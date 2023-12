Les restes brûlés de la F1 de Romain Grosjean lors de l'accident de Bahreïn vont être exposés

Grosjean est resté coincé dans la voiture en flammes pendant 28 secondes après avoir heurté le mur de la piste à près de 120 miles à l'heure.

Il a finalement réussi à s'extraire de la voiture, ce qui a été le dernier acte du Français en tant que pilote de F1.

Après s'être remis des brûlures subies lors de l'accident, Grosjean s'est reconverti dans d'autres formes de sport automobile et participera pour la deuxième fois à l'Indy 500 dans le courant de l'année.

Le châssis brûlé de sa voiture Haas lors du GP de Bahreïn fera partie de la première exposition mondiale sur la Formule 1 dans la capitale espagnole, qui ouvrira ses portes le 24 mars.

L'exposition sera accompagnée d'une installation vidéo montrant des images inédites de l'accident, ainsi que d'une interview de Grosjean racontant son expérience.

"De mon point de vue, c'était un gros accident, mais je ne me suis pas rendu compte de l'impact ou de la violence de l'extérieur", déclare Grosjean dans l'interview.

"Ce n'est que le lendemain, lorsque j'ai demandé à quelqu'un de me montrer à quoi cela ressemblait, que j'ai réalisé. Ma femme regardait cette course avec mon père et mes enfants. Ils se souviendront de ce moment toute leur vie. Ils n'étaient que des spectateurs qui attendaient d'entendre quelque chose... qui attendaient de voir quelque chose à Bahreïn".

Après l'incident, un débat s'est engagé sur la sécurité des pilotes de F1 en cas d'accident grave.

S'adressant à CNN Sport il y a deux ans, Grosjean a reconnu que le halo, le dispositif de protection obligatoire installé sur les voitures de F1, lui avait sauvé la vie.

"Je faisais partie de ceux qui étaient contre le halo. Je ne l'aimais pas", a-t-il déclaré.

"Je ne pensais pas que c'était bon pour le sport automobile. Je dois dire que j'ai beaucoup changé d'avis et que je ne piloterai pas une voiture sans halo parce que cela nous sauve la vie."

Pour échapper aux flammes, Grosjean a dû casser l'appui-tête avec son casque et tirer fort avec son pied coincé pour le retirer du châssis. Après s'être libéré, il a été transporté à l'hôpital où il a été soigné pour des brûlures aux mains et aux chevilles.

Grosjean a terminé sa carrière en F1 avec 10 podiums en 179 courses. Depuis 2021, il court en IndyCar avec Dale Coyne Racing et, plus récemment, avec Andretti Autosport.

Il s'est classé 13e dans la série IndyCar de la saison dernière et 31e lors de son premier Indy500.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com