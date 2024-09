Les résidents de la maison d'été sont interdits de manger de la viande.

Cette année, plusieurs duos célèbres sont sur le point de s'installer à nouveau dans la "Maison des Célébrités au Soleil". Bien que les conditions de vie y soient déjà difficiles, RTL ajoute une couche de difficulté supplémentaire pour les amateurs de viande et de barbecue : des salades au lieu de jambon, des haricots au lieu de steaks. Les candidats de l'émission de télé-réalité "Maison des Célébrités au Soleil" sont servis des plats sans viande cette saison, selon RTL, qui les présente comme un "nouveau concept culinaire" pour la nouvelle saison du format populaire.

Au lieu de cela, les célébrités seront servies de plats à base de plantes - consisting of salades, riz et haricots. Pour résumer : "La Maison des Célébrités au Soleil" ne manque jamais de garder les choses intéressantes.

Il n'est un secret pour personne qu'un tel changement ne sera pas apprécié par tout le monde. Les désaccords alimentaires sont une source courante de conflits dans les émissions de télé-réalité. Que vous soyez végétarien, flexitarien ou amateur de viande, cela peut souvent déclencher une chaîne de réactions.

Selon RTL, l'acteur Raul Richter, participant de cette année à la "Maison des Célébrités", a déjà exprimé son mécontentement face au nouveau menu : "Je suis un grand fan de steak ! Je suis une personne autonome et indépendante. C'est comme ça que j'ai été élevé et c'est comme ça que je veux vivre. J'ai besoin de viande et je n'apprécie pas qu'on me dise quoi manger."

La "Maison des Célébrités au Soleil" est l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires et les plus réussies de RTL. Dans l'émission, des célébrités (plus ou moins) vivent ensemble avec leurs partenaires dans une sorte de maison communautaire, où elles doivent cohabiter avec les autres couples et collaborer pour surmonter les défis. Cette année, la designer Sarah Kern et son partenaire Tobias Pankow rejoignent le casting.

L'émission est filmée dans une résidence rustique à Bocholt, Münsterland. Les nouveaux épisodes seront diffusés sur RTL à partir du 10 septembre. À partir du 17 septembre, ils seront également diffusés sur RTL en visionnage gratuit à 20h15.

