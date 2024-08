- Les responsables de la sécurité navale s'occupent de plusieurs accidents de navires

La Police Fluviale a été active ces derniers jours pour gérer plusieurs incidents nautiques. Heureusement, aucun décès n'a été signalé, selon les déclarations de la Police Fluviale de Potsdam.

Vendredi dernier, le moteur d'un navire de passagers dans le Brandebourg a surprisément tombé en panne, entraînant le navire à dériver vers un dock et à heurter deux bateaux à moteur ancrés dans le Brandebourg an der Havel. Les propriétés ont subi des dommages importants dans cet incident. De plus, un homme dans le Brandebourg a signalé la disparition de son scooter des mers d'un dock.

Samedi, un bateau à moteur s'est échoué sur un banc de sable dans le Plauer See dans le Brandebourg an der Havel et est resté coincé. Le même incident s'est produit dans le Großer Zernsee, à l'ouest de Potsdam. Dans les deux cas, les conducteurs de bateau n'étaient pas familiarisés avec les itinéraires.

Sur la Untere-Havel-Wasserstraße à Potsdam, le conducteur d'un cabin-cruiser n'a pas remarqué un navire de passagers qui approchait et a heurté son côté, causant uniquement des dommages matériels. Un autre incident à Potsdam a vu une femme dans une maison flottante louée ne pas remarquer un bouée de navigation et se retrouver coincée dessus, nécessitant l'intervention de la Police Fluviale pour remorquer le véhicule entier jusqu'à la rive.

