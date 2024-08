- Les restes du célèbre "Fetus de Blechschmidt" enterrés

Quatorze restes fœtaux de la collection du Centre médical universitaire de Göttingen ont trouvé leur dernier repos. L'urne contenant ces restes, datant de 1952 à 1969, a été enterrée au cimetière Parkfriedhof Junkerberg à Göttingen, selon un communiqué du porte-parole du Centre médical universitaire. Ces restes font partie de la célèbre collection Blechschmidt, qui a acquis une reconnaissance internationale. D'autres inhumations sont prévues.

Les fœtus venaient-ils de l'époque nazie ?

Des chercheurs ont examiné l'origine de tous les 430 spécimens prénataux au Centre d'anatomie de Göttingen entre août 2017 et juillet 2019. Dirigés par Michael Markert et son équipe, ils ont recommandé une révision de tous les embryons et fœtus à des fins de recherche et d'enseignement, et une inhumation si nécessaire. Il n'est pas exclu que les restes humains de la collection soient le résultat d'avortements forcés pendant l'époque nazie.

"Il était crucial pour nous de découvrir autant que possible sur l'historique des embryons et des fœtus", a déclaré le porte-parole du Centre médical universitaire. Bien que l'anatomiste Erich Blechschmidt, qui a dirigé l'Institut d'anatomie à Göttingen de 1942 à 1973 et a construit la collection, se référait rarement aux origines des spécimens dans ses publications, son travail à Göttingen s'est déroulé sous le régime nazi de 1933 à 1945.

"Progrès significatif dans la compréhension scientifique"

Selon les résultats de deux années de recherche, des investigations approfondies ont été menées aujourd'hui sur les spécimens individuels au Centre d'anatomie du Centre médical universitaire, selon le porte-parole. "De nombreux embryons et fœtus ont contribué de manière significative à l'avancement scientifique au cours des dernières décennies", a-t-elle déclaré. "Maintenant, nous cherchons à leur offrir un lieu de repos sûr pour 14 de ces individus, leur permettant de trouver leur dernier repos."

