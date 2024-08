- Les responsables de l'éducation rencontrent divers obstacles dans les établissements universitaires

Confrontée à une pénurie d'enseignants et à une augmentation des effectifs étudiants, Julia Willie Hamburg, ministre de l'Éducation de Basse-Saxe du parti des Verts, reconnaît de nombreux défis dans les établissements scolaires de l'État. "La situation est très difficile", a-t-elle déclaré au Parlement de l'État. "Cette année, nous avons accueilli plus de 19 000 nouveaux élèves dans nos écoles." Cette situation est aggravée par l'évolution de la démographie étudiante, les avancées rapides de la société et de la technologie, l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes et "l'absence criante d'enseignants qualifiés".

Ces défis ne peuvent être résolus rapidement, a admis Hamburg. Cependant, l'État s'attaque constamment à ces problèmes. "Nous agissons, et nous sommes dignes de confiance", a-t-elle assuré.

L'une des méthodes pour lutter contre le manque d'enseignants consiste à augmenter les salaires. Un grand nombre d'enseignants passeront à un niveau de rémunération plus élevé, ce qui entraînera une augmentation de salaire pour environ 35 500 enseignants, selon le ministère de l'Éducation. En Basse-Saxe, il y a plus de 71 000 enseignants dans les écoles régulières, et actuellement, 2 460 nouveaux postes sont créés.

"Les annulations de cours sont devenues la norme"

Même l'opposition reconnaît des défis importants. "Nous sommes confrontés à de nombreux sujets et problèmes", a déclaré Christian Fühner, politique de l'éducation de l'CDU. Il a particulièrement critiqué la situation de l'offre d'enseignants. "Malheureusement, les annulations de cours sont devenues la norme dans nos écoles", a souligné Fühner.

Il a plaidé en faveur de la simplification du processus de reconnaissance pour les enseignants d'autres États ou de l'étranger. De plus, il a suggéré de donner plus d'autonomie aux écoles, notamment sur leur budget. "Nous devons repenser la formation des enseignants", a déclaré Fühner. Des programmes de soutien numérique favorisant l'apprentissage autonome doivent être introduits, ainsi que la réduction de la bureaucratie dans les écoles.

La rentrée scolaire pour plus de 840 000 élèves en Basse-Saxe a commencé il y a environ trois semaines.

