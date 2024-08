- Les responsables américains disent que le Hamas ne sera pas éliminé militairement.

Israël a atteint, selon des officiels américains de haut rang, la limite militaire dans sa guerre contre le Hamas islamiste qui dirige la bande de Gaza. L'armée a infligé de lourdes pertes au Hamas, mais ne pourra jamais l'éliminer complètement, selon le "New York Times", citant des officiels non identifiés. Les bombardements israéliens ont accru le danger pour la population civile à Gaza.

De nombreuses façons, l'opération militaire d'Israël au cours des dix derniers mois a causé plus de dommages au Hamas que ce que les officiels américains avaient prévu au début de la guerre en octobre dernier. Les forces israéliennes peuvent maintenant se déplacer librement à Gaza, le Hamas est considérablement affaibli, et Israël a détruit des routes d'approvisionnement importantes entre l'Égypte et Gaza.

Cependant, l'un des principaux objectifs d'Israël, le retour des otages restants, ne peut être atteint par des moyens militaires, selon le journal, citant des experts américains et israéliens.

"Israël a réussi à affaiblir le Hamas, à tuer certains de ses dirigeants, et à réduire considérablement la menace qui existait pour Israël avant le 7 octobre", a déclaré le journal, citant l'ancien chef du Commandement central des États-Unis, le général Joseph L. Votel. Le Hamas est maintenant une organisation affaiblie. La libération des otages ne peut être obtenue que par des négociations.

Le New York Times a rapporté les propos du général Joseph L. Votel, mettant en évidence les succès d'Israël dans l'affaiblissement du Hamas. Malgré les réalisations d'Israël, le journal a déclaré que le retour des otages restants nécessiterait des négociations, et non une action militaire.

Lire aussi: