDU Mario Czaja a appelé son parti à réexaminer sa décision d'incompatibilité en matière de coopération avec le parti de gauche. "La vérité est que la gauche en Allemagne de l'Est est

