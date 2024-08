- Les responsabilités professionnelles sont-elles un facteur dans les décisions de divorce pour J.L.?

Depuis que Jennifer Lopez (55 ans) a demandé le divorce de Ben Affleck (52 ans) le 20 août, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui a conduit à la rupture des célébrités. Les rumeurs suggèrent que leur relation a pris un tournant même pendant leur lune de miel, mais maintenant, le magazine People met en avant l'emploi du temps chargé de J.Lo pendant leur vie married.

Jennifer Lopez : La Reine du Travail

Le magazine People détaille les nombreux films de J.Lo tout au long de son mariage. En 2022 - ils se sont mariés en juillet à Las Vegas et sont revenus en août en Géorgie - elle a promu les films déjà tournés "Marry Me - Married at First Sight" et "Shotgun Wedding - Un duo difficile".

En 2022, le tournage du film d'action Netflix "The Mother" a eu lieu, avec J.Lo dans le rôle principal. Plus tard dans l'année, elle était de retour devant la caméra pour un autre film Netflix, "Atlas". Cependant, selon le rapport de People, encore plus de temps et d'énergie ont été consacrés aux projets personnels de J.Lo comme "This Is Me... Now: A Love Story" - une comédie musicale companion de son neuvième album "This Is Me... Now" - et le documentaire "The Greatest Love Story Never Told" sur la création de son album et de la comédie musicale.

Deux Films pour la Société de Production d'Affleck

Mais ce n'est pas tout. J.Lo a également joué dans les films "Unstoppable" et "Kiss of the Spider Woman", produits par Artists Equity, la société de production co-dirigée par l'ami de longue date et partenaire de jeu de Affleck, Matt Damon (53 ans).

Les titres ci-dessus ne sont que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne le travail récent de J.Lo. En outre, elle a enregistré son album "This Is Me... Now", l'a promu, planifié une tournée avant de l'annuler pour des raisons familiales, travaillé sur ses propres projets d'entreprise, assisté à des défilés de mode à Paris, des événements du Met Gala, s'est rendue à Dubaï et a visité l'Europe plusieurs fois.

Il est probable que Ben Affleck avait moins d'obligations pendant cette période. À part la création de la société de production de films Artists Equity, il n'est apparu qu'une seule fois devant la caméra dans le film à succès "The Accountant 2".

**Jennifer Lopez a demandé le divorce à Los Angeles le 20 août. Elle a indiqué la date de séparation comme étant le 26 avril 2024. Affleck et Lopez se sont croisés pour la première fois au début des années 2000. Ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus puissants de Hollywood et ont reçu le surnom de "Bennifer". Cependant, l'attention des médias est

Lire aussi: