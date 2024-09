- Les restrictions aux frontières: les travailleurs subissent des difficultés

Les contrôles frontaliers allemands avec le Luxembourg et la France font polémique. Les contrôles frontaliers proposés par le gouvernement allemand sont considérés comme allant à l'encontre du concept de l'Union européenne de libre circulation des personnes et des marchandises, risquant ainsi de nuire à l'économie régionale, selon la Chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Trèves.

Les secteurs de la vente au détail et des services dépendent lourdement des clients luxembourgeois. Selon le PDG de l'IHK, Jan Glockauer, si les temps d'attente plus longs aux frontières découragent les clients luxembourgeois de se rendre à Trèves, cela pourrait entraîner une baisse des recettes régionales. De plus, ces contrôles frontaliers sont peu susceptibles d'avoir un impact significatif sur la réduction de l'immigration illégale nationale.

Éviter l'effondrement de l'économie

Le ministre de l'Intérieur allemand, Nancy Faeser (SPD), a ordonné lundi des contrôles temporaires à toutes les frontières terrestres allemandes pour mieux gérer l'afflux d'entrées illégales. Ces contrôles doivent commencer le 16 septembre et durer initialement six mois.

Selon l'Association de l'acier Saar à Sarrebruck, les contrôles frontaliers ne doivent pas nuire à l'économie. Des mesures efficaces doivent être prises pour minimiser les retards dans les déplacements transfrontaliers et le trafic de marchandises. "La création de 'voies rapides', c'est-à-dire de voies séparées pour les travailleurs frontaliers et le trafic de marchandises, doit être envisagée dès le départ."

Des milliers de travailleurs transfrontaliers quotidiens

Des milliers d'employés traversent quotidiennement les frontières nationales, a noté la PDG de l'association, Antje Otto. Les retards aux frontières pourraient empêcher les employés d'arriver à temps au travail, entraînant des perturbations opérationnelles dans les entreprises.

Le gouvernement du Land de Sarre se réserve le droit d'examiner toute limitation introduite pour les citoyens de Sarre et les résidents frontaliers, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Reinhold Jost (SPD). "Les mesures du gouvernement fédéral doivent être en vigueur pendant la durée la plus courte possible pour préserver les liens étroits de la Sarre avec ses voisins français et luxembourgeois."

La présidente de l'aile sarroise du parti des Verts, Jeanne Dillschneider, a mis en garde contre les "conséquences néfastes" de ces mesures. "Ces contrôles ne menacent pas seulement la cohésion de l'UE, mais ils donnent également une image désastreuse envers nos pays voisins." Les contrôles frontaliers sont en réalité peu réalisables et pourraient simplement aggraver la surcharge policière.

Le Land de Sarre, situé près des frontières allemandes avec le Luxembourg et la France, partage une relation économique étroite avec ses pays voisins. Tout retard ou complication potentiel aux frontières en raison des contrôles frontaliers proposés pourrait avoir un impact négatif sur les entreprises dépendantes du trafic transfrontalier, comme celles en Sarre.

