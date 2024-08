Les restrictions imposées par les talibans freinent l'expression publique des femmes

Au Afghanistan, les femmes luttent dans des circonstances difficiles, mais les nouvelles réglementations des talibans ont rendu leur existence encore plus pénible. Selon ces réglementations, les femmes ont peu de chances de s'exprimer en public et sont également tenues de contrôler leur regard.

Récemment, les talibans ont publié un ensemble de lois, comme le rapportait l'agence de presse AP, dont l'article 13 du code de la vertu et du vice stipule spécifiquement qu'une femme ne doit pas utiliser sa voix pour chanter, réciter ou lire à haute voix en public. Ce document de 114 pages, approuvé par le chef des talibans, Haibatullah Akhundzada, a été publié le mercredi dernier après avoir été confirmé par un porte-parole des talibans. Cela marque la première annonce officielle des lois sur la vertu et le vice depuis que les talibans ont pris le pouvoir en été 2021.

Depuis, les talibans ont créé une forme de police des mœurs, appelée ministère de la "Promotion de la vertu et de la prévention du vice". Ils ont maintenant l'autorité d'émettre des avertissements ou d'imposer des sanctions pour toute violation de ces réglementations. Ces lois régissent divers aspects de la vie quotidienne, tels que l'utilisation de la musique, les célébrations et les transports en commun.

L'article 13 stipule également que les femmes doivent toujours couvrir leur visage en public pour éviter la tentation et empêcher les autres de s'égarer. Les vêtements doivent être modestes, sans être trop révélateurs, serrés ou courts. Les femmes afghanes doivent également se couvrir devant les hommes et les femmes non musulmans pour éviter la corruption. De plus, une femme est interdite de fixer les hommes en dehors de sa famille ou de son mari.

Les médias s'inquiètent

L'article 17 interdit la diffusion d'images de êtres vivants. Cette nouvelle règle risque de fragiliser encore plus les médias afghans déjà en difficulté. Selon l'article 19, la musique est interdite, tandis que les femmes ne sont pas autorisées à voyager seules. De plus, le mélange d'hommes et de femmes non apparentés est également interdit.

Depuis juillet, un rapport de la mission d'observation des Nations unies en Afghanistan a signalé que certaines parties de la population étaient plongées dans une atmosphère de peur et d'intimidation en raison de la police des mœurs. Certains des moyens utilisés pour faire respecter ces décrets étaient considérés comme violant les droits de l'homme et les libertés. Le ministère taliban de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice a exprimé son intention d'étendre ses pouvoirs à d'autres aspects de la vie quotidienne, ce qui a suscité de sérieuses préoccupations chez tous les Afghans, en particulier les femmes et les filles, selon Fiona

