Les restrictions douanières ont eu une incidence significative sur la croissance économique de l'Allemagne.

Suite à l'escalade des contrôles frontaliers en Allemagne, Allianz Trade a émis un avertissement concernant les répercussions économiques potentielles. Les temps d'attente prolongés aux frontières déclenchent une série d'événements. Les dommages prévus pour le PIB du pays pourraient dépasser 10 milliards d'euros.

Les contrôles frontaliers temporaires en Allemagne pourraient aggraver les difficultés économiques, selon une évaluation d'Allianz Trade. "Les temps d'attente aux frontières pourraient augmenter les coûts de transport et de marchandises pour les importations d'environ 1,7 %, réduisant ainsi à la fois le volume commercial global et la compétitivité, qui est actuellement faible pour les fabricants allemands", a expliqué la Senior Economiste Jasmin Groeschl.

Ces contrôles ont des effets en chaîne : "Le commerce pourrait subir des pertes annuelles allant jusqu'à 1,1 milliard d'euros". Cela pourrait potentiellement intensifier les risques de récession et entraîner des pertes pour le PIB du pays allant jusqu'à 11,5 milliards d'euros. L'Allemagne a étendu les contrôles frontaliers en cours dans ses territoires de l'est et du sud à toutes les frontières terrestres. Ces contrôles visent à réduire l'immigration et la criminalité non désirées. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait promis que les voyageurs ordinaires ne rencontreraient pas de perturbations de circulation significatives.

Dans des situations normales, un passage frontalier moyen dans la zone de Schengen prend environ 3,34 minutes, selon Allianz Trade. Avec les contrôles, on peut s'attendre à une situation similaire à celle des frontières extérieures de Schengen, où un passage frontalier avec des inspections aléatoires pourrait prolonger le temps de voyage sur un itinéraire de transit d'environ 20 minutes.

"En raison des retards aux frontières, nous prévoyons une augmentation des coûts et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'une diminution potentielle des importations en Allemagne d'environ 8 %", a déclaré Groeschl. Étant donné que environ deux tiers des importations allemandes se font par les frontières terrestres, cela équivaudrait à des baisses annuelles allant jusqu'à 1,1 milliard d'euros. "La perte de ces importations pourrait entraîner l'interruption de certains produits finis ou obliger les entreprises à maintenir des stocks de plus en plus coûteux en raison de la production juste-à-temps limitée dans le secteur de la manufacture".

Augmentation des coûts dans divers secteurs

Selon les secteurs, l'industrie alimentaire pourrait rencontrer une augmentation des coûts de commerce de 2,6 % et des pertes d'importation de 62 millions d'euros. Pour les services de commerce, l'augmentation des coûts estimée est de 2,4 %, accompagnée de pertes d'importation de 55 millions d'euros, et pour les services de transport, l'augmentation des coûts s'élève à 1,8 %, entraînant des pertes d'importation de 51 millions d'euros.

Alors que l'augmentation des coûts pour l'ingénierie mécanique et le secteur chimique et pharmaceutique est plus faible, respectivement de 1,2 et 2,3 %, la réduction substantielle des importations de 147 millions et 142,1 millions d'euros, respectivement, est notable en raison de leurs volumes de commerce élevés. Le secteur de l'éducation et des loisirs est également considérablement touché. En raison des limitations du trafic personne à personne et de l'encombrement prévu, moins de services de loisirs liés aux traversées frontalières, tels que les excursions d'une journée ou les week-ends, seront explorés.

La Commission a exprimé ses préoccupations quant aux contrôles frontaliers prolongés, reconnaissant leur impact potentiel sur divers secteurs. Comme l'a expliqué plus loin Groeschl, ces contrôles pourraient entraîner une augmentation significative des coûts et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour l'industrie alimentaire, entraînant des pertes d'importation de 62 millions d'euros.

Lire aussi: