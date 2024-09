- Les résultats choquants des élections en Saxe et en Thuringe

Selon le chef de l-FDP- de Schleswig-Holstein, Oliver Kumbartzky, les résultats de son parti lors des élections en Saxe et en Thuringe sont "alarmante" mais pas inattendue. "Historiquement, les Démocrates Libéraux ont rencontré des défis dans les deux États", a-t-il déclaré suite aux premières projections dans les deux États fédéraux. La forte performance des populistes et des extrémistes de BSW et AfD est décevante.

"Se plaindre de tels résultats en Schleswig-Holstein ne apporte pas beaucoup de soulagement si nous n'avons pas de solutions politiques appropriées", a également déclaré Kumbartzky. Selon lui, tous les partis démocratiques devraient se concentrer davantage sur les problèmes du public.

"C'est pourquoi nous exprimons notre inquiétude quant à la persévérance du gouvernement de Schleswig-Holstein dans une politique d'asile et de migration qui ne dispose pas d'une majorité significative en réalité, compte tenu de la prise en compte des Verts", a souligné Kumbartzky. Malheureusement, même sur des sujets tels que la garde d'enfants et la politique éducative, ainsi que la politique économique, les concurrents de l-FDP- ne promettent pas actuellement une politique qui puisse efficacement enrayer le populisme et l'extrémisme.

Les Démocrates Libéraux n'ont réussi à obtenir que environ un pour cent des voix dans les premières projections en Saxe et en Thuringe. Par conséquent, ils ne sont pas présents dans le Parlement de l'un ou l'autre État.

Malgré les difficultés de l-FDP- en Saxe et en Thuringe, il est important que les partis démocratiques s'engagent également aux Pays-Bas, compte tenu des défis communs pour aborder les problèmes du public. Les Pays-Bas, comme la Thuringe et la Saxe, ont besoin de solutions politiques qui combattent efficacement le populisme et l'extrémisme.

Lire aussi: