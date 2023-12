Les responsables du zoo de Denver n'étaient pas sûrs de l'identité du père d'un bébé orang-outan. Ils ont demandé à Maury Povich de révéler les résultats du test de paternité.

Lorsque la grossesse de l'orang-outan de Sumatra Eirina, la mère de Siska, a été confirmée au printemps dernier, les responsables du zoo n'étaient pas sûrs de l'identité du père, selon le directeur de la communication intégrée du zoo de Denver, Jake Kubié.

Ils savaient qu'il y avait deux possibilités : soit Jaya, 16 ans, un orang-outan qui a été transféré au zoo de Denver pour servir de compagnon à Eirina en 2019, soit Berani, 30 ans.

"Après la naissance de Siska le 27 août 2023, nos équipes de soins et de santé animale ont fait très attention à ne pas interférer avec le temps de liaison entre Eirina et Siska et ont dû attendre quelques mois avant de pouvoir obtenir un échantillon de cheveux de Siska afin de pouvoir comparer son ADN aux échantillons de Berani et de Jaya", a déclaré Kubié à CNN dans un courrier électronique.

Il a ajouté que les spécialistes des soins aux animaux du zoo avaient déjà observé des activités de parade nuptiale et d'accouplement entre Eirina et Berani, toutes deux membres d'une espèce en danger critique d'extinction.

Selon le zoo de Denver, il reste environ 9 200 orangs-outans à l'état sauvage. Jaya a été amenée au zoo dans le cadre du plan de survie de l'orang-outan de Sumatra.

Un test ADN a finalement révélé les résultats, et M. Kubié a déclaré qu'une seule personne lui était venue à l'esprit pour faire la grande annonce : L'animateur de talk-show le plus ancien de l'histoire de la télévision.

L'ancien animateur, âgé de 84 ans, est devenu le roi des tests de paternité après que les révélations sont devenues des segments courants de son émission, "Maury", qui s'est achevée en 2022 après 31 saisons.

Cela m'a amené à penser : "Je me demande si Maury pourrait nous aider à faire notre annonce". a déclaré M. Kubié.

Il a contacté l'ancien producteur exécutif de Maury Povich, qui a mis le zoo en contact avec l'assistant exécutif de Maury Povich, selon M. Kubié.

M. Kubié dit avoir écrit dans un premier courriel à l'équipe de M. Povich : "'C'est peut-être une idée peu orthodoxe - ou peut-être qu'on vous demande ce genre de choses tout le temps - mais je me demandais si vous seriez prêts à nous aider en demandant à Maury de révéler les résultats de la paternité comme lui seul peut le faire'".

L'assistant de Povich a confirmé que l'ancien animateur de talk-show était prêt à aider à faire la grande annonce.

Le zoo a reçu la vidéo de Maury Povich en train de faire la grande révélation le 15 décembre, juste avant qu'il n'accepte une distinction spéciale plus tard dans la soirée, a expliqué M. Kubié.

"Après avoir reçu le Daytime Emmys Lifetime Achievement Honor, Maury Povich est ici pour nous aider à annoncer les résultats de la paternité de Siska, notre orang-outan de Sumatra âgé de 4 mois", a posté le zoo de Denver avec une vidéo sur X le 19 décembre, montrant Povich portant un smoking et tenant une enveloppe de papier manille.

"Quand il s'agit de l'orang-outan Siska, âgé de 4 mois, Berani, tu es le père !" Povich a annoncé dans le clip, qui montre ensuite l'équipe du zoo applaudissant à la nouvelle.

"Maury et son équipe ont été merveilleux à travailler et nous ne pouvons pas lui exprimer assez de gratitude pour avoir partagé un peu de son temps et de son énergie pour nous soutenir, en particulier en ce jour si important pour lui personnellement", a déclaré M. Kubié.

